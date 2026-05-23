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Un resort pensado para disfrutar el Caribe en todas sus formas

BlueBay Grand Esmeralda combina propuestas familiares, escapadas románticas y servicios orientados a eventos y convenciones frente al mar Caribe

23 de mayo 2026 · 08:58hs
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El resort ubicado cerca de Playa del Carmen combina propuestas familiares

El resort ubicado cerca de Playa del Carmen combina propuestas familiares, románticas y espacios para eventos.

En una región donde la oferta hotelera crece año tras año, algunos resorts buscan diferenciarse no solo por su ubicación frente al mar Caribe, sino también por la experiencia integral que ofrecen a distintos perfiles de viajeros. En ese escenario, BlueBay Grand Esmeralda aparece como una de las propuestas que combina descanso, infraestructura y actividades en un entorno natural característico de la Riviera Maya.

Ubicado a pocos minutos de Playa del Carmen, el complejo se extiende entre manglares, vegetación tropical y playa caribeña, en una zona que permite combinar tranquilidad con cercanía a algunos de los principales atractivos turísticos de la región.

El resort funciona bajo modalidad all inclusive y apunta tanto a familias y parejas como a grupos corporativos y eventos. Con más de 900 habitaciones distribuidas entre jardines tropicales y sectores con vista al mar, el hotel ofrece una estructura preparada para estadías de diferentes características, desde vacaciones familiares hasta encuentros empresariales y celebraciones.

Uno de los puntos fuertes de la propuesta es su diversidad de servicios e instalaciones. El complejo cuenta con tres piscinas de gran tamaño, acceso directo a playa privada, spa, gimnasio, canchas deportivas y espacios recreativos para chicos, además de actividades supervisadas orientadas al público infantil.

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El resort situado a minutos de Playa del Carmen, se extiende entre manglares y vegetación tropical con acceso a la playa caribeña.

El resort situado a minutos de Playa del Carmen, se extiende entre manglares y vegetación tropical con acceso a la playa caribeña.

La experiencia gastronómica también ocupa un lugar importante dentro de la estadía. Restaurantes de especialidad italiana, mexicana y francesa se combinan con propuestas internacionales tipo buffet y bares distribuidos en distintos sectores del resort. La idea es que el huésped pueda alternar entre opciones más informales y experiencias gastronómicas más elaboradas sin salir del complejo.

El entorno natural además se convierte en parte central de las actividades. Las aguas del Caribe y la cercanía con arrecifes permiten realizar excursiones y experiencias de snorkel que forman parte de las propuestas más buscadas por quienes visitan la zona. El contacto con la biodiversidad marina y los paisajes tropicales aparece como uno de los diferenciales de la experiencia.

Otro de los segmentos en crecimiento dentro del resort es el corporativo. El hotel dispone de un centro de convenciones con capacidad para 650 personas y servicios tecnológicos preparados para reuniones, incentivos y eventos empresariales, un perfil que gana espacio dentro de la Riviera Maya gracias a la conectividad aérea y la infraestructura turística de la región.

El área de bienestar suma además uno de los espacios más destacados del complejo. El spa incorpora circuitos de hidroterapia, sauna y baños termales, además de tratamientos orientados al relax y la recuperación física, en línea con una tendencia cada vez más fuerte dentro del turismo internacional.

Con una ubicación estratégica dentro de Riviera Maya, servicios de gran escala y propuestas que combinan descanso, entretenimiento y contacto con la naturaleza, BlueBay Grand Esmeralda sigue consolidando al Caribe mexicano como uno de los destinos más elegidos de la región.

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