La Capital | Política | Casa Rosada

La Casa Rosada considera que Espert debe ampliar sus explicaciones

El vocero presidencial aseguró que el diputado y candidato “está obligado” a aclarar aspectos tras el video que publicó en redes sociales sobre su presunto vínculo con un narco

3 de octubre 2025 · 15:16hs
Espert publicó un video en su cuenta de X

Foto: Archivo / La Capital.

Espert publicó un video en su cuenta de X, en un intento de explicar sus vínculos con el empresario Fred” Machado.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, al analizar el video que publicó el diputado nacional José Luis Espert en su cuenta de X, en un intento de explicar sus vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, ligado al narcotráfico, adelantó este viernes que el legislador todavía debe aclarar algunos detalles de su situación.

“Es probable que haya cosas que (Espert) tenga que seguir explicando, y que nosotros sintamos que hay cosas que se deban seguir ampliando”, sostuvo el vocero en la habitual conferencia de prensa. Y sumó: “No hay que tenerle miedo a eso”.

El respaldo de Milei a Espert

En esa línea, destacó el respaldo del presidente Javier Milei, desde su cuenta de X, a Espert y resaltó que la corrupción existe “cuando se haya malversado fondos públicos, o las arcas públicas se hayan visto perjudicadas por la actitud de un funcionario”, al tiempo que clarificó: “No se puede acusar de corrupción en el ámbito privado”.

>> Leer más: Espert desmintió aportes de un presunto narco y Milei lo avaló: "No somos como ellos"

Pese al respaldo a quien competirá el 26 de octubre próximo por la lista violeta como primer candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires, expresó: “Cualquier cuestión se la pueden preguntar y la va a dar respecto de lo que entiendo que fue dentro de la actividad privada, que no lo exime de brindar explicaciones”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jlespert/status/1973940577273299329&partner=&hide_thread=false

El mensaje de Adorni llegó luego de que Espert asegurara durante un video de seis minutos de duración que los 200 mil dólares que recibió en campaña no los obtuvo de Machado sino de una empresa que solicitaba sus “servicios profesionales”.

>>Leer más: Quién es Fred Machado: el empresario argentino acusado de narcotráfico que complica a Espert

Horas más tarde, el vocero enfatizó: “Lo que reclamaba el periodismo, la sociedad, la doctora (Patricia) Bullrich y el doctor (Guillermo) Francos era eso, que si había cuestiones que no fueron respondidas, que no tuvieron claridad, hay que darlas. Algo que excede al doctor Espert, cualquiera que esté relacionado con la función pública debe actuar de ese modo”.

Explicaciones pendientes

“Entiendo que lo hizo y que, si siguen faltando explicaciones, las tendrá que dar”, reiteró el portavoz. Y agregó: “Si faltan explicaciones, las van a tener que pedir a Espert. Por supuesto que está obligado a darlas, porque es un funcionario y estamos obligados a ser absolutamente transparentes en todo”.

Por último, aunque evitó hablar en nombre de Espert, lo eximió de culpas luego de sus primeras declaraciones televisivas en las que el ex-Juntos por el Cambio (JxC) no pudo negar sus vínculos con Machado, lo que lo obligó a visitar la Casa Rosada para ordenar el discurso que brindó durante el video que publicó en sus redes sociales.

Noticias relacionadas
El jefe del Estado arrancó esta semana recorridas por distintos puntos de la Argentina.

Milei llega este sábado a la ciudad de Santa Fe en modo campaña

Gisela Scaglia, primera candidata de Provincias, visitó el estudio de LT8.

Gisela Scaglia: "Caren Tepp es la mujer de los Juanes: Monteverde y Grabois"

Fred Machado nació en Viedma, pero amasó su fortuna en Miami.

Quién es Fred Machado: el empresario acusado de narco que complica a Espert

El presidente ratificó su apoyo a José Luis Espert a tres semanas de las elecciones.

Espert desmintió aportes de un presunto narco y Milei lo avaló: "No somos como ellos"

Ver comentarios

Las más leídas

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

Gisela Scaglia: Caren Tepp es la mujer de los Juanes: Monteverde y Grabois

Gisela Scaglia: "Caren Tepp es la mujer de los Juanes: Monteverde y Grabois"

Lo último

En lo que va del año se inauguraron más de 60 plazas de bolsillo en Rosario

En lo que va del año se inauguraron más de 60 plazas de bolsillo en Rosario

ChatGPT y salud mental: dura advertencia del Colegio de Psicólogos de Rosario

ChatGPT y salud mental: dura advertencia del Colegio de Psicólogos de Rosario

Newells: castigos diferentes para el DT Fabbiani y el volante Maroni de cara a la visita a Boca

Newell's: castigos diferentes para el DT Fabbiani y el volante Maroni de cara a la visita a Boca

ChatGPT y salud mental: dura advertencia del Colegio de Psicólogos de Rosario

El riesgo psíquico de usar esta herramienta para resolver cuestiones íntimas "es alto". Para la psicología, "el ChatGPT es adulador y condescendiente"

ChatGPT y salud mental: dura advertencia del Colegio de Psicólogos de Rosario
En lo que va del año se inauguraron más de 60 plazas de bolsillo en Rosario
La Ciudad

En lo que va del año se inauguraron más de 60 plazas de bolsillo en Rosario

Pablo Javkin pidió consenso para la autonomía: Va a trascender a los protagonistas de ahora
La Ciudad

Pablo Javkin pidió consenso para la autonomía: "Va a trascender a los protagonistas de ahora"

Gisela Scaglia: Caren Tepp es la mujer de los Juanes: Monteverde y Grabois
Política

Gisela Scaglia: "Caren Tepp es la mujer de los Juanes: Monteverde y Grabois"

Milei llega este sábado a la ciudad de Santa Fe en modo campaña
Política

Milei llega este sábado a la ciudad de Santa Fe en modo campaña

La Casa Rosada considera que Espert debe ampliar sus explicaciones
Política

La Casa Rosada considera que Espert debe ampliar sus explicaciones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

Gisela Scaglia: Caren Tepp es la mujer de los Juanes: Monteverde y Grabois

Gisela Scaglia: "Caren Tepp es la mujer de los Juanes: Monteverde y Grabois"

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Ovación
Scaloni sorprendió al convocar a un ex-Newells y dos nuevos jugadores del fútbol argentino
Ovación

Scaloni sorprendió al convocar a un ex-Newell's y dos nuevos jugadores del fútbol argentino

Scaloni sorprendió al convocar a un ex-Newells y dos nuevos jugadores del fútbol argentino

Scaloni sorprendió al convocar a un ex-Newell's y dos nuevos jugadores del fútbol argentino

Central Córdoba: Estamos en un momento muy importante, en lo deportivo y en lo social

Central Córdoba: "Estamos en un momento muy importante, en lo deportivo y en lo social"

Elecciones en Newells: Julián González negó que vaya a pedir postergar la votación

Elecciones en Newell's: Julián González negó que vaya a pedir postergar la votación

Policiales
Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares
Policiales

Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares

Triple femicidio: Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, llegó a la Argentina

Triple femicidio: Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, llegó a la Argentina

Juego clandestino en Santa Fe: condenaron a un exjefe policial como organizador

Juego clandestino en Santa Fe: condenaron a un exjefe policial como organizador

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

La Ciudad
En lo que va del año se inauguraron más de 60 plazas de bolsillo en Rosario
La Ciudad

En lo que va del año se inauguraron más de 60 plazas de bolsillo en Rosario

ChatGPT y salud mental: dura advertencia del Colegio de Psicólogos de Rosario

ChatGPT y salud mental: dura advertencia del Colegio de Psicólogos de Rosario

Pablo Javkin pidió consenso para la autonomía: Va a trascender a los protagonistas de ahora

Pablo Javkin pidió consenso para la autonomía: "Va a trascender a los protagonistas de ahora"

Conflicto por los incendios en las islas: Ningún fuego se inicia solo

Conflicto por los incendios en las islas: "Ningún fuego se inicia solo"

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Por Luis Castro
Ovación

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Autonomía municipal: Javkin presentará su mensaje este 8 de octubre

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: Javkin presentará su mensaje este 8 de octubre

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre
Información General

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

El dólar volvió al techo: expectativas contra reservas
Economía

El dólar volvió al techo: expectativas contra reservas

Remo: los maestros de Regatas Rosario volvieron a dar la nota en Cataluña

Por Pablo Mihal
Ovación

Remo: los maestros de Regatas Rosario volvieron a dar la nota en Cataluña

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario
La Ciudad

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos
Política

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación
La Ciudad

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

En modo motoquero, Pullaro inauguró la pavimentación de la ruta 3
Política

En "modo motoquero", Pullaro inauguró la pavimentación de la ruta 3

Elecciones en Newells: Julián González denunció proscripción
Ovación

Elecciones en Newell's: Julián González denunció proscripción

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newells: Siento que estoy viviendo un sueño

Por Hernán Cabrera
Ovación

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newell's: "Siento que estoy viviendo un sueño"

El tiempo en Rosario: viernes caluroso antes de un sábado de más calor y tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes caluroso antes de un sábado de más calor y tormentas

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares
La Región

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos
Salud

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte
La Ciudad

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte