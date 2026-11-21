De Hong Kong a la Gran Muralla China, de los paisajes de Zhangjiajie a las calles de Estambul, un itinerario de grandes ciudades y experiencias culturales

El viaje por Asia comienza entre los rascacielos y las bahías de Hong Kong , continúa por las antiguas capitales imperiales de China y sus paisajes naturales más extraordinarios, y termina en Estambul , una ciudad donde Oriente y Occidente se encuentran a orillas del Bósforo. Una travesía que combina grandes íconos, experiencias culturales y escenarios que parecen pertenecer a mundos diferentes.

Hong Kong es una ciudad donde la geografía y la arquitectura parecen competir. Los edificios se elevan junto al mar, mientras las montañas rodean las zonas urbanas y las bahías forman parte del paisaje cotidiano.

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Desde el Pico Victoria se obtiene una de las mejores panorámicas de la ciudad, con sus rascacielos, el puerto y las islas cercanas. Pero también vale la pena descubrir su costado tradicional: en Aberdeen permanece la relación con las antiguas comunidades pesqueras y el Templo de Tin Hau permite acercarse a las creencias locales.

Pekín y Xi'an, las huellas de los emperadores

En Pekín, la historia imperial aparece en monumentos como la Ciudad Prohibida, antigua residencia de los emperadores, y el Templo del Cielo. La Plaza de Tiananmén y el Palacio de Verano completan el recorrido por la capital, mientras que los hutongs, sus tradicionales callejones residenciales, ofrecen una mirada sobre la vida cotidiana.

A las afueras se encuentra la Gran Muralla. El sector de Mutianyu permite contemplar cómo esta construcción histórica serpentea sobre las montañas.

La siguiente escala es Xi'an, antigua capital imperial y punto de partida oriental de la Ruta de la Seda. Allí se encuentran los Guerreros de Terracota, miles de figuras de tamaño real creadas para acompañar al primer emperador chino en su mausoleo. Cada una tiene rasgos particulares, una característica que convierte al conjunto en uno de los hallazgos arqueológicos más extraordinarios del mundo.

Chengdu y Chongqing, una China diferente

En Chengdu, dos experiencias permiten acercarse a la identidad local: los pandas gigantes y la gastronomía de Sichuan. La visita al Centro de Investigación y Reproducción permite conocer los esfuerzos de conservación de una especie que se convirtió en uno de los grandes símbolos del país.

También se puede descubrir el hotpot, una preparación tradicional en la que carnes y verduras se cocinan en un caldo caliente en la propia mesa. Desde Chengdu, una excursión a Leshan conduce hasta el Gran Buda, una monumental escultura de unos 71 metros tallada en la roca.

El recorrido continúa en Chongqing, una ciudad construida sobre un terreno de grandes desniveles. Sus edificios y calles se distribuyen en distintas alturas, generando un paisaje urbano muy particular.

Uno de sus puntos más curiosos es Liziba, donde una línea de tren ligero atraviesa un edificio residencial. La escena se convirtió en una de las imágenes más reconocidas de la ciudad. El complejo de Hongya Dong, con sus construcciones iluminadas sobre la ladera, completa la visita.

Zhangjiajie, un paisaje extraordinario

Después de las grandes ciudades llega uno de los momentos más sorprendentes del itinerario. Zhangjiajie reúne enormes columnas de roca que se elevan entre bosques, valles y nubes, formando un paisaje difícil de comparar con cualquier otro.

Sus formaciones se hicieron conocidas internacionalmente por su vinculación con los escenarios visuales de la película Avatar. Las zonas de Yuanjiajie y la Montaña Tianzi ofrecen algunas de las panorámicas más representativas, con pilares rocosos que parecen perderse entre la niebla.

El Gran Cañón de Zhangjiajie suma otra experiencia: un puente suspendido con piso de cristal permite observar la profundidad del desfiladero desde una perspectiva diferente. La Montaña Tianmen, con su teleférico y la famosa Puerta del Cielo, completa una visita donde la naturaleza es la gran protagonista.

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Shanghái, entre pasado y futuro

La última escala por China continental es Shanghái, una metrópolis donde conviven dos imágenes muy diferentes. A orillas del río Huangpu, el Bund conserva edificios históricos que recuerdan el pasado comercial de la ciudad. Enfrente, los rascacielos de Pudong dibujan una postal marcada por la arquitectura contemporánea.

El Jardín Yuyuan ofrece un espacio tradicional entre el movimiento urbano, mientras que el Templo del Buda de Jade conserva una importante dimensión religiosa y cultural. Nanjing Road, una de las avenidas comerciales más conocidas, muestra el ritmo de la ciudad actual.

Estambul, un encuentro entre continentes

El viaje reserva una última escala en Estambul, una ciudad ubicada entre Europa y Asia y marcada por el paso de grandes civilizaciones.

Santa Sofía, la Mezquita Azul y el Gran Bazar son algunos de sus grandes símbolos. También vale la pena recorrer sus calles históricas y acercarse a las orillas del Bósforo, donde el movimiento de las embarcaciones permite comprender la particular geografía de la ciudad.

Después de las experiencias vividas en China, Estambul propone un contraste final, con otra arquitectura, otras tradiciones y una historia marcada por los intercambios culturales.

Una travesía de 23 días por Asia

Free Way propone realizar este recorrido mediante una salida grupal acompañada de 23 días, con partida desde Buenos Aires el 3 de mayo de 2027.

El itinerario comienza en Hong Kong y continúa por Pekín, Xi'an, Chengdu, Chongqing, Zhangjiajie y Shanghái. La propuesta combina visitas culturales, experiencias gastronómicas, paisajes naturales y desplazamientos en tren de alta velocidad.

Antes del regreso a la Argentina, contempla una estadía en Estambul, con una jornada libre para recorrer la ciudad.

El programa permite conocer algunos de los grandes símbolos de Asia y descubrir escenarios menos habituales, desde los pandas de Chengdu hasta las montañas de Zhangjiajie y la particular arquitectura urbana de Chongqing.

De los rascacielos frente al mar a los antiguos palacios imperiales, de las montañas que parecen flotar entre las nubes a las ciudades que miran al futuro, cada destino aporta una experiencia diferente. Un recorrido para descubrir varias caras de Asia y terminar en una ciudad que reúne, como pocas, mundos diferentes.

Datos útiles

Cómo llegar

La salida de Free Way contempla vuelos de Turkish Airlines desde Buenos Aires, con conexión en Estambul y llegada a Hong Kong. En China se combinan traslados terrestres, trenes de alta velocidad y un vuelo interno desde Zhangjiajie hacia Shanghái. El regreso incluye una estadía en Estambul antes de continuar hacia Buenos Aires.

Cuándo ir

Mayo corresponde a la primavera en buena parte de China, aunque las condiciones varían según la región. Pekín suele presentar temperaturas moderadas, mientras que Hong Kong, Chengdu, Chongqing y Shanghái pueden registrar mayor humedad y precipitaciones.

Tips de viajes

Documentación: verificar los requisitos migratorios vigentes para China continental, Hong Kong y Turquía.

Equipaje: llevar calzado cómodo y ropa en capas, ya que el itinerario combina ciudades, complejos históricos y zonas de montaña.

Medios de pago: en China continental es habitual utilizar plataformas de pago móvil. Conviene consultar las opciones disponibles para visitantes extranjeros.

Clima: en Zhangjiajie, la visibilidad y el acceso a determinadas atracciones pueden depender de las condiciones meteorológicas.