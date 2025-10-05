La Capital | Ovación | Newell's

Newell's tiene la necesidad de jugar con entereza, para enfrentar a Boca y al desánimo

La mala campaña del conjunto rojinegro lo encuentra en el peor momento para visitar la Bombonera. Un estadio donde fue ejemplo de valentía en la final de 1991

Por Rodolfo Parody

5 de octubre 2025 · 06:10hs
Luciano Lollo celebra el gol del empate del último partido

Marcelo Bustamante / La Capital

Luciano Lollo celebra el gol del empate del último partido, conseguido con convicción. Es lo que requiere Newell's para visitar a Boca.

No existe recuerdo más fuerte para Newell's en la Bombonera que la vuelta olímpica de 1991. Un estadio que impuso e impone respeto y donde el conjunto de Marcelo Bielsa expuso una enorme valentía y se consagró en una final histórica.

Tan alejada aquella consagración del equipo actual, sostenido a duras penas en el torneo. Sin fundamentos mínimos para ambicionar la clasificación a los cuartos de final, cuando restan seis fechas del final, aunque mantenga las chances matemáticas de alcanzar el último objetivo que le queda en pie en la temporada.

Orgullo, amor propio y determinación por defender la camiseta rojinegra. Sentimientos desde los cuales la Lepra necesita sacar fuerzas para estar a la altura del escenario de este domingo, a las 19. Y del adversario, pese a sus altibajos, obligado a la victoria, para fortalecer el objetivo de ingresar a la fase final y de clasificar a la Libertadores 2026.

El deterioro de Newell's se profundizó

Sin temperamento, Newell's quedará lejos de alcanzar en la Boca un buen resultado que, a esta altura, con este presente crítico, no estaría mal que sea al menos un empate. No será poca cosa teniendo en cuenta el declive de las 6 últimas fechas, donde profundizó una campaña pobre, con 4 derrotas, un empate y solo una victoria.

El carácter será indispensable para plantarse en la Bombonera. No suficiente si deja de lado otros aspectos relacionados con el juego. Lo sucedido contra Estudiantes la jornada anterior, consiguiendo un empate agónico con el gol de Luciano Lollo, como consecuencia de una jugada aislada, no es frecuente.

Newell's deja la cancha tras el empate contra Estudiantes. Ni el gol agónico calmó el malestar del hincha.

Por lo general, perseverar sin tener ideas, buscando nada más que meter al área rival la pelota por arriba, termina en un voluntarismo sin sentido.

Porque el destino de un equipo se construye, ante todo, en saber qué hacer y cómo. Aciertos y virtudes que cada vez aparecen menos en Newell's y que lo fueron sumergiendo en un estado de confusión. Todo un riesgo si no reacciona frente a un rival como Boca, que buscará la victoria con determinación frente a su público.

La recuperación del medio, clave

La primera tarea del conjunto rojinegro le demandará cortar el circuito futbolístico que intentará imponer el xeneize, a partir de la distribución de Leandro Paredes. Habrá que meter, luchar, interrumpir el fútbol de Boca. La misión es clara. La capacidad de hacerlo, una incógnita grande.

Este sector de la cancha es donde el rojinegro fracasa con frecuencia. El mediocampista de quite, últimamente Luca Regiardo, no tiene compañía. Ever Banega no puede o no está en condiciones para respaldarlo.

Luca Regiardo se encuentra con frecuencia demasiado solo para la recuperación.

Fabbiani tiene la opción de modificar el doble nueve, de Carlos González y Darío Benedetto que tan poco rindió, por impericia de ellos y por la falta de recursos para dejarlos en posición de gol.

Si lo modifica, puede reacomodar el medio con el ingreso de un volante y así brindarle mayor consistencia al equipo en un sector estratégico de la cancha. En ese caso, no quedan dudas sobre la elección de a quién sacar: el exdelantero xeneize.

Los caminos a explotar para llegar al gol

Limitado, por falta de categoría, la responsabilidad de Fabbiani es encontrar en el plantel los ejecutantes del plan más rendidor para vulnerar a Boca. Que consistirá en frenar al xeneize y encontrar los caminos para llegar. La pelota parada es un recurso. Víctor Cuesta y Luciano Lollo vienen de convertir por esa vía 2 de los 3 últimos goles de la Lepra en la liga.

Otra variante: sacar provecho de los espacios que deje Boca ante la obligación de atacar. Que Banega sea punzante en las entregas. Que Luciano Herrera desnivele con velocidad. Que Cocoliso González saque el máximo provecho de la mínima oportunidad. Cada uno asociándose con el otro. Porque con acciones aisladas será muy difícil.

El desánimo que impera en todo Newell's resulta comprensible. Cuesta encontrar algo que satisfaga, a todo nivel, en la conducción del club, que se irá el 14 de diciembre, y en el equipo. El fútbol argentino siempre brinda una oportunidad al que es menos favorito. Dependerá de Fabbiani y sus futbolistas.

