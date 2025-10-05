La Capital | suscriptores | Milei

Milei se abraza a su candidato fetiche en medio de una crisis sin fin

Espert, un activo tóxico para la empresa de Javier y Karina. Otra anormalidad libertaria: el presidente, escudo humano de su hermana y un diputado. Provincias Unidas huele una oportunidad y reajusta la campaña

Mariano D'Arrigo

Por Mariano D'Arrigo

5 de octubre 2025 · 06:05hs
Milei

Milei, Espert y un escándalo que alimenta el fantasma sobre las relaciones entre el narcotráfico y la política. 

Como un director de cine empecinado en sostener a un actor pese a que todo su entorno le advierte que pone en riesgo el proyecto, Javier Milei está decidido a mantener como sea a José Luis Espert como primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. Una apuesta de derivaciones imprevisibles a tres semanas de unas elecciones cada vez más cuesta arriba para el gobierno.

Desde que se reflotó la investigación sobre el vínculo opaco entre Espert y el empresario Fred Machado —detenido en prisión domiciliaria a la espera de una extradición a Estados Unidos, donde lo investigan por lavado y narcotráfico— el Profe se convirtió en un activo tóxico para la empresa de los hermanos Milei.

“Están desesperados, no saben qué hacer. Milei está decidido a no dar marcha atrás, sólo él lo banca”, decía el viernes por la tarde un conocedor de las intrigas del palacio. Todavía los viejos cruzados libertarios no se habían reunido en Olivos, un encuentro del que Espert salió con la suficiente confianza para tuitear que no se bajaba de la candidatura.

A 21 días de unas elecciones donde se juega la suerte del experimento libertario, Javier y Karina están frente a un menú donde todas las opciones son malas.

Si Milei blinda a Espert, como viene haciendo hasta ahora, mostrará autoridad del presidente hacia adentro, pero al costo de tornar inviable la campaña y reducirla a la novela político-judicial.

Si lo desplaza, puede tratar de resetear el mensaje, pero al precio de admitir la culpa de quien levantó la bandera de “cárcel o bala” y obligar a reimprimir unas 15 millones de boletas en la provincia de Buenos Aires. Un pecado para una gestión que hizo del ajuste fiscal un dogma.

Por lo pronto, Espert fue el artífice involuntario de la unidad libertaria. Karina, Santiago Caputo, Guillermo Francos y Patricia Bullrich coinciden en algo: que ruede la cabeza calva de Espert antes de que el escándalo se los lleve puestos a todos.

Espert y otro caso tóxico para La Libertad Avanza

El affaire que involucra al economista se suma a otros expedientes radioactivos para La Libertad Avanza —$Libra, fentanilo y Andis—, todos con un patrón común: personajes encumbrados de la estructura libertaria, relaciones opacas con empresarios de dudosa reputación y sospechas de enriquecimiento personal de funcionarios.

En el caso Machado se suma un condimento todavía más inquietante. Es la sombra del narcotráfico como sponsor político del primer candidato a diputado nacional del oficialismo en el principal distrito del país y presidente de la comisión de Presupuesto. Una bomba sucia con derivaciones en el Congreso, la Justicia y las elecciones.

Acorralado, el video que filmó Espert con una estética setentista de paso a la clandestinidad dejó más dudas que certezas, pero pareció conformar a Milei, quien lo respaldó de inmediato en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1973942265719787959&partner=&hide_thread=false

¿Por qué lo sostiene? Quienes conocen el mundo Milei hablan desde el respeto personal entre ambos cruzados libertarios hasta la puja de poder que libran Javier y Karina, pasando por información sensible que tendría Espert y que podría usar carta de negociación.

Cuentan que la renuncia de Lule Menem, mano derecha de la hermanísima, estuvo redactada y lista para ejecutarse, pero llegó una contraorden. La banca de Milei a Espert podría ser una maniobra del presidente para emparejar esa interna familiar.

Más allá de que la lucha contra el narcotráfico es su tema y que Bullrich suele trabajar con una política de hechos consumados, el pedido de explicaciones de la ministra de Seguridad parece no haber sido un arrebato individual sino una movida con, al menos, el guiño de Karina, porque interpeló al protegido del presidente.

En este caso, se repite un modus operandi. Milei hace de escudo humano de sus allegados más cuestionados, como Karina y Espert. Otra anormalidad política de los libertarios: el presidente parece el fusible de la secretaria General de la Presidencia o de un diputado en problemas.

En términos ajedrecísticos, es como si el rey avanzara casilleros mientras la dama, los alfiles y los caballos quedaran atrás: un jugador que mueva así las piezas estará en jaque permanente.

Trump y Macri, al auxilio de Milei

Habrá que ver cómo evolucionan las causas judiciales, pero los días de Espert como presidente de la comisión de Presupuesto parecen contados. Más cuando el FMI y los inversores reclaman que terminen las prórrogas de la ley de gastos y el gobierno rearme algún tipo de acuerdo político.

