La Capital | Turismo | Riviera Maya

Riviera Maya: naturaleza, descanso y el otro lado del Caribe mexicano

Playas paradisíacas, cenotes, reservas naturales, ruinas mayas, gastronomía y una amplia agenda turística la posicionan como uno de los destinos clave de México

23 de mayo 2026 · 08:58hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Riviera Maya ofrece la vibrante vida de ciudades como Playa del Carmen

La Riviera Maya ofrece la vibrante vida de ciudades como Playa del Carmen, Tulum y Puerto Morelos.

Hablar de Riviera Maya es pensar en playas de arena blanca y mar turquesa, pero también en un destino que logró expandir su propuesta mucho más allá del descanso frente al Caribe. Naturaleza, gastronomía, cultura y entretenimiento forman parte de una experiencia cada vez más completa y adaptable a distintos perfiles de viajeros.

Ubicada sobre la costa caribeña del estado de Quintana Roo, la región reúne algunos de los destinos más conocidos de México, como Playa del Carmen, Tulum y Puerto Morelos, además de parques naturales, cenotes y sitios arqueológicos que transforman el viaje en mucho más que unas vacaciones de playa.

Uno de los principales atractivos de Riviera Maya es justamente esa combinación entre relax y actividades. En un mismo viaje es posible disfrutar de jornadas frente al mar, recorrer antiguas ruinas mayas rodeadas de selva, nadar en cenotes de aguas cristalinas o realizar excursiones hacia arrecifes y reservas naturales.

Los cenotes aparecen entre las experiencias más buscadas por quienes visitan la región. Estos pozos naturales de agua dulce, formados hace miles de años, ofrecen escenarios ideales para nadar, hacer snorkel o simplemente descubrir paisajes diferentes a los clásicos del Caribe. A eso se suman parques ecológicos, paseos náuticos y actividades al aire libre que permiten un contacto permanente con la naturaleza.

En destinos como Tulum, además, el viaje incorpora una fuerte impronta paisajística y cultural. Las ruinas mayas frente al mar Caribe, la presencia de reservas naturales y una estética más relajada le aportan a la experiencia un perfil distinto al de otros centros turísticos tradicionales.

La conectividad aérea y la amplia infraestructura hotelera también ayudaron a consolidar el crecimiento turístico de Riviera Maya durante los últimos años. La región ofrece opciones para familias, parejas, grupos de amigos y viajeros que buscan desde resorts all inclusive hasta hoteles boutique o experiencias vinculadas al bienestar.

ChatGPT Image May 22, 2026, 03_03_14 PM
La Riviera Maya sorprende por sus paradisíacos paisajes y sus playas naturales.

La Riviera Maya sorprende por sus paradisíacos paisajes y sus playas naturales.

La gastronomía ocupa otro lugar importante dentro del viaje. La cocina mexicana encuentra aquí una de sus expresiones más variadas, combinando sabores tradicionales, pescados frescos, cocina yucateca y propuestas internacionales que acompañan la expansión turística del destino.

Con escenarios naturales impactantes, una oferta turística cada vez más diversa y propuestas que combinan descanso, aventura y cultura, Riviera Maya continúa consolidándose como uno de los destinos más elegidos del Caribe mexicano.

“Lo mejor es que siempre hay algo distinto para hacer. Un día estábamos en la playa y al siguiente recorríamos cenotes o visitando ruinas mayas. Riviera Maya tiene ese equilibrio entre descanso y movimiento que hace muy dinámico el viaje”, aseguró Martín R., turista argentino que visitó la región junto a su familia.

>>Leer más: El encanto de Los Cabos en México, un paraíso cada vez más cercano

Sargazo: qué ocurre en algunas playas del Caribe

En determinadas épocas del año, especialmente entre primavera y verano boreal, algunas playas del Caribe mexicano pueden registrar presencia de sargazo, un alga marina que llega impulsada por corrientes oceánicas y factores climáticos.

La intensidad del fenómeno varía según la temporada y la ubicación de cada playa. Además, muchos hoteles y municipios realizan tareas diarias de limpieza para minimizar su impacto en zonas turísticas.

También es importante tener en cuenta que no todas las playas presentan la misma situación al mismo tiempo. Mientras algunos sectores pueden registrar acumulación de algas, otros mantienen condiciones normales para disfrutar del mar y las actividades recreativas.

