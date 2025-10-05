Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el exigente GP de Singapur

A la espera de la confirmación de su continuidad en 2026, el piloto argentino tendá una de las pruebas más difíciles de la Fórmula 1

Franco Colapinto disputará el GP de Singapur, uno de los más exigentes de la Fórmula 1.

Mientras Franco Colapinto espera por la confirmación oficial de su continuidad en la Fórmula 1 para 2026 , este domingo tendrá una de las pruebas más exigentes de toda la categoría: el Gran Premio de Singapur . El desafío físico y mental servirá como prueba de fuego para Alpine, que cada vez da más señales positivas para el argentino.

El piloto argentino largará en el puesto 16 este domingo. Si bien había quedado en el puesto 18 tras una complicada clasificación, dos lugares arriba que su compañero en Alpine Pierre Gasly, una sanción de la FIA lo terminó beneficiando.

Si bien el monoplaza de la escudería francesa parece no tener solución, el equipo trabaja con el pilarense de cara al futuro y todo indica que pronto será anunciado como compañero de Pierre Gasly para la próxima temporada.

De igual manera, Colapinto se mantiene enfocado en la actualidad e intentar rescatar las pocas oportunidades que se le presentan. Por eso, esta exigente carrera nocturna, con mucho calor y alta humedad, será una nueva prueba para demostrar su valía, aunque las reales expectativas sean bajas.

Un recuerdo que ilusiona

El circuito Marina Bay de Singapur es reconocido como uno de los más complejos para los pilotos por las exigencias físicas que los lleva a perder hasta 3 kilogramos durante la carrera.

En 2024, Colapinto disputó su tercera carrera en la Máxima en este circuito y no pasó desapercibido. Desde la largada, ejecutó una riesgosa maniobra en la que escaló varios puestos y llamó la atención de sus rivales, incluso recibiendo críticas de algunos de ellos tras el final de la jornada. En aquella ocasión rozó los puntos y llegó en el 11º puesto.

Entre las particularidades de este circuito callejero, la curva 18 tiene una de las características más particulares del calendario, ya que los pilotos pasan por debajo de una tribuna. En total, Marina Bay tiene una extensión de 5,063 kilómetros y 23 curvas, las cuales exigen mucho al volante en la vuelta rápida.

Cuándo se disputa el GP de Singapur y dónde verlo

Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Marina Bay será transmitida en vivo exclusivamente para suscriptores del plan premium de Disney+.

Domingo 5 de octubre

- Carrera: 09.00

* Horario en Argentina

Los que resta de la temporada 2025 de la Fórmula 1