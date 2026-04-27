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Tampones en la mira: ¿hay riesgos al usarlos?

Hay estudios que hablan de toxicidad en sus componentes. Qué sugieren los ginecólogos. En la era de la copita menstrual, ¿quiénes los utilizan?

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

27 de abril 2026 · 09:03hs
¿Es peligroso usar tampones? El uso excesivo no está recomendado 

¿Es peligroso usar tampones? El uso excesivo no está recomendado 

El uso de tampones durante la menstruación vuelve a estar en discusión. ¿Son seguros? ¿Es cierto que se detectaron tóxicos en su composición? Es un producto con mucha historia que sigue vigente, pero hay que tomar ciertos recaudos. Si bien hay registros de mujeres usando papiro suavizado para absorber la hemorragia mensual y también en Grecia y Roma antiguas se recurría a lino, lana y hasta esponjas, los tampones industriales se empezaron a vender en 1936, bajo la marca comercial Tampax.

Las recomendaciones de uso fueron cambiando década tras década, a raíz de diferentes investigaciones y nuevas propuestas como la copita menstrual.

La Capital habló con la médica ginecóloga Sofía Forte, quien respondió a todas las dudas sobre la utilización de tampones, dependiendo de la edad de la mujer, la cantidad de flujo menstrual y las características propias de cada período.

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¿En adolescentes?

En relación a la edad en la que pueden comenzar a usarse los tampones, la profesional dijo que no existe "desde el punto de vista médico" una edad mínima. "Incluso las adolescentes pueden utilizarlos desde la primera menstruación si se sienten listas y cómodas con los tampones", destacó.

En este punto es importante destacar "que el tampón no rompe el himen ya que es una membrana elástica que permite el uso de este producto como también la copa menstrual".

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Las manos deben lavarse con agua y jabón antes de colocarse el tampón

Las manos deben lavarse con agua y jabón antes de colocarse el tampón

Higiene y uso nocturno

Una de las recomendaciones fundamentales tiene que ver con la higiene al colocarlo. "El uso adecuado implica el lavado de manos que es muy importante para no introducir bacterias en la vagina al momento de colocarlo, lo mismo pasa cuando lo retiramos".

El tiempo también juega un rol importante: "No hay que usarlo más de 4 a 6 horas. Sugiero recambiarlo y como máximo puede estar en el cuerpo 8 horas: no se recomienda irse a dormir con el tampón".

Por qué hay que alternarlos

Otro de lo consejos es alternarlos con algún otro productos como las toallitas o las copitas. "La idea es no tenerlos como única opción", comentó Forte.

"Además, debemos tener en cuenta que si hay un flujo anormal fuera del período de la menstruación, no hay que usarlo. Tampoco tenerlo puesto por si acaso, si siento que me está por bajar...", dijo la especialista. La vagina necesita mantener su humedad natural "entonces un tampón seco puede generar lesiones o microabrasiones".

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Las toallitas higiénicas para la menstruación siguen vigentes

Las toallitas higiénicas para la menstruación siguen vigentes

El tamaño

Acá, el tamaño sí importa. "En base a la cantidad de flujo menstrual de cada mujer hay que ver cuál se adapta. Si usamos un tamaño determinado, pero cuando lo retiro está casi seco, entonces hay que elegir uno de menor tamaño: depende de cada mujer y del tipo de sangrado", explicó la médica.

¿Y la toxicidad?

Desde hace tiempo se discute acerca de la posible toxicidad de los tampones, teniendo en cuenta el material con el que están realizados. "El tampón es de algodón, y sí, existen estudios que han encontrado que ese algodón, dependiendo de dónde se cultiva y el tipo de suelo, puede tener metales", comentó Forte. También el tipo de fabricación puede influir en esa contaminación.

"En investigaciones se vio que contenían, por ejemplo, plomo, arsénico, tanto en tampones orgánicos como no orgánicos. Cobre, zinc, hierro aparecen descriptos también. Considero que hay que mantener la calma en este aspecto porque la FDA (la administración de EEUU que regula medicamentos y productos vinculados a la salud) no los sacó del mercado, no hay indicación de retirar el producto. En tanto, se sigue estudiando estos hallazgos sobre la seguridad y se necesitan más estudios para ver si estos niveles de metales que se hallaron pueden tener impacto en la salud reproductiva o la salud general".

En tanto, "insisto en no usarlos como único producto y de manera sistemática, alternarlos con otros es lo mejor, en definitiva, utilizarlos de manera consciente", remarcó la ginecóloga.

¿Gana la copa?

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La copa menstrual suma adhesiones entre las más jóvenes

La copa menstrual suma adhesiones entre las más jóvenes

El uso de la copa menstrual viene creciendo. Existe en el mercado mundial desde finales de pero en Argentina empezó a ser furor hace algunos años por su beneficios de ser "ecológica" y más económica a mediano y largo plazo que otros productos menstruales.

"Entre otros beneficios, la copa respeta la microbiota vaginal ya que no absorbe sino que recolecta. Los tampones toman el flujo menstrual pero también el moco cervical y la humedad natural de la zona, lo que puede provocar sequedad y alterar el PH. La copa mantiene el equilibrio natural y esa es una diferencia importante".

La especialista señaló: "De todos modos, como ginecóloga, lo que puedo decir es que el enfoque no debe estar siempre en el método que mejor se adapta a los gustos, la comodidad y las necesidades de cada mujer de acuerdo a su estilo de vida".

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