Más allá de este fenómeno natural, Riviera Maya continúa ofreciendo excursiones, cenotes, parques, gastronomía y múltiples propuestas turísticas durante todo el año.

Datos útiles

Cómo llegar

Desde Rosario, Copa Airlines opera la ruta Rosario-Cancún con conexión en Ciudad de Panamá, con diez vuelos semanales. Latam, en tanto, vuela hacia Cancún, vía Lima, con tres frecuencias semanales.

Cuándo ir

La mejor época para viajar es de noviembre a abril, con clima seco y temperaturas agradables, cuando el clima resulta más estable y las lluvias son menos frecuentes.

Noticias relacionadas
Los parques nacionales cobrarán entradas generales entre $25.000 y $60.000, con bonificaciones y exenciones.

Los nuevos valores para ingresar a parques nacionales

Con propuestas que combinan sierras, ríos, historia y aventura San Luis se destaca como destino natural para recorrer.

San Luis: naturaleza, cultura y aventura durante todo el año

Se lanzó una nueva herramienta que usa la inteligencia artificial para simplificar y agilizar la planificación de viajes por Latinoamérica.

Turismo inteligente: Argentina lanza el primer planificador de viajes con IA de Latinoamérica

Reconocer estafas comunes ayuda a los turistas a estar más prevenidos al momento de viajar.

Viajar sin sorpresas: cómo evitar las estafas más comunes

Ver comentarios

Las más leídas

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Pavimentó un tramo de ruta nacional en Funes, pero le piden que la vuelva a romper

Pavimentó un tramo de ruta nacional en Funes, pero le piden que la vuelva a romper

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato

Lo último

El ex de María Fernanda Callejón, Ricky Diotto, fue condenado por violencia de género

El ex de María Fernanda Callejón, Ricky Diotto, fue condenado por violencia de género

Santa Fe pagó más de 100 millones de pesos en recompensas y piensa sumar un programa de desarme

Santa Fe pagó más de 100 millones de pesos en recompensas y piensa sumar un programa de desarme

La UNR vuelve a lanzar el programa Regresar: cómo anotarse y volver a la universidad

La UNR vuelve a lanzar el programa Regresar: cómo anotarse y volver a la universidad

Santa Fe pagó más de 100 millones de pesos en recompensas y piensa sumar un programa de desarme

Fueron casi diez pagos para dar con algunos de los prófugos más buscados, que participaron de homicidios y otros casos resonantes. Buscan replicar el sistema para secuestrar armas

Santa Fe pagó más de 100 millones de pesos en recompensas y piensa sumar un programa de desarme

Por Lucas Aranda
La Justicia busca a una niña rosarina en Estados Unidos: no saben cómo salió del país

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Justicia busca a una niña rosarina en Estados Unidos: no saben cómo salió del país

Vacunación infantil: en Santa Fe hubo una mejora, pero la cobertura no es la ideal

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Vacunación infantil: en Santa Fe hubo una mejora, pero la cobertura no es la ideal

La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

Por Martín Stoianovich
Policiales

La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

La UNR vuelve a lanzar el programa Regresar: cómo anotarse y volver a la universidad
La Ciudad

La UNR vuelve a lanzar el programa Regresar: cómo anotarse y volver a la universidad

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato
Policiales

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Pavimentó un tramo de ruta nacional en Funes, pero le piden que la vuelva a romper

Pavimentó un tramo de ruta nacional en Funes, pero le piden que la vuelva a romper

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato

Libertadores: Central tendrá un cambio obligado para el choque clave en la altura de Quito

Libertadores: Central tendrá un cambio obligado para el choque clave en la altura de Quito

Ovación
Asociación Rosarina de Fútbol: se juega la décima fecha en los torneos de Primera A, B y C
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: se juega la décima fecha en los torneos de Primera A, B y C

Asociación Rosarina de Fútbol: se juega la décima fecha en los torneos de Primera A, B y C

Asociación Rosarina de Fútbol: se juega la décima fecha en los torneos de Primera A, B y C

Leones FC buscará bajar al líder Lamadrid y Central Córdoba, sumar de a tres ante Ballester

Leones FC buscará bajar al líder Lamadrid y Central Córdoba, sumar de a tres ante Ballester

Franco Colapinto fue el único Alpine en la pelea de la zona media en el viernes de Canadá

Franco Colapinto fue el único Alpine en la pelea de la zona media en el viernes de Canadá

