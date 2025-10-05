La Capital | La Ciudad | Rosario

Hijos golondrinas: las fuertes historias detrás de la emigración

Este jueves se presentará en Rosario un libro que relata los efectos de las ausencias en las familias de quienes deciden irse del país. La escritora Silvina Scheiner reunió emocionantes relatos

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

5 de octubre 2025 · 06:30hs
El aeropuerto

El aeropuerto, un lugar donde las emociones están a flor de piel.

Cuatro aviones, 14 mil kilómetros de distancia, una pandemia de por medio, una relación que no era la mejor y tres años sin verse. Silvina, la madre, decidió visitar a Maia, su hija, que hacía varias temporadas que residía en Australia. Ese viaje penetró hasta las vísceras, tanto que no quiso guardarse la experiencia, que es la misma que cada padre tiene con sus “hijos golondrinas”. El próximo jueves llega a Rosario un libro que expone el lado B de buscar nuevos rumbos en el exterior.

Silvina Scheiner es una mamá, como tantas otras, que tiene a su hija en otro continente. Los océanos de distancia la llevaron a repesar y comprender su realidad. A Maia también. Así nació Distancias del Corazón, un libro que narra la travesía de la mujer por Oceanía donde el único afecto que le quedaba se desarrollaba.

La historia de Scheiner representa a las decenas, y hasta cientos de padres, que ven avanzar a sus hijos en tierras lejanas. Luego de su publicación nació un grupo de WhatsApp con familiares de todo el país que se apoya y comparte experiencias de cómo es vivir a la distancia.

El libro Distancias del Corazón llegará a Rosario, donde los "hijos golondrinas” se repiten en todos los barrios, y será presentado, a las 18.30, en el Museo Estevez. “Un hijo golondrina es una manera metafórica de hablar, de estos hijos que andan por el mundo y que van saltando de país en país. Son ciudadanos del mundo”, explicó Scheiner a La Capital.

La historia de Argentina marca una fuerte corriente migratoria de Europa desde la invasión del imperio español hasta el éxodo de europeos debido a las guerras. También interna, de propios argentinos o de pueblos originarios que cambiaban su lugar en busca de oportunidades. Hoy la realidad expone que un rebote que lleva a esos descendientes a retomar el camino de sus antepasados y saltar a lo desconocido.

Verlos crecer afuera

Nora Nicotera es quilmeña de la Provincia de Buenos Aires, pero rosarina por adopción. Hace más de cuatro décadas que trabaja en los medios de Rosario y viaja todos los años a España en busca del tan ansiado encuentro con sus hijos: Juan Manuel de 48 años y Eugenio, de 44.

Hijos golondrinas 4.10 (3)

La crisis del 2001 estalló en el país y ella asustada por la coyuntura viajó con Eugenio hacia Barcelona. Del otro lado del Atlántico la esperaba una amiga con una paella y una oportunidad para su familia. Juan Manuel se quedó en Rosario administrando la radio Clásica, que era el sustento familiar. A los tres meses, ella se volvió; para ese entonces Eugenio ya trabajaba y fue la puerta que Juan Manuel emigrara en 2003. Desde hace más de 20 años Nora sufre la distancia como ninguna, pero rescata en diálogo con La Capital que “no me preocupé por su crecimiento personal porque una cosa era irte en esa época y otra es ahora”.

Con gracia recuerda la primera vez que los fue a visitar. Nora llevaba cortinas, sábanas y otras cosas de la vida cotidiana. Sus manos llenas nunca se pudieron vaciar: “Tenían todo en poco tiempo, fue ridículo llevarle eso”. Ella, a pesar de más de 20 años de distancia, sigue haciendo compras para una familia de a tres, no puede despegarlos de su sentir y reconoce que el paso del tiempo no soluciona “nada de la ausencia”.

Hijos golondrinas 4.10 (4)

Nora esquiva decir su edad, pero se sabe con experiencia. “Leo el grupo de Silvina y ya pasé un montón de esas etapas, que parecen pavadas, sin embargo, es el sentir nuestro, el de los padres”, expresa.

Los años no pasan solos, las necesidades afectivas aumentan, la comunicación, a pesar de la tecnología, se hace difícil. Nora reconoce que le repercute en el cuerpo. En la otra vereda, la llena de paz saber que sus hijos pudieron hacer carrera en Barcelona y disfruta de sus dos nietos, con los cuales pudo entablar una relación fuerte pese a los más de 10 mil kilómetros de distancia.

hijos golondrinas 4.10 (5)

Como madre se da cuenta: Eugenio extraña, quiere ir a ver a Newell’s al Coloso Marcelo Bielsa y hasta intentó regresar y asentarse en el país; Juan Manuel, todo lo contrario, “es un catalán más”, desliza. Mientras tanto se lamenta “perder lo cotidiano”.

De aquí para allá

Valentín trabajó un año en Vaca Muerta. Juntó el dinero necesario y regresó a su casa en Rosario, pero no por mucho tiempo. El siguiente paso era el norte de Italia a mediados de 2024 con el objetivo claro de conseguir la ciudadanía italiana. Y aunque su madre Silvana ya había vivido una situación similar con su hermano Fabian, la partida del joven de 24 años a Europa fue difícil.

Hijos golondrinas 4.10 (1)

Silvana Bessone tiene 52 años y había formado una familia tipo en Rosario. Con su esposo Diego criaron a Valentín y Lautaro, que hasta el momento sigue a su lado. Los domingos eran de asados, para luego partir hacia el Coloso del parque Independía a seguir a Newell’s.

En tanto, Valentín vivió en Turín y el 24 de diciembre de 2024, a horas de la Navidad, recibió la noticia que consiguió su ciudadanía cuando estaba en Roma con un amigo de Rosario. La siguiente parada fue Palmas de Mallorca en España para el verano europeo de 2025. Ya en octubre de este año Australia fue el siguiente check-in que realizó.

Hijos golondrinas 4.10 (2)

Ella atravesó esta situación cuando Fabian salió expulsado por la crisis de 2001 en Argentina y llegó a Granada, donde hace más de 20 años que vive. “No fue fácil, sobre todo para mis padres. Yo lo puedo entender ahora, lo que vivieron ellos”, reconoce Silvana a La Capital. Los Bessone son de San Jorge y vieron como sus tres hijos partieron a Rosario para desarrollarse, años más tarde, la mujer de 52 años atraviesa una situación idéntica, pero con un continente de distancia. “Cuando estaba en Rosario lo único que quería era volver a San Jorge. Los domingos son los más difíciles. Sé que Valentín extraña mucho. El primer año fue lo peor, pero sé que sigue su camino y está contento de lograr independencia, conocer y crecer. No es fácil separarse de un día para el otro”.

Hijos golondrinas 4.10

Al menos hasta octubre de 2026 Valentín podrá estar en Australia. Al menos hasta esa fecha Silvana estará en Rosario, trabajando y juntando peso por peso para poder ir a visitar a su hijo. Ya lo consiguió en abril para el cumpleaños del joven, donde aprovechó para ver a toda la familia junta en Granada.

Los padres de hijos golondrinas tenemos que aceptar que los hijos vinieron a hacer su propio camino. Duele no verlo todos los días, pero se supera. Si ellos sienten que vos estás bien, ellos también lo están”, explica Bessone.

Un libro que generó comunidad

Distancias del corazón mira el lado B de la inmigración. Siempre se habla de la valentía o de la calidad de vida que tienen, pero muy pocas veces se habla de lo que pasa con las familias que se quedan, divididas en esa sensación de la felicidad por tu hijo y la desazón de que se desarman”, explica la escritora Silvina Scheiner a La Capital.

El libro trata de la historia de Scheiner con su hija Maia, que residía en Australia. A pesar de no tener una buena relación en Argentina, la madre e hija conformaban el último lazo sanguíneo que les quedaba a ambas. De todas formas, acordaron encontrarse en el país de Oceanía.

La madre tomó cuatro vuelos y desde allí comienza a contar su viaje, los lugares que visita y su relación con Maia, a la cual no veía hace tres años. A lo largo de la historia van surgiendo incógnitas y respuestas. Scheiner piensa en seguir a su hija por el mundo y en cómo será el futuro de su familia cuando la natalidad baja año a año a nivel mundial y la posibilidad de tener nietos se va descolorando. El libro finaliza cuando la escritora se recupera del jet lag del viaje.

El libro derivó en un grupo de WhatsApp con integrantes de todo el país que comparten experiencias de ser padres con hijos golondrinas. Una comunidad que sirvió para sostener el vacío que dejó el viaje de un familiar. Así fue como se encontró con distintas repercusiones, tanto de padres como de hijos que se sentían identificados en el texto de Scheiner.

Noticias relacionadas
La Noche de Colectividades de Rosario suele convocar a una gran afluencia de público.

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

La ciudad quedó nuevamente bajo alerta por tormentas.

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Ya hay fecha para la venta de pasajes del vuelo que conectará Rosario con Madrid.