Hoy, el Congreso está sublevado. En un hecho inédito desde el regreso de la democracia, la oposición ya le tumbó tres vetos a Milei, se cierra el cerco sobre Karina y Francos y avanza la ley para restringir el uso de los DNU, una de las pocas armas defensivas que le quedan al execonomista de la Corporación América.

En ese nivel de fragilidad se confirmó la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca para el 14 de octubre. Un gesto de respaldo inédito del hermano mayor de la derecha mundial, más orientado a los mercados que a una sociedad donde el sentimiento antinorteamericano es mayor que en otros países de la región.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Dataclave/status/1973736979977179184&partner=&hide_thread=false

El efecto calmante de la foto en Nueva York y los tuits de Scott Bessent se disiparon y volvió la incertidumbre a los inversores: quieren ver fondos frescos en las arcas argentinas. Por eso Toto Caputo viajó este fin de semana de urgencia a EEUU.

De todos modos, el secretario del Tesoro y el propio Trump están en una situación incómoda: liberar fondos para el amigo Milei choca con el slogan nacionalista “Estados Unidos primero”, a lo que se suma el “shutdown” por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas por el presupuesto y que reduce al mínimo el funcionamiento del gobierno de EEUU.

Mientras tanto, el problema más urgente de Milei es el electoral. Después de perder parte del voto libertario originario de clase media baja y los sectores populares, ahora podría fugar el electorado blando que llegó desde Cambiemos. “Hay que ver qué es más fuerte: si el republicanismo o el gorilismo”, dice un armador curtido en mil batallas electorales.

Provincias Unidas y la polarización con el peronismo

El nuevo traspié del gobierno es otra oportunidad para Provincias Unidas. La principal novedad del año acentúa sus rasgos de política tradicional, que refuerza el contraste con la excentricidad de Milei.

En el oficialismo santafesino reconocen que el Machadogate los favorece, pero el daño sobre la política los obliga a ecualizar con el humor social. “No está para caravanas y globos, hay que hacer una campaña austera y mostrar gestión”, dice uno de los principales dirigentes de la alianza liderada por Maximiliano Pullaro y que reúne a la UCR, el socialismo, el PRO, el javkinismo y otras fuerzas.

La apuesta quienes impulsan la lista encabezada por Gisela Scaglia es poner en valor las mejoras en seguridad y las obras en la ciudad, activar la militancia, convocar a los desencantados con la experiencia libertaria y polarizar con el kirchnerismo. “Vamos a un escenario muy interesante”, se entusiasman.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/1973566826324889712&partner=&hide_thread=false

Es el clima opuesto al que se vive en la Casa Rosada. El combo de economía fría y volatilidad financiera, derrotas parlamentarias y escándalos de corrupción arman una tormenta perfecta.

En ese marco, el auxilio de Mauricio Macri puede darle a Milei algo de aire: una imagen de menor aislamiento político, un grupo de legisladores cooperativos, equipos para activar la gestión y contactos en Comodoro Py. Recursos que tarde o temprano necesitará, al costo de sacrificar autonomía política.

Leer más: Corridas, piedrazos y detenidos: cómo fueron los disturbios por el paso de Milei en Santa Fe

Sin embargo, como Trump, Macri no puede resolver los problemas políticos. En el mejor de los casos, de acá a las elecciones el dueño del PRO puede cortar la sangría de apoyos y traer de vuelta una porción del electorado amarillo en medio de una crisis política que se agrava.

Según el relevamiento mensual de la Universidad Torcuato Di Tella, que suele correlacionar bien con el voto del oficialismo de turno, el Índice de Confianza en el Gobierno cayó 8,2 % y se ubica en el punto más bajo de la gestión Milei, por encima de donde estaba Alberto Fernández a la misma altura de su mandato pero por debajo del nivel de Macri.

En ese contexto, escándalos como el de Espert alimentan las sospechas sobre el financiamiento de la política y agrandan la distancia entre la sociedad y la dirigencia. No sólo está en juego la credibilidad del gobierno, sino también la confianza en la democracia, en un momento en que la mitad de la población decide desconectarse del sistema y no ir a votar.

El presidente Javier Milei estuvo este mediodía en la ciudad de Santa Fe.

Milei recorrió Santa Fe junto al candidato a diputado Agustín Pellegrini

Tensión y disturbios en la peatonal de Santa Fe por la visita de Milei:  manifestaciones opositores corrieron a militantes libertarios

Tensión entre libertarios y opositores en Santa Fe por la visita de Milei

Milei y Espert se reunieron de urgencia en Olivos.

Milei y Espert se reunieron de urgencia en Olivos, pero el diputado confirmó que sigue siendo candidato

Milei y Macri tuvieron un encuentro orientado a recomponer el vínculo político.

Milei y Macri acordaron trabajar en equipo a partir del 27 de octubre próximo

Milei se abraza a su candidato fetiche en medio de una crisis sin fin

Por Mariano D'Arrigo
Milei se abraza a su candidato fetiche en medio de una crisis sin fin

