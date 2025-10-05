La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el exigente GP de Singapur

A la espera de la confirmación de su continuidad en 2026, el piloto argentino tendá una de las pruebas más difíciles de la Fórmula 1

5 de octubre 2025 · 07:57hs
Franco Colapinto disputará el GP de Singapur

Franco Colapinto disputará el GP de Singapur, uno de los más exigentes de la Fórmula 1.

Mientras Franco Colapinto espera por la confirmación oficial de su continuidad en la Fórmula 1 para 2026, este domingo tendrá una de las pruebas más exigentes de toda la categoría: el Gran Premio de Singapur. El desafío físico y mental servirá como prueba de fuego para Alpine, que cada vez da más señales positivas para el argentino.

El piloto argentino largará en el puesto 16 este domingo. Si bien había quedado en el puesto 18 tras una complicada clasificación, dos lugares arriba que su compañero en Alpine Pierre Gasly, una sanción de la FIA lo terminó beneficiando.

Si bien el monoplaza de la escudería francesa parece no tener solución, el equipo trabaja con el pilarense de cara al futuro y todo indica que pronto será anunciado como compañero de Pierre Gasly para la próxima temporada.

De igual manera, Colapinto se mantiene enfocado en la actualidad e intentar rescatar las pocas oportunidades que se le presentan. Por eso, esta exigente carrera nocturna, con mucho calor y alta humedad, será una nueva prueba para demostrar su valía, aunque las reales expectativas sean bajas.

Franco Colapinto Alpine (3)

Un recuerdo que ilusiona

El circuito Marina Bay de Singapur es reconocido como uno de los más complejos para los pilotos por las exigencias físicas que los lleva a perder hasta 3 kilogramos durante la carrera.

En 2024, Colapinto disputó su tercera carrera en la Máxima en este circuito y no pasó desapercibido. Desde la largada, ejecutó una riesgosa maniobra en la que escaló varios puestos y llamó la atención de sus rivales, incluso recibiendo críticas de algunos de ellos tras el final de la jornada. En aquella ocasión rozó los puntos y llegó en el 11º puesto.

Entre las particularidades de este circuito callejero, la curva 18 tiene una de las características más particulares del calendario, ya que los pilotos pasan por debajo de una tribuna. En total, Marina Bay tiene una extensión de 5,063 kilómetros y 23 curvas, las cuales exigen mucho al volante en la vuelta rápida.

Cuándo se disputa el GP de Singapur y dónde verlo

>> Leer más: El duro momento que atraviesa Lewis Hamilton tras perder a su perio Roscoe

Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Marina Bay será transmitida en vivo exclusivamente para suscriptores del plan premium de Disney+.

Domingo 5 de octubre

- Carrera: 09.00

* Horario en Argentina

Los que resta de la temporada 2025 de la Fórmula 1

  • GP de Singapur: domingo 5 de octubre, 9.00

  • Sprint GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre, 14.00

  • GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre, 16.00

  • GP de México: domingo 26 de octubre, 17.00

  • Sprint GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre, 11.00

  • GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre, 14.00

  • GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre, 1.00

  • Sprint GP de Qatar: sábado 29 de noviembre, 11.00

  • GP de Qatar: domingo 30 de noviembre, 13.00

  • GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre, 10.00

Noticias relacionadas
Franco Colapinto debió domar al Alpine en Marina Bay, donde este domingo correrá su 21ª carrera en la Fórmula 1.

Franco Colapinto largará dos lugares delante de Pierre Gasly en el GP de Singapur

El Alpine de Franco Colapinto, en las calles de Marina Bay. El domingo en Singapur alcanzará la marca de Mazzacane y Larrauri en la Fórmula 1.

Un último ensayo con buenas sensaciones para Franco Colapinto en Singapur

La mirada firme de Franco Colapinto, antes de salir a la pista de Marina Bay para la FP2 del GP de Singapur.

Franco Colapinto cerró un viernes difícil, donde no pudo encontrar los límites al Alpine en Singapur

Franco Colapinto, en el cockpit del Alpine. El GP de Singapur, 18ª cita de la Fórmula 1 2025 se corre en la noche de Marina Bay, a las 9 del domingo.