Rosario-Madrid: ya hay fecha para comprar los pasajes del vuelo directo

Calor, dos alertas por tormentas y uno por vientos fuertes son parte del tiempo que se espera para Rosario este fin de semana.

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

Ver comentarios

Las más leídas

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Lo último

Laboratorios de innovación: son claves para abrir nuevos caminos y crecer

Laboratorios de innovación: son claves para abrir nuevos caminos y crecer

Bioferia: sustentabilidad y negocios verdes en un mismo lugar

Bioferia: sustentabilidad y negocios verdes en un mismo lugar

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el exigente GP de Singapur

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el exigente GP de Singapur

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

El municipio impulsa un reordenamiento del programa de preservación para los 5.300 inmuebles catalogados, con la idea de dar "sostenibilidad económica" a los propietarios

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

Por Nicolás Maggi

Avistaje de aves: una actividad que crece entre el asombro y la pasión

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Avistaje de aves: una actividad que crece entre el asombro y la pasión

Milei se abraza a su candidato fetiche en medio de una crisis sin fin

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei se abraza a su candidato fetiche en medio de una crisis sin fin

Hijos golondrinas: las fuertes historias detrás de la emigración

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Hijos golondrinas: las fuertes historias detrás de la emigración

Clara García: Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro

Por Javier Felcaro
Política

Clara García: "Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro"

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario
La Ciudad

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Ovación
Newells tiene la necesidad de jugar con entereza, para enfrentar a Boca y al desánimo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene la necesidad de jugar con entereza, para enfrentar a Boca y al desánimo

Newells tiene la necesidad de jugar con entereza, para enfrentar a Boca y al desánimo

Newell's tiene la necesidad de jugar con entereza, para enfrentar a Boca y al desánimo

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Newells: El Ogro Fabbiani llevó 23 jugadores a Buenos Aires y ninguno quedará afuera

Newell's: El Ogro Fabbiani llevó 23 jugadores a Buenos Aires y ninguno quedará afuera

Policiales
Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos
Policiales

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

La Ciudad
Avistaje de aves: una actividad que crece entre el asombro y la pasión

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Avistaje de aves: una actividad que crece entre el asombro y la pasión

Hijos golondrinas: las fuertes historias detrás de la emigración

Hijos golondrinas: las fuertes historias detrás de la emigración

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento a la Bandera

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento a la Bandera

Respaldo del GEN a Scaglia: Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta
Política

Respaldo del GEN a Scaglia: "Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta"

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades
La Ciudad

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

La estoy pasando muy mal, confesó Espert tras ratificar su candidatura en pleno escándalo
Política

"La estoy pasando muy mal", confesó Espert tras ratificar su candidatura en pleno escándalo

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento
La Ciudad

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto
La Ciudad

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría
la region

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases
La Ciudad

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

Atlético del Rosario va por un triunfo que lo acerque al regreso a la primera división de la Urba
Ovación

Atlético del Rosario va por un triunfo que lo acerque al regreso a la primera división de la Urba

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario
Policiales

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Por Claudio Berón

Policiales

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Unos 300 chicos participaron de las olimpíadas matemáticas del Centro Educativo Cuatro Vientos
Educación

Unos 300 chicos participaron de las olimpíadas matemáticas del Centro Educativo Cuatro Vientos

La oposición estrecha el cerco alrededor de Espert en Diputados
Política

La oposición estrecha el cerco alrededor de Espert en Diputados

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña
Política

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Newells: las razones por las que la junta electoral bajó la candidatura de Julián González

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: las razones por las que la junta electoral bajó la candidatura de Julián González

Pablo Javkin pidió consenso para la autonomía: Va a trascender a los protagonistas de ahora
La Ciudad

Pablo Javkin pidió consenso para la autonomía: "Va a trascender a los protagonistas de ahora"

Milei llega este sábado a la ciudad de Santa Fe en modo campaña
Política

Milei llega este sábado a la ciudad de Santa Fe en modo campaña

Peligro en la ruta 33: un amparo para la reparación urgente por abandono vial
La Región

Peligro en la ruta 33: un amparo para la reparación urgente por abandono vial

Scaloni sorprendió al convocar a un ex-Newells y dos nuevos jugadores del fútbol argentino
Ovación

Scaloni sorprendió al convocar a un ex-Newell's y dos nuevos jugadores del fútbol argentino

Elecciones en Newells: Julián González negó que vaya a pedir postergar la votación
Ovación

Elecciones en Newell's: Julián González negó que vaya a pedir postergar la votación

La Casa Rosada considera que Espert debe ampliar sus explicaciones
Política

La Casa Rosada considera que Espert debe ampliar sus explicaciones