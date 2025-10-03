Atlético del Rosario va por un triunfo que lo acerque al regreso a la primera división de la Urba

Plaza Jewell recibe a Deportivo Francesa y si gana quedará cerca de lograr su objetivo de jugar el Top 14 en 2026

Atlético del Rosario está ante una gran chance. Le quedan tres partidos, dos de ellos en el Pasaje Gould ante rivales que vienen mal. El sueño en la Urba está cerca.

Atlético del Rosario tiene una gran oportunidad cuando enfrente este sábado, desde las 15.30, a Deportivo Francesa por la 24ª fecha de la Primera A de la Urba . A tres partidos del final, la vuelta al círculo superior está más cerca que nunca y sólo debe completar la obra.

La Primera A otorga dos ascensos directos a lo que será el Top 14 2026, mientras que del 3º al 5º jugarán con el último del actual Top 12 un play-in para un tercer cupo. Los rosarinos están primeros y en un nivel muy bueno que les permite soñar.

Atlético del Rosario tiene 78 puntos, igual cantidad que Los Matreros. Mientras que el tercero, Champagnat, acecha a 4 unidades con 74. La gran noticia para Plaza es que en la última fecha sus dos principales rivales se enfrentarán.

Además, de las tres jornadas, Plaza jugará dos en el Pasaje Gould. Ahora, ante el antepenúltimo Deportivo Francesa y en la última fecha frente al penúltimo, Universitario de La Plata. En el medio visitará a San Andrés, que está 9º.

Pero hay que ir paso por paso. Plaza tuvo altibajos en el torneo, pero ahora cosechó dos victorias importantes. Primero venciendo con amplitud a Olivos en casa y el último sábado en una difícil visita a Lomas Athletic.

>>Leer más: Atlético del Rosario entra en la recta final por el ascenso al Top 14 de la Urba

En tanto, sus rivales también tropezaron impensadamente en las últimas fechas, como Champagnat ante el mismo Deportivo Francesa o Los Matreros con San Cirano. Así que comparten muy buenos momentos y otros no tanto.

Los rivales de Plaza Jewell

A la misma hora que Plaza, Los Matreros visitará a Hurling (55) y Champagnat recibirá a San Cirano (68). Dos duelos difíciles, sobre todo el último, ya que los rivales pueden meterse en la pelea por los play-in.

En la penúltima jornada, Los Matreros recibirá a Olivos y Champagnat visitará a Hurling. Y en la última, lo dicho, se enfrentan entre ellos.

La 24ª fecha de este sábado se completa con San Albano v. Universitario, Pucará v. San Andrés, Curupaytí v. Lomas Athletic y Pueyrredón v. Olivos.

El Top 12 Copa Banco Macro

Este sábado se jugará la penúltima fecha del Top 12 de la Urba, con dos equipos ya clasificados, CASI (76 puntos) y Belgrano (71), y tres candidatos para los otros dos lugares: Newman (67), SIC (65) y Los Tilos (58). También se está definiendo el equipo que jugará el play-in, que en este momento es Buenos Aires (22), pero también pueden serlo San Luis (23) y La Plata (27).

La fecha de este sábado tendrá los siguientes partidos: Alumni v. La Plata, CUBA v. Buenos Aires, Belgrano v. Hindú, CASI v. Newman, San Luis v. Los Tilos y Regatas Bella Vista v. SIC.