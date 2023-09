Por qué estudiar en la universidad pública

Abril Manera tiene 17 años, está en quinto año del Colegio San Bartolomé de la sede centro y está decidida por arquitectura. "Estudiar en la universidad pública es también una decisión familiar, fui a visitarla y me gustó mucho, la verdad es que superó mis expectativas, me pareció muy linda la infraestructura, y así vamos, con mucha ilusión”.

Tobías Grosso tiene 17 años, está en quinto del Verbo Encarnado y un poco va a definir la carrera que va a estudiar por la extensión de las mismas, tal como indica la tendencia de muchos jóvenes que se inclinan por trayectos más cortos. “Estoy entre turismo, relaciones internacionales y diseño gráfico”, comenta, aunque asegura que turismo es la que más le tira: “Me gusta que no sean tan largas, antes me gustaba ingeniería industrial pero es muy larga, turismo se da en Ciencias Económicas y en la Siberia. Los tests vocacionales que hice acá y en otros lados me dan economía”, ríe pícaro. Y agrega: “La universidad pública me gusta porque me queda cerca y lo que me atrae es que te abre la cabeza, es abierto a todo el mundo, eso me parece muy importante”.

expounr (5).jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Delfina Herrera tiene 16 y está en cuarto pero con sus compañeros de la Escuela Santa Rosa de Viterbo (San Lorenzo) ya buscan las carreras para el futuro. “Tenemos que hacer pasantías el año que viene, entonces así ya tenemos una idea de las posibilidades. Estoy entre abogacía, recursos humanos o marketing, bien variado”, ríe y asegura que entre lo mejor de la UNR “es que los costos son baratos, puede acceder cualquiera y en cualquier situación económica, eso abre las posibilidades para más personas”.

Nicolás Alfonso tiene 17 años y es de la Escuela Padre José Marchis. “Estamos en la zona sur, en quinto año y ya sé desde hace tiempo que me gustaba administración de empresas y contabilidad. Hice el test y me dio eso. Me inclino por la universidad pública porque siento que es todo más abierto de cabeza, de pensamiento, definitivamente prefiero la pública”.

Abigail Aguak, de 17 años, va a la Escuela Santa María Goretti (Arroyo Seco) y llegó a la Expo con una amiga. “Tengo ganas de empezar arquitectura, me atrae el trabajo en grupo, hacer maquetas, diseñar cosas y ver edificios antiguos”, cuenta risueña para agregar que también averiguó en otras universidades: “Pero me decidí más por la UNR por el tema de que es gratuita, porque mi mamá estudió acá y me dijo que acá te tenés que esforzar más y el estudio es mejor, ella siempre me dice que en la facultad la pasó muy bien”.

expounr (3).jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Julia Alcácer, de 18 años, cursa quinto en la Dante Alighieri. “Voy a estudiar medicina en la Facultad de Ciencias Médicas. Pienso que la UNR te abre caminos distintos, te abre la cabeza y conocés un montón de gente que te va a ayudar en el futuro”. Martina Gali, 17 años, también es de la Dante y dice: “Me decidí por comunicación social. Estaba entre recursos humanos y psicología, todo alrededor de las ciencias humanísticas. La escuela nos llevó a otras universidades pero la verdad que me gustó más la UNR. Es como que en la universidad pública tenés un golpe de realidad que es muy necesario. Vengo de una escuela privada y me parece que está muy bueno pasar a otro ámbito, que salís con más experiencia”.

Victoria Pellegrini, de 17 años, está terminando la secundaria en el Superior de Comercio y va a estudiar arquitectura. “Desde muy chiquita me encanta lo artístico, siempre me gustaron ver construcciones, las casas, diseñar y en un momento estaba en duda con diseño industrial”, dice y asegura que la educación pública fue su primera opción: “Siempre en mi casa me inculcaron que la educación pública era la mejor opción y la UNR tiene mucho prestigio”.

Paz Echenique tiene 18 años, cursa quinto año en la agrotécnica de Carcarañá y está decidida a estudiar licenciatura en letras. “Sí ya sé, nada que ver con la agrotécnica, pero me gusta la investigación, la historia, los relatos antiguos. También me veo enseñando, como profesora de lengua”, vislumbra para destacar que para ella la educación siempre fue pensada en el ámbito de lo público y entra en alerta ante posibles cambios. “Nunca pensé que iba a tener que hacer como hacen los estadounidenses, eso de tener que recaudar plata desde pequeña para poder estudiar algo de grande. Toda esta propuesta de Milei me deja un poco desconcertada, de no saber si voy a poder tener la posibilidad de estudiar”. Catalina Figueroa también viene de la agrotécnica de Carcarañá. “Voy a ir a antropología en Humanidades. Me gustaba paleontología y arqueología pero en Santa Fe no hay. Y encontré que antropología tiene las mismas salidas que yo quería de investigación. Me atrae la historia, descubrir en un presente cosas del pasado y seguir construyendo así la historia”.

expounr (2).jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

“Es necesario transformar la educación superior”

El rector de la UNR, Franco Bartolacci, dio la bienvenida a los miles de jóvenes que durante tres días recorrieron los Galpones de la Juventud para conocer la extensa oferta de la universidad pública. “Es una gran responsabilidad que sean tantos los que depositan sus esperanzas en la universidad, trabajamos para que nuestra institución pueda estar a la altura y hacer su parte para que esa experiencia de vida que es maravillosa y que nos cambia para siempre sea además única e inigualable”, dijo.

El rector no evadió el debate que pone en jaque al sistema educativo y apostó a cuidar, transformar y mejorar la educación pública y gratuita: “Hemos dicho muchas veces que todo lo que nos pasa se soluciona con más y mejor educación, con más inversión en ciencia y tecnología, más con los problemas estructurales que tiene la Argentina”.

Y apuntó que lejos de enojarse con el resultado o estigmatizar a los jóvenes a lo largo de este proceso electoral, es tiempo de aceptar el debate sobre las instituciones públicas, sobre la política en general. “Se interpela a instituciones como las nuestras, por eso lo que hay que provocar es a una conversación pública que exponga los riesgos de lo que se plantea”, propuso.

“Soy de los que cree que hay que repensar el sistema educativo y universitario argentino, creo que para seguir cumpliendo con su misión hay que provocar profundas transformaciones y cambios pero no en este sentido que implican claramente un retroceso respecto de algo que construyó la sociedad argentina que es la educación pública, que aún con sus problemas es un umbral que nos pone muy por encima de lo que pasa en otras partes del mundo. En un país que tiene tremendas dificultades estructurales, precisamente lo que hay que cuidar es lo que hicimos bien, y es la educación pública”, concluyó.