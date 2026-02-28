La Capital | Ovación | Súper Rugby Américas

Rugby: Capibaras XV fue una tromba impiadosa y pasó por encima a Cobras

Capibaras XV, la franquicia del Litoral, dio otro golpe fuerte en la segunda fecha del Súper Rugby Américas. Jugó en Santa Fe y no dejó dudas

Pablo Mihal

28 de febrero 2026 · 21:02hs
Alejo Sugasti

LUCIA RIOS

Alejo Sugasti, medioscrum de Capibaras, la franquicia del Litoral que está intratable.

Capibaras volvió a dar otro paso firme en su novel historia. Por la segunda fecha del Súper Rugby Américas, jugando de local en la capital provincial, la franquicia del Litoral vapuleó a Cobras Brasil XV por un categórico 54-12. Esta vez la convocatoria fue en la cancha de Santa Fe Rugby, que al igual que en Hipódromo Independencia de Rosario, explotó con el marco de público. Sauce Viejo vibró con el equipo que representa a la región litoraleña, que como ocurrió ante Peñarol, volvió a sumar de a cinco.

El equipo litoraleño pisó el acelerador de entrada y como una tromba rápidamente se puso en ventaja. A los 6’ Lucas Bur abrió la cuenta para poner a Capibaras arriba en el marcador y la conversión del Colo Dogliani estiró la cuenta. Las acciones empezaron entonces a tornarse un tanto violentas lo que hizo que Simón Larrubia tuviera más trabajo.

Cleber Dias, segunda línea de Cobras Brasil, vio la tarjeta amarilla por un realizar un tackle sin sus brazos y pocos minutos después, tras un try penal de Capibaras XV, Cobras se quedó con otro jugador menos. Esta vez el amonestado fue Lorenzo Massari Temer, back del equipo brasileño.

Capibaras fue por más

Lejos de conformarse el local fue por más. Francisco Lluch y Lautaro Cipriani llegaron al try y estiraron la diferencia para redondear un 33-0 que revelaba las diferencias entre uno y otro dentro del campo de juego.

Cobras pudo descontar con un try de Matheus De Sousa convertido por Joao Amaral, pero la última palabra la tuvo Capibaras, nuevamente con un try del debutante Lluch convertido por Dogliani, que le bajó el telón a la primera parte con un categórico 40-7.

Más allá de que el marcador indicaba que el partido estaba resuelto, se esperaba que el conjunto con base en San Pablo dirigido por Josh Reeves reaccione en el complemento. Tuvo un tibio reflejo con el try de Rosko Specman (el refuerzo de lujo, que le sirvió para acortar la brecha, pero Capibaras XV siguió teniendo el control de las acciones y el reloj siguió su camino inexorable.

Capibaras tuvo presencia en el ingoal rival

La fiesta de tries terminó con Franco Rosetto y Felipe Villagran diciendo presente en el ingoal y las conversiones de Dogliani le pusieron el moño a la segunda victoria de Capibaras XV, un equipo que nació para hacer historia.

Esta victoria fortalece el espíritu del equipo litoraleño que, el próximo viernes, tendrá una prueba de fuego ante Pampas, franquicia que al cierre de esta edición se medía con Dogos XV en la cancha del CASI, la Catedral del rugby argentino, bajándole el telón a la segunda fecha.

En la apertura, en tanto, Tarucas venció de visitante a Peñarol Rugby 28-18 y consiguió su segundo triunfo tras el conseguido ante Selknam en el debut.

Selknam, en el St. George’s College, en la zona Vitacura de Santiago de Chile; consiguió con algo de susto su primer triunfo en el torneo tras superar a Yacaré XV por 34-32 en la última jugada del partido.

Jorge Almirón le da indicaciones a Campaz en medio del regreso de Campaz al primer equipo de Central.

Central: los jugadores que recuperó Central en la previa del clásico y que ofrecen un plus

Ever Banega fue el capitán de Newells en el clásico anterior. Ya no está.

Lejos de la generación dorada y ya sin Banega, Newell's juega su primer clásico sin referentes

El cabezazo de Facundo Aronna ya está en la red y es el empate de Argentino ante Cambaceres. Después llegaría el segundo albo pero se lo igualaron en el complemento.

Argentino volvió a mostrar un gran juego y a dejar puntos en el camino: empate en Ensenada

Gabriel Arias, en una práctica anterior al día de su lesión. Newells lo perderá por varios meses.

El posteo de Gabriel Arias sobre su grave lesión y un mensaje para el mundo rojinegro