Policiales
La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

Por Martín Stoianovich
Policiales

La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

Productor rural de Diamante acusado de narcotráfico: una imputada reveló datos clave

Productor rural de Diamante acusado de narcotráfico: una imputada reveló datos clave

Comenzó el juicio por el homicidio de un jugador de fútbol en zona sur

Comenzó el juicio por el homicidio de un jugador de fútbol en zona sur

Fray Luis Beltrán: ataques a tiros a vehículos y viviendas

Fray Luis Beltrán: ataques a tiros a vehículos y viviendas

La Ciudad
Santa Fe pagó más de 100 millones de pesos en recompensas y piensa sumar un programa de desarme

Por Lucas Aranda
La Ciudad

Santa Fe pagó más de 100 millones de pesos en recompensas y piensa sumar un programa de desarme

Charly García filmó en el hotel del City Center para la nueva campaña de Quilmes

Charly García filmó en el hotel del City Center para la nueva campaña de Quilmes

Biblioteca Vigil: mitos en torno al robo del telescopio y una radio que se comunicaba con el Kremlin

Biblioteca Vigil: mitos en torno al robo del telescopio y una radio que se comunicaba con el Kremlin

Vacunación infantil: en Santa Fe hubo una mejora, pero la cobertura no es la ideal

Vacunación infantil: en Santa Fe hubo una mejora, pero la cobertura no es la ideal

Lobo a salvo: rescataron a un perro desnutrido y atado gracias a videos virales
La Ciudad

Lobo a salvo: rescataron a un perro desnutrido y atado gracias a videos virales

Puerto Joven en modo Mundial: habrá una jornada de intercambio de figuritas, juegos y ferias

Puerto Joven en modo Mundial: habrá una jornada de intercambio de figuritas, juegos y ferias

Los tips del Ayurveda para esquivar las pestes que trae el frío

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Los tips del Ayurveda para esquivar las "pestes" que trae el frío

Condenaron a una mujer a 19 años de cárcel por el feroz asesinato de su tía en Santa Fe
POLICIALES

Condenaron a una mujer a 19 años de cárcel por el feroz asesinato de su tía en Santa Fe

Picada mortal en zona sur: conceden salidas transitorias a uno de los condenados
LA CIUDAD

Picada mortal en zona sur: conceden salidas transitorias a uno de los condenados

Buscan terminar con el ruido de los grupos electrógenos en los food trucks de Rosario
La Ciudad

Buscan terminar con el ruido de los grupos electrógenos en los food trucks de Rosario

Destrozaron la puerta de un banco en la zona más comercial de Echesortu
POLICIALES

Destrozaron la puerta de un banco en la zona más comercial de Echesortu

Nueva etapa: Bioceres Arena cambia de nombre y se llamará La Segunda Seguros Arena
Negocios

Nueva etapa: Bioceres Arena cambia de nombre y se llamará La Segunda Seguros Arena

Santa Fe despreció la baja de las retenciones: Es apenas un parche
Economía

Santa Fe despreció la baja de las retenciones: "Es apenas un parche"

Shein y Temu no paran de avanzar: las compras al exterior vía courier marcaron otro récord histórico
Economía

Shein y Temu no paran de avanzar: las compras al exterior vía courier marcaron otro récord histórico

Feriado del 25 de mayo en Rosario: ¿cómo funcionan los servicios en fin de semana largo?
La Ciudad

Feriado del 25 de mayo en Rosario: ¿cómo funcionan los servicios en fin de semana largo?

Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour
Policiales

Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour

Promesa a la bandera: el Monumento recibirá a más de 33 mil alumnos
La Ciudad

Promesa a la bandera: el Monumento recibirá a más de 33 mil alumnos

Prohibición de cuidacoches: Diputados tratará el proyecto la próxima semana
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: Diputados tratará el proyecto la próxima semana

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí
La Ciudad

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Milei anunció una rebaja de retenciones para el trigo y la cebada
Economía

Milei anunció una rebaja de retenciones para el trigo y la cebada

La quiebra del BID de Venado Tuerto, la estafa que no termina: a 30 años, ahorristas aún cobran migajas

Por Mila Kobryn
La Región

La quiebra del BID de Venado Tuerto, la estafa que no termina: a 30 años, ahorristas aún cobran migajas

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer
la ciudad

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer

Jaque mate al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco
Policiales

Jaque mate al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos
Policiales

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos