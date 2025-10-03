La Capital | La Región | Ruta 33

Peligro en la ruta 33: presentaron un amparo para la reparación urgente en Chabás

El presidente comunal Lucas Fanelli y un grupo de vecinos decidieron recurrir a la Justicia ante la falta de respuestas del gobierno nacional y el riesgo vial

3 de octubre 2025 · 09:43hs
La ruta 33 es un corredor clave para las exportaciones de granos.

Las malas condiciones de tránsito de la ruta 33 son un tema que preocupa a buena parte del sur santafesino. Una de las últimas acciones para abordar el problema es un recurso de amparo presentado por las autoridades de Chabás ante la Justicia federal de Rosario para encontrar una solución urgente.

La iniciativa fue la respuesta a "innumerables reclamos de vecinos" de la localid

ad del departamento Caseros, según indicó este viernes Juliana Ruchelli a través de LT8. La abogada se quejó de la "falta de respuesta" del gobierno nacional frente al deterioro creciente del corredor, una cuestión que también afecta a muchos otros pueblos y ciudades de la región.

La letrada confirmó que el presidente comunal Lucas Fanelli decidió buscar una salida alternativa en los Tribunales, ya que el Poder Ejecutivo no atiende los pedidos administrativos realizados desde hace largo tiempo. "No queda otra vía más que la judicial", consideró una de las patrocinantes.

¿Cómo está la ruta 33 en Chabás?

A mediados de este año, el gobierno nacional descartó un proyecto de licitación para la repavimentación de la ruta nacional 33. Entonces ya había un riesgo grave en diferentes tramos por el estado de la calzada y la situación estuvo lejos de mejorar. Ruchelli indicó que actualmente "no hay ni mantenimiento" por parte del Estado para sostener la infraestructura.

La abogada espera que la Justicia dicte una "medida cautelar en forma urgente" con el fin de resolver cuestiones impostergables. Lejos del reclamo de una mejora o una remodelación del corredor, el amparo plantea la necesidad de "reparaciones mínimas para garantizar la transitabilidad" en ese sector del departamento Caseros.

De acuerdo al análisis, de la representante legal del presidente comunal y los vecinos "el punto más importante" a resolver es la seguridad vial. "Estamos hablando de vidas humanas. Estas personas tienen sueños, familias. No son números", expresó.

Por otra parte, Ruchelli reconoció que el deterioro de la ruta no es un problema reciente. También aclaró que el reclamo "no tiene que ver con un color político", ya que el Estado "tiene la obligación constitucional de mantener las vias en estado de transitabilidad".

El amparto apunta a que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) se encargue de reparaciones urgentes en las zonas urbanas y rurales del corredor. El escrito coincide con la descripción que hicieron las autoridades locales hace algunos meses, cuando se quejaron del abandono de uno de los principales caminos para trasladar la producción de cereales hacia el polo agroexportador del cordón industrial del Gran Rosario.

