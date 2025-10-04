La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: El Ogro Fabbiani llevó 23 jugadores a Buenos Aires y ninguno quedará afuera

El plantel de Newell's se instaló anoche en Capital Federal y el técnico llevó lo justo. Retornó Gaspar Iñiguez después de una lesión

4 de octubre 2025 · 21:41hs
Newells va por todo.  El técnico leproso se juega una parada brava

Newell's va por todo.  El técnico leproso se juega una parada brava, aunque a esta altura las expectativas son muy cortas en el horizonte leproso.

El Ogro Fabbiani no anduvo con vueltas y designó 23 jugadores de Newell's para enfrentar este domingo a Boca en La Bombonera, por la 11ª fecha del torneo Clausura. Por lo que ninguno quedará afuera. El que vuelve es Gaspar Iñiguez, ausente por una lesión, y quien seguramente formará parte del banco de suplentes.

Las expectativas en Newell’s están devaluadas. Quedaron tan lejos los objetivos, que ya no hay una gran ilusión por clasificar a los octavos de final del Clausura, cuando restan seis fechas para el final.

Newell's tiene chances matemáticas

Pero las chances matemáticas están y de hecho la zona leprosa está muy apretada. Sin ir más lejos, en uno de los adelantos, el último Aldosivi venció al líder Unión y en Santa Fe.

Hoy del puntero tatengue (que puede ser superado por Estudiantes o Barracas, cualquiera que gane en La Plata, ya que se enfrentan entre sí) a Newell’s que está penúltimo hay apenas 7 puntos. Si los leprosos ganan ante Boca (que está afuera de los 8) quedarían a 4, pero fuera de zona de clasificación.

Newell's debe levantar el rendimiento

El que hilvane varios triunfos de acá a las pocas fechas que restan, seguramente logrará el pasaporte. Así que Newell’s tiene chances en los números, pero no las tiene tanto en el rendimiento.

De hecho, los rojinegros deben enfrentar por ejemplo a Unión, en el Coloso, luego de recibir a Tigre (el próximo viernes, a las 18.30) y visitar a Argentinos Juniors.

Después del encuentro con Unión, será el turno de visitar a Huracán y de cerrar recibiendo a Racing. Pero lo dicho, el problema no son los rivales sino el propio Newell’s.

El equipo titular es una incógnita porque habrá que ver si mantiene el doble 9 o saca uno y refuerza el medio. Y a la vez se verá si mantiene los cuatro en el fondo, que sería lo más probable.

El plantel con 23 jugadores

A Capital Federal viajaron entonces dos arqueros, Juan Espínola y Williams Barlasina; cinco defensores: Alejo Montero, Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta y Fabián Noguera; ocho volantes: Ever Banega, Luca Regiardo,Facundo Guch, Martín Fernández Figheira, Jerónimo Gómez Mattar, Josué Colmán, Gaspar Iñiguez y Lisandro Montenegro; y los delanteros Franco Orozco, Juan Manuel García, Darío Benedetto, Luciano Herrera, Carlos González, Giovani Chiaverano, Jerónimo Russo e Ignacio Liberato. Los que no fueron citados respecto al partido anterior fueron Genaro Rossi y Martín Luciano, y además de Iñiguez regresó el uruguayo Fernández.

Las cartas están echadas. Estos son los 23 que dispuso Fabbiani para encender una llama que parece a punto de apagarse en esta temporada.

