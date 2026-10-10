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Dormir dentro del paisaje: las suites más originales

Una selección de alojamientos donde la arquitectura, el paisaje y la experiencia forman una sola propuesta

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

10 de octubre 2026 · 07:00hs
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De habitaciones construidas con sal a cuevas excavadas en roca

De habitaciones construidas con sal a cuevas excavadas en roca, tiendas sobre la sabana y domos frente a la cordillera.

Hay hoteles en los que la habitación es apenas el lugar donde termina el día. Y hay otros en los que el alojamiento es parte central de la experiencia. La arquitectura, los materiales, las vistas y hasta los sonidos del entorno están pensados para que dormir allí sea un motivo de viaje.

La tendencia atraviesa paisajes muy diferentes: habitaciones construidas con sal en el altiplano, antiguas cuevas convertidas en suites, tiendas sobre la sabana africana y domos desde los que se puede mirar el cielo patagónico. También hay propuestas argentinas que llevan esa búsqueda a los viñedos, la selva y los lagos del sur.

Dormir dentro del destino

En el Salar de Uyuni, Bolivia, el Palacio de Sal lleva esa idea a su máxima expresión. Está construido con bloques de sal extraídos del entorno y reproduce en paredes, pisos y parte del mobiliario la textura del paisaje. El horizonte blanco parece prolongarse sin límites y el silencio del altiplano completa una experiencia donde arquitectura y geografía se confunden.

En Capadocia, Turquía, el Museum Hotel propone otra forma de dormir dentro del paisaje. Sus suites ocupan antiguas cuevas excavadas en la roca volcánica, con techos irregulares, nichos naturales y pasadizos que conservan las formas originales del terreno. Objetos arqueológicos y textiles tradicionales completan espacios donde el pasado forma parte de la arquitectura.

En el desierto de Atacama, Chile, Nayara Alto Atacama combina adobe, piedra y madera con patios, terrazas y grandes aberturas hacia la Cordillera de la Sal. El resultado es un alojamiento que busca integrarse por completo al paisaje.

La naturaleza, adentro

En la reserva Masái Mara, en Kenia, el alojamiento Mahali Mzuri lleva la inmersión un paso más allá. Sus suites son grandes tiendas elevadas sobre el terreno, con estructuras livianas y amplias aperturas hacia la sabana. El interior suma textiles neutros y piezas artesanales, pero buena parte de la experiencia ocurre afuera: el viento, los sonidos de los animales y los cambios de luz forman parte de la estadía.

En Guatemala, La Lancha, sobre el lago Atitlán, apuesta por una escala más íntima. Las cabañas fueron concebidas por Eleanor Coppola y combinan maderas locales, textiles artesanales y objetos reunidos a lo largo del tiempo. Ventanas que encuadran el lago, luces cálidas y detalles generan la sensación de una casa vivida.

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El estilo argentino

La tendencia también tiene buenos exponentes en el país. En Luján de Cuyo, Mendoza, Villa Mansa convirtió las tradicionales barricas del universo vitivinícola en habitaciones. Las suites con forma de tonel están rodeadas de viñedos y suman una experiencia vinculada con la identidad de la región.

En Misiones, Glamping Selva Iguazú propone dormir en tiendas integradas a la vegetación. El calor húmedo, los sonidos de la naturaleza y la cercanía de las Cataratas del Iguazú acompañan una estadía que fusiona aventura y confort.

Bariloche suma otra variante en Charming Luxury Lodge & Private Spa, con suites que incorporan spa privado y bañeras de hidromasaje orientadas hacia el lago y las montañas. Una propuesta para quienes buscan que el paisaje continúe presente después de una excursión.

Y en Trevelin, Chubut, Nawal Glamping Domos propone dormir bajo estructuras transparentes y observar las estrellas desde la cama, en una zona de la Patagonia reconocida por sus condiciones para la observación astronómica.

De una habitación construida con sal a un domo entre las montañas, estas propuestas parten de una misma idea: cuando el alojamiento logra interpretar el paisaje, la estadía deja de ser una pausa entre excursiones y se convierte en parte del viaje.

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