Franco Colapinto fue de mayor a menor en los primeros ensayos libres de Singapur

Ver comentarios

Las más leídas

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Lo último

Laboratorios de innovación: son claves para abrir nuevos caminos y crecer

Laboratorios de innovación: son claves para abrir nuevos caminos y crecer

Bioferia: sustentabilidad y negocios verdes en un mismo lugar

Bioferia: sustentabilidad y negocios verdes en un mismo lugar

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el exigente GP de Singapur

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el exigente GP de Singapur

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

El municipio impulsa un reordenamiento del programa de preservación para los 5.300 inmuebles catalogados, con la idea de dar "sostenibilidad económica" a los propietarios

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

Por Nicolás Maggi

Avistaje de aves: una actividad que crece entre el asombro y la pasión

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Avistaje de aves: una actividad que crece entre el asombro y la pasión

Milei se abraza a su candidato fetiche en medio de una crisis sin fin

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei se abraza a su candidato fetiche en medio de una crisis sin fin

Hijos golondrinas: las fuertes historias detrás de la emigración

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Hijos golondrinas: las fuertes historias detrás de la emigración

Clara García: Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro

Por Javier Felcaro
Política

Clara García: "Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro"

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario
La Ciudad

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Ovación
Newells tiene la necesidad de jugar con entereza, para enfrentar a Boca y al desánimo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene la necesidad de jugar con entereza, para enfrentar a Boca y al desánimo

Newells tiene la necesidad de jugar con entereza, para enfrentar a Boca y al desánimo

Newell's tiene la necesidad de jugar con entereza, para enfrentar a Boca y al desánimo

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Newells: El Ogro Fabbiani llevó 23 jugadores a Buenos Aires y ninguno quedará afuera

Newell's: El Ogro Fabbiani llevó 23 jugadores a Buenos Aires y ninguno quedará afuera

Policiales
Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos
Policiales

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

La Ciudad
Avistaje de aves: una actividad que crece entre el asombro y la pasión

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Avistaje de aves: una actividad que crece entre el asombro y la pasión

Hijos golondrinas: las fuertes historias detrás de la emigración

Hijos golondrinas: las fuertes historias detrás de la emigración

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento a la Bandera

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento a la Bandera

Respaldo del GEN a Scaglia: Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta
Política

Respaldo del GEN a Scaglia: "Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta"

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades
La Ciudad

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

La estoy pasando muy mal, confesó Espert tras ratificar su candidatura en pleno escándalo
Política

"La estoy pasando muy mal", confesó Espert tras ratificar su candidatura en pleno escándalo

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento
La Ciudad

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto
La Ciudad

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría
la region

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases
La Ciudad

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

Atlético del Rosario va por un triunfo que lo acerque al regreso a la primera división de la Urba
Ovación

Atlético del Rosario va por un triunfo que lo acerque al regreso a la primera división de la Urba

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario
Policiales

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Por Claudio Berón

Policiales

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Unos 300 chicos participaron de las olimpíadas matemáticas del Centro Educativo Cuatro Vientos
Educación

Unos 300 chicos participaron de las olimpíadas matemáticas del Centro Educativo Cuatro Vientos

La oposición estrecha el cerco alrededor de Espert en Diputados
Política

La oposición estrecha el cerco alrededor de Espert en Diputados

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña
Política

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Newells: las razones por las que la junta electoral bajó la candidatura de Julián González

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: las razones por las que la junta electoral bajó la candidatura de Julián González

Pablo Javkin pidió consenso para la autonomía: Va a trascender a los protagonistas de ahora
La Ciudad

Pablo Javkin pidió consenso para la autonomía: "Va a trascender a los protagonistas de ahora"

Milei llega este sábado a la ciudad de Santa Fe en modo campaña
Política

Milei llega este sábado a la ciudad de Santa Fe en modo campaña

Peligro en la ruta 33: un amparo para la reparación urgente por abandono vial
La Región

Peligro en la ruta 33: un amparo para la reparación urgente por abandono vial

Scaloni sorprendió al convocar a un ex-Newells y dos nuevos jugadores del fútbol argentino
Ovación

Scaloni sorprendió al convocar a un ex-Newell's y dos nuevos jugadores del fútbol argentino

Elecciones en Newells: Julián González negó que vaya a pedir postergar la votación
Ovación

Elecciones en Newell's: Julián González negó que vaya a pedir postergar la votación

La Casa Rosada considera que Espert debe ampliar sus explicaciones
Política

La Casa Rosada considera que Espert debe ampliar sus explicaciones