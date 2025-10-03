La Casa Rosada considera que Espert debe ampliar sus explicaciones

El vocero presidencial aseguró que el diputado y candidato “está obligado” a aclarar aspectos tras el video que publicó en redes sociales sobre su presunto vínculo con un narco

Espert publicó un video en su cuenta de X, en un intento de explicar sus vínculos con el empresario Fred” Machado.

El vocero presidencial, Manuel Adorni , al analizar el video que publicó el diputado nacional José Luis Espert en su cuenta de X, en un intento de explicar sus vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado , ligado al narcotráfico, adelantó este viernes que el legislador todavía debe aclarar algunos detalles de su situación .

“Es probable que haya cosas que (Espert) tenga que seguir explicando, y que nosotros sintamos que hay cosas que se deban seguir ampliando” , sostuvo el vocero en la habitual conferencia de prensa. Y sumó: “No hay que tenerle miedo a eso” .

En esa línea, destacó el respaldo del presidente Javier Milei , desde su cuenta de X, a Espert y resaltó que la corrupción existe “cuando se haya malversado fondos públicos, o las arcas públicas se hayan visto perjudicadas por la actitud de un funcionario” , al tiempo que clarificó: “No se puede acusar de corrupción en el ámbito privado” .

Pese al respaldo a quien competirá el 26 de octubre próximo por la lista violeta como primer candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires, expresó: “Cualquier cuestión se la pueden preguntar y la va a dar respecto de lo que entiendo que fue dentro de la actividad privada, que no lo exime de brindar explicaciones”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jlespert/status/1973940577273299329&partner=&hide_thread=false Nada que esconder. No somos todos lo mismo. pic.twitter.com/zCF4vQW5iS — José Luis Espert (@jlespert) October 3, 2025

El mensaje de Adorni llegó luego de que Espert asegurara durante un video de seis minutos de duración que los 200 mil dólares que recibió en campaña no los obtuvo de Machado sino de una empresa que solicitaba sus “servicios profesionales”.

Horas más tarde, el vocero enfatizó: “Lo que reclamaba el periodismo, la sociedad, la doctora (Patricia) Bullrich y el doctor (Guillermo) Francos era eso, que si había cuestiones que no fueron respondidas, que no tuvieron claridad, hay que darlas. Algo que excede al doctor Espert, cualquiera que esté relacionado con la función pública debe actuar de ese modo”.

Explicaciones pendientes

“Entiendo que lo hizo y que, si siguen faltando explicaciones, las tendrá que dar”, reiteró el portavoz. Y agregó: “Si faltan explicaciones, las van a tener que pedir a Espert. Por supuesto que está obligado a darlas, porque es un funcionario y estamos obligados a ser absolutamente transparentes en todo”.

Por último, aunque evitó hablar en nombre de Espert, lo eximió de culpas luego de sus primeras declaraciones televisivas en las que el ex-Juntos por el Cambio (JxC) no pudo negar sus vínculos con Machado, lo que lo obligó a visitar la Casa Rosada para ordenar el discurso que brindó durante el video que publicó en sus redes sociales.