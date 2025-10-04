La Capital | Política | Javier Milei

Corridas, piedrazos y detenidos: cómo fueron los disturbios por el paso de Milei en Santa Fe

Lo que iba a ser una caminata por la peatonal terminó en enfrentamientos. El presidente debió modificar su agenda y trasladar la actividad. Saludos desde el balcon y la camioneta.

4 de octubre 2025 · 16:00hs
Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas

Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

La visita del presidente Javier Milei a Santa Fe comenzó con un amplio operativo de seguridad, encabezado por la Policía Federal, con apoyo del Ejército y personal de la Fuerza Aérea.

Camionetas oficiales y móviles policiales formaron parte de la caravana presidencial, escoltada por al menos seis motos de la Policía Federal, junto a efectivos de Infantería, trabajos coordinados por Casa Militar, responsable de la custodia presidencial.

Embed

Cerca de las 10.30, el avión que trasladaba al presidente aterrizó en el aeropuerto de Sauce Viejo, donde un grupo de unas 50 personas esperaba para recibirlo.

05
Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Milei llegó acompañado de su hermana Karina Milei y de referentes libertarios, muchos de ellos de las redes sociales.

Desde allí se dirigió al hotel Los Silos, donde lo aguardaban militantes libertarios con banderas y consignas a favor del presidente.

milei
Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Desde el balcón del segundo piso, Milei saludó a los simpatizantes que se acercaron al lugar, mientras la seguridad controlaba el perímetro.

Disturbios en la peatonal y en el Puerto

El plan original incluía una caminata por la peatonal, pero rápidamente se vio interrumpido por disturbios protagonizados por sectores de la oposición. Según detalló Uno Santa Fe, detractores del presidente, entre ellos militantes del Polo Obrero y otros grupos de izquierda, llegaron hasta San Martín y Mendoza, corrieron a los militantes libertarios, rompieron el gazebo que habían armado y generaron un clima de fuerte confrontación.

Embed

Ante esta situación, la actividad se trasladó al hotel del Puerto, donde Milei se encontraba. Militantes libertarios esperaban saludar al presidente, pero la manifestación opositora invadió la zona nuevamente.

01
Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Allí hubo enfrentamientos y discusiones cara a cara, muchos de ellos verbales y algunos con golpes de puño. Los enfrentamientos continuaron con corridas, lanzamiento de piedras contra la caravana presidencial y al menos tres detenciones, de jóvenes de 20 a 26 años, realizadas por Infantería, mientras los manifestantes a favor y en contra se concentraban en las inmediaciones del hotel.

Embed

Entre los opositores, se pudieron ver banderas del Polo Obrero y de Palestina. Los libertarios intentaban mantener la calma y resguardarse detrás del vallado, aunque algunos decidieron enfrentarse con el grupo de manifestantes detractores de Milei.

UNO Santa Fe precisó que los enfrentamientos dejaron detenidos, corridas y disturbios, reflejo de la intensa confrontación entre sectores libertarios y de izquierda.

06
Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Modificación de la agenda y salida anticipada hacia Paraná

La magnitud de los disturbios obligó a modificar la agenda presidencial: Milei no pudo realizar la caminata por la peatonal ni ningún recorrido previsto por la zona del Puerto. En medio del caos, el presidente saludó desde el balcón del hotel y desde la camioneta, realizando un breve acercamiento al vallado que lo separaba de los militantes libertarios.

04
Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Finalmente, ante la imposibilidad de continuar con la actividad en la ciudad, Milei partió por vía terrestre hacia Paraná, anticipando así la siguiente etapa de su campaña, mientras la Policía Federal y la Infantería mantenían el control en el microcentro y la zona del Puerto.

El episodio evidencia la polarización que atraviesa la campaña electoral y marca un alto nivel de conflictividad social en Santa Fe, donde las visitas de Milei generan tanto apoyo fervoroso como rechazo activo.

De esta manera, lo que iba a ser un acto simbólico de proximidad con los votantes libertarios, terminó en un evento marcado por disturbios, enfrentamientos y modificaciones de agenda, dejando en evidencia los desafíos que enfrenta la campaña presidencial de Milei en medio de la polarización política.

Noticias relacionadas
No habrá acto de Javier Milei en Rosario, como en noviembre de 2023.

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

La liquidación se aceleró con las retenciones cero

Las cerealeras liquidaron los 7.000 millones a retenciones cero que necesitaba Milei

La nueva reunión de los gobernadores de Provincias Unidas se desarrolló en Puerto Madryn.

Pullaro: "No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito"

La escuela implicada fue reconocida como embajadora mundial de la paz en 2019

Repudio a los cantos antisemitas entonados por estudiantes en su viaje de egresados

Ver comentarios

Las más leídas

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

Holan tiene una baja confirmada para el partido de Central ante Vélez

Holan tiene una baja confirmada para el partido de Central ante Vélez

Central pierde otro zaguero central para el resto del año y ensayó con un juvenil

Central pierde otro zaguero central para el resto del año y ensayó con un juvenil

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

Lo último

Central Córdoba pasó a los cuartos de final del Reducido y a Argentino le faltó un solo gol

Central Córdoba pasó a los cuartos de final del Reducido y a Argentino le faltó un solo gol

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Respaldo del GEN a Scaglia: Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta

Respaldo del GEN a Scaglia: "Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta"

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

La investigación por el crimen de Lautaro Donaire derivó en una serie de allanamientos en Rosario y Roldán. Entre los detenidos hay dos menores de edad.

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña
Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde
La Ciudad

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Marcha del Orgullo en Rosario: horarios, cambio de recorrido y gran festival
La Ciudad

Marcha del Orgullo en Rosario: horarios, cambio de recorrido y gran festival

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades
La Ciudad

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito
La Ciudad

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta
Policiales

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

Holan tiene una baja confirmada para el partido de Central ante Vélez

Holan tiene una baja confirmada para el partido de Central ante Vélez

Central pierde otro zaguero central para el resto del año y ensayó con un juvenil

Central pierde otro zaguero central para el resto del año y ensayó con un juvenil

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Ovación
El Gigante de Arroyito se ilumina con la presencia de cuatro campeones del mundo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El Gigante de Arroyito se ilumina con la presencia de cuatro campeones del mundo

El Gigante de Arroyito se ilumina con la presencia de cuatro campeones del mundo

El Gigante de Arroyito se ilumina con la presencia de cuatro campeones del mundo

En este Central, Alejo Veliz es quien más clara la tiene en esto de hacerle goles a River

En este Central, Alejo Veliz es quien más clara la tiene en esto de hacerle goles a River

Buena noticia para Franco Colapinto: mejora su lugar de largada en Singapur

Buena noticia para Franco Colapinto: mejora su lugar de largada en Singapur

Policiales
Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña
Policiales

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

La Ciudad
Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades
La Ciudad

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Marcha del Orgullo en Rosario: horarios, cambio de recorrido y gran festival

Marcha del Orgullo en Rosario: horarios, cambio de recorrido y gran festival

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito

Pablo Javkin pidió consenso para la autonomía: Va a trascender a los protagonistas de ahora
La Ciudad

Pablo Javkin pidió consenso para la autonomía: "Va a trascender a los protagonistas de ahora"

Milei llega este sábado a la ciudad de Santa Fe en modo campaña
Política

Milei llega este sábado a la ciudad de Santa Fe en modo campaña

Peligro en la ruta 33: un amparo para la reparación urgente por abandono vial
La Región

Peligro en la ruta 33: un amparo para la reparación urgente por abandono vial

Scaloni sorprendió al convocar a un ex-Newells y dos nuevos jugadores del fútbol argentino
Ovación

Scaloni sorprendió al convocar a un ex-Newell's y dos nuevos jugadores del fútbol argentino

Elecciones en Newells: Julián González negó que vaya a pedir postergar la votación
Ovación

Elecciones en Newell's: Julián González negó que vaya a pedir postergar la votación

La Casa Rosada considera que Espert debe ampliar sus explicaciones
Política

La Casa Rosada considera que Espert debe ampliar sus explicaciones

Temporada de abejas y un caso fatal: ¿qué hay que hacer con los enjambres?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Temporada de abejas y un caso fatal: ¿qué hay que hacer con los enjambres?

Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares
Policiales

Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Juego clandestino en Santa Fe: condenaron a un exjefe policial como organizador
Policiales

Juego clandestino en Santa Fe: condenaron a un exjefe policial como organizador

Conflicto por los incendios en las islas: Ningún fuego se inicia solo
La Ciudad

Conflicto por los incendios en las islas: "Ningún fuego se inicia solo"

Espert desmintió aportes de un presunto narco y Milei lo avaló: No somos como ellos
Polìtica

Espert desmintió aportes de un presunto narco y Milei lo avaló: "No somos como ellos"

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española
La Ciudad

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Por Luis Castro
Ovación

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre
Información General

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte
La Ciudad

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte