Turismo inteligente: Argentina lanza el primer planificador de viajes con IA de Latinoamérica

La herramienta apunta a simplificar la organización de vacaciones y a potenciar destinos emergentes dentro de una estrategia federal de promoción turística

Se lanzó una nueva herramienta que usa la inteligencia artificial para simplificar y agilizar la planificación de viajes por Latinoamérica.

Planificar un viaje puede llevar horas de búsquedas, comparaciones y decisiones. Elegir destinos, calcular tiempos, combinar actividades y ordenar recorridos suele convertirse en parte del trabajo previo de cualquier escapad a. Con la incorporación de la Inteligencia Artificial al turismo, esa tarea empieza a cambiar.

Argentina presentó el primer planificador de viajes de Latinoamérica impulsado por IA , una herramienta desarrollada por Instituto Nacional de Promoción Turística y Visit Argentina que permite diseñar itinerarios personalizados de manera simple, rápida e intuitiva.

El lanzamiento fue encabezado por el secretario de Turismo, Daniel Scioli, quien presentó oficialmente la plataforma junto a representantes de ONU Turismo como parte de una estrategia orientada a modernizar la promoción turística y posicionar al país a la vanguardia regional en innovación digital aplicada al sector.

La herramienta funciona a partir de preferencias e intereses personales. El usuario puede seleccionar experiencias vinculadas con aventura, naturaleza, gastronomía, cultura, nieve, vinos, bienestar o escapadas urbanas, además de indicar la cantidad de días disponibles para viajar. A partir de esos datos, el sistema genera automáticamente un recorrido sugerido con destinos, actividades y combinaciones posibles dentro del país .

Uno de los principales diferenciales de la plataforma es su mirada federal. El sistema integra propuestas turísticas de las 24 jurisdicciones argentinas, combinando destinos clásicos con lugares emergentes que buscan ganar visibilidad dentro del mapa turístico nacional.

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Así, además de facilitar la organización de viajes, la iniciativa apunta a ampliar la difusión de regiones menos conocidas y fortalecer las economías vinculadas al turismo en distintas provincias.

La propuesta también busca simplificar la experiencia del viajero. El itinerario puede descargarse y utilizarse durante el recorrido, permitiendo acceder de manera ordenada a recomendaciones, circuitos y planificación diaria sin necesidad de recurrir a múltiples aplicaciones o búsquedas separadas.

IA, turismo y viajes personalizados: la nueva apuesta argentina

Desde el sector turístico destacan que se trata del primer desarrollo de este tipo dentro de los portales “Visit” de América Latina, un dato que ubica a Argentina entre los países pioneros de la región en la incorporación de Inteligencia Artificial aplicada al turismo.

El proyecto fue impulsado por el Centro de Innovación Tecnológica Aplicada al Turismo de INPROTUR y sigue lineamientos promovidos por ONU Turismo para acelerar la transformación digital de la actividad.

La aparición de estas herramientas refleja además un cambio más profundo en la manera de organizar vacaciones. Cada vez más viajeros buscan experiencias personalizadas, flexibles y adaptadas a sus intereses particulares, mientras que la tecnología gana espacio como aliada para resolver desde la planificación hasta la elección de actividades.

En un contexto donde el turismo también compite desde la innovación, la Inteligencia Artificial empieza a convertirse en una nueva puerta de entrada para descubrir destinos, optimizar tiempos y construir viajes cada vez más diseñados a medida.

Cómo funciona el planificador con IA