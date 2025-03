Santa Fe tendrá un fondo de garantía para que las pymes accedan al crédito

Olivares destacó el asesoramiento del Consejo Federal de Inversiones en el desarrollo de la herramienta. El organismo multiprovincial tiene un reconocido expertise en la materia, al haber participado en la creación de instrumentos similares en otros distritos. Fogafe se instrumentará como un fideicomiso para emitir garantías a mipymes santafesinas, mejorando el acceso al financiamiento y las condiciones en que se logra. Además de activos para sectores productivos, también permitiría avalar la colocación de títulos.

El gobierno de Santa Fe desembarcó en Expoagro con una fuerte “promo” de 26 líneas de crédito para financiar maquinaria agrícola pero también clusters industriales como el del frío, el calzado y el mueble, la compra de insumos agrícolas y hasta gastronomía y turismo. Con el objetivo manifiesto de “jugar de local” en la provincia de Buenos Aires, el gabinete económico y productivo acordó con los bancos de Santa Fe, Municipal de Rosario y Nación este paquete de financiamiento por más de $ 83.000 millones, que llega a $ 120 mil millones con los préstamos del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La oferta financiera del Estado provincial también se ve potenciada por las condiciones en las que el Ministerio de Economía acordó la prórroga, prevista en la concesión original, del contrato con el Banco de Santa Fe para que la entidad continúe como agente financiero. El ministro de Economía señaló que parte de los $ 100 mil millones comprometidos en financiamiento nutrieron la oferta presentada en la muestra.

Pero el compromiso del agente financiero provincial incluye participar activamente, con fondeo propio, en el mercado de créditos hipotecarios bajo la “marca” del programa Nido que lleva adelante la provincia.

Cuentas públicas y FMI

En materia de cuentas públicas, Olivares señaló que en el primer bimestre de 2025 cerraron “equilibradas” pero adelantó que la evolución mensual alternará déficits y superávits. De hecho, señaló que en marzo comienza a sentirse en el presupuesto la mayor ejecución en obras públicas y equipamiento, que a partir de este mes sumarán $ 100 mil millones por mes al gasto.

Respecto del acuerdo con el FMI, subrayó la importancia de que, de una u otra manera, el decreto firmado por el Ejecutivo pase por el Congreso. “Un tema así en la provincia sería discutido a través de un proyecto de ley, el gobierno nacional eligió otra vía pero lo importante es que finalmente pase por el Parlamento”, opinó.

También advirtió que, de utilizarse los recursos del Fondo para rescatar Letras Intransferibles (deuda intrapública no exigible), lo mejor sería que se destinen a respaldar la base monetaria y no a intervenir en el mercado de cambios. “Un tema no menor es el valor al que se van a rescatar esos títulos, si nominal o al de mercado”, dijo.