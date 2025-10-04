"La estoy pasando muy mal", confesó Espert tras ratificar su candidatura en pleno escándalo

El libertario se quebró durante una entrevista y trató de ampliar detalles sobre su vínculo con el presunto narco Fred Machado

Después de haber ratificado que no bajará su candidatura a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), pese a las acusaciones en su contra por presuntos vínculos con Federico “Fred” Machado, detenido y acusado de narcotráfico por la Justicia de Estados Unidos , José Luis Espert volvió a explicar cómo estuvo ligado al empresario y aseguró que el presidente Javier Milei “nunca le sugirió” que renuncie a la puja en las urnas.

“ Es una mentira, estuve con él (por Milei) pero nunca pensé en renunciar. Tampoco él sugirió algo por el estilo. Estoy totalmente convencido de que voy a demostrar la infamia que es esta denuncia del impresentable de (Juan) Grabois”, dijo este sábado Espert durante una entrevista radial, en la que quebró en llanto y afirmó: “La estoy pasando muy mal”.

“No tenía idea de que Machado podría estar involucrado en las cosas que se denuncian. En 2021, cuando me enteré del pedido de captura internacional en su contra, no podía creer que era narco”, aseveró el diputado, para luego indicar: “Usé su avión 18 veces, que son más de treinta tramos. Pensé que era intachable pero después tuvo pedido de captura”.

“Él hizo lo que hizo para apoyar las ideas de la libertad y por admiración. Y nunca me pidió nada a cambio: sólo quería acompañar y aportar autos para trasladarnos. Por mi parte, pequé de ingenuo y confié”, continuó Espert, quien añadió: “Me lo presentó gente muy honorable, pero las acusaciones de narcotráfico aparecieron dos años y pico después”.

En esa línea, el dirigente sentenció: “No ando investigando a mis clientes. Luego de que se conociera en 2021 toda la cuestión, pensé que lo mejor sería responder todo en la Justicia. Hoy creo que debería haber hablado, y en las respuestas que brindé en los últimos día me quedé corto”.

“La empresa Minas del Pueblo, de Machado, firmó conmigo un contrato para reestructurar su deuda previo a la pandemia. Era un trabajo muy profundo y profesional para un economista, y yo sabía cómo reestructurar su deuda antes de 2019. Aunque luego no se terminó el trabajo”, relató el candidato.

Al respecto, completó: “Parte de ese contrato la cobré en 2020, luego los pagos se frenaron por la pandemia y, en 2021, cuando supe que Machado era narco, ni en pedo quería cobrar un mango más. Los 200 mil dólares que me pagaron fueron a una cuenta mía en Estados Unidos, declarada, porque así lo pedí. Y solicité que fuera en ese país por sus normas antilavado, que son muy duras. La investigación es contra Machado, no contra mí”.

Candidatura firme: "No me bajo nada"

El viernes a la noche habían comenzaron a circular desde el gobierno versiones que daban prácticamente por descontado que Espert se bajaba de la competencia electoral.

En ese marco, el legislador llegó a la Quinta de Olivos, donde se improvisó una reunión de último momento con el mandatario y su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Pese al descontento generalizado en el oficialismo por un eventual efecto arrastre en las elecciones del 26 de octubre próximo, el diputado nacional ratificó su candidatura.

“No me bajo nada”, anunció a través de su cuenta en la red social X, en el que también le respondió al periodista Eduardo Feinmann, quien había publicado unas horas antes un video de Espert en la presunta casa donde Machado cumple prisión domiciliaria en Viedma. Luego publicó un segundo mensaje también respondiéndole a la prensa: “Dejen de decir estupideces”.

"Dejen de decir estupideces. Nadie se baja de nada y están totalmente equivocados de que "el gobierno está para el cachetazo". El gobierno de @JMilei está transformando la Argentina para el bien de los argentinos y no descansará hasta lograrlo."

Dos investigaciones y la denuncia de Grabois

Espert quedó en el ojo de la tormenta por presuntas vinculaciones con el narcotráfico luego de que dos investigaciones periodísticas y una denuncia penal que presentó Grabois expusieran que habría recibido “al menos la suma de 200 mil dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico”.

Primero, Espert desistió de dar explicaