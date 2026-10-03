El tren como una nueva forma de descubrir el mundo

En Italia, Canadá, Escocia, India, Perú y Suiza, recorridos donde el paisaje deja de ser el fondo para convertirse en protagonista

Durante años, viajar pareció convertirse en sinónimo de llegar cada vez más rápido. Vuelos, conexiones e itinerarios intensos fueron acortando los tiempos hasta transformar muchas veces el traslado en un simple trámite. Sin embargo, una tendencia propone exactamente lo contrario: recuperar el placer de viajar sin apuro y volver a disfrutar del camino.

Bajo la filosofía del slow travel , los trenes de lujo atraviesan un nuevo momento de protagonismo. Más que un medio de transporte, funcionan como verdaderos hoteles sobre rieles: cabinas exclusivas, gastronomía, atención personalizada y paisajes que cambian constantemente detrás de las ventanas convierten el recorrido en una experiencia tan importante como el destino.

Y no existe una única forma de vivirla. Cada tren toma la identidad de la región que atraviesa y la transforma en parte de la experiencia. El viaje deja de ser una sucesión de estaciones y se convierte en una manera diferente de mirar un territorio.

Italia, entre diseño y gastronomía

En Italia, La Dolce Vita Orient Express recupera el glamour de los grandes viajes ferroviarios y lo combina con el diseño, la gastronomía y el estilo de vida italiano. Inspirado en el esplendor creativo del país durante las décadas del cincuenta y sesenta, propone descubrir distintas regiones mientras arte, arquitectura y buena mesa acompañan cada tramo del recorrido.

Las Rocosas desde una ventana

En Canadá, el Rocky Mountaineer cambia completamente de escenario. Aquí, el gran protagonista es la naturaleza: las Montañas Rocosas, lagos glaciares, ríos, bosques y cumbres nevadas se observan desde coches panorámicos mientras el tren conecta destinos como Vancouver, Banff, Lake Louise y Jasper.

El recorrido propone contemplar algunos de los paisajes más impactantes de Norteamérica sin necesidad de conducir ni estar pendiente de la carretera. La ventana se convierte en el mejor mirador y el movimiento del tren, en una parte esencial de la experiencia.

Escocia sobre rieles

Las Highlands escocesas tienen su propio ícono: el Royal Scotsman. Desde Edimburgo, sus itinerarios atraviesan lagos, montañas y pequeños pueblos mientras a bordo conviven cabinas de inspiración eduardiana, gastronomía elaborada con productos locales, música tradicional y whisky escocés.

Aquí el tren no solo atraviesa Escocia: incorpora algunas de sus tradiciones y sabores, haciendo que el paisaje exterior y la experiencia a bordo formen parte de una misma historia.

África a otro ritmo

África ofrece una experiencia ferroviaria diferente con Rovos Rail, cuyos recorridos conectan algunos de los grandes escenarios del sur del continente. Ciudad del Cabo, Pretoria, Durban, Namibia o las Cataratas Victoria forman parte de diferentes itinerarios que permiten fusionar el lujo ferroviario con safaris, reservas naturales y paisajes de enorme diversidad.

El tren funciona como un hilo conductor entre experiencias muy distintas. La vida a bordo alterna con excursiones y encuentros con la naturaleza, mientras el recorrido permite atravesar el continente de una manera pausada.

Dos formas de descubrir España

En España, la experiencia adopta dos personalidades. El Transcantábrico Gran Lujo recorre el norte del país entre paisajes verdes, costa, pueblos históricos y una cuidada propuesta gastronómica. Al Ándalus, en cambio, invita a recorrer el corazón histórico español en coches que adoptan la elegancia de los años veinte, combinando ciudades como Sevilla, Córdoba, Cádiz, Toledo o Madrid con patrimonio, bodegas, gastronomía y cultura.

En ambos casos, el tren permite construir un itinerario en el que el traslado no queda separado de las visitas. Se duerme, se come y se contempla el paisaje a bordo, mientras cada parada abre una nueva parte del recorrido.

India, como en tiempos de los maharajás

Más lejos, India propone uno de los viajes ferroviarios más singulares del mundo a bordo del Maharajas' Express. Inspirado en la opulencia de los antiguos maharajás, atraviesa ciudades, fuertes y palacios mientras sus pasajeros disfrutan de suites, gastronomía y un servicio pensado para convertir el recorrido por el país en una experiencia digna de otra época.

La propuesta recupera una idea que atraviesa buena parte de estos viajes: el tren puede convertirse en un escenario desde el cual conocer una cultura, no solamente en un traslado entre dos ciudades.

Los Andes, desde otra perspectiva

Sudamérica tampoco queda afuera. En Perú, el Hiram Bingham transforma el viaje hacia Machu Picchu en parte de la experiencia, con coches de estilo Pullman, gastronomía y música a bordo. El Andean Explorer propone otra aventura: recorrer el altiplano entre montañas, lagunas y pueblos andinos en un tren equipado con suites, coche observatorio, piano bar y spa.

Aquí el paisaje vuelve a ocupar el centro de la escena. La altura, las montañas y las comunidades que aparecen durante el recorrido adquieren una presencia que difícilmente tendría un traslado rápido.

Los Alpes: el paisaje como destino

También existen recorridos donde el paisaje adquiere un protagonismo absoluto, como el Glacier Express y el Bernina Express en Suiza. Ambos atraviesan los Alpes entre glaciares, viaductos, lagos y pasos de montaña, demostrando que muchas veces la mejor manera de descubrir un destino es simplemente sentarse junto a una ventana y observar cómo cambia frente a nuestros ojos.

En estos recorridos aparece quizás la expresión más pura del viaje lento: no hay que hacer nada especial. El atractivo está en mirar, dejar pasar el tiempo y permitir que el paisaje marque el ritmo.

Viajar sin correr

La filosofía del slow travel no significa simplemente viajar más despacio. También apunta a elegir qué hacer con ese tiempo. En un mundo en el que muchas vacaciones se organizan alrededor de listas de lugares por visitar, estos viajes recuperan una experiencia más pausada: conversar durante una comida, leer junto a una ventana, contemplar un paisaje o simplemente no hacer nada durante un tramo del recorrido.

Por eso, elegir un tren de lujo también implica cambiar algunas expectativas. No todo sucede al llegar a una estación. Una parte importante del viaje ocurre entre una parada y la siguiente.

Tips para viajeros

Elegir el recorrido por el paisaje, no solamente por las ciudades de llegada. En este tipo de experiencias, buena parte del atractivo está entre un destino y otro.

Reservar tiempo para mirar por la ventana: es justamente una de las experiencias que diferencia estos viajes de un traslado convencional.

No sobrecargar las excursiones: dejar algunos momentos libres permite disfrutar mejor tanto del viaje en tren como del entorno.

Aprovechar la experiencia a bordo: gastronomía, música y espacios comunes también forman parte del recorrido.

El privilegio de tener tiempo

Quizás una de las razones por las que los trenes de lujo vuelven a despertar interés sea precisamente una que no tiene que ver con el lujo. En estos recorridos, el tiempo recupera valor.

Cada tren lo interpreta a su manera. Italia lo hace a través del diseño y la gastronomía; Canadá, desde la inmensidad de sus paisajes; Escocia, con sus tradiciones; África, conectando naturaleza y aventura; España e India, desde su historia; Perú y los Andes, a través de montañas y culturas que se descubren lentamente.

Todos, sin embargo, comparten una misma idea: recuperar el placer de viajar sin apuro. En lugar de mirar el reloj, invitan a mirar por la ventana; en vez de pensar únicamente en la llegada, proponen disfrutar cada kilómetro. Porque, en estos viajes, el destino importa. Pero el camino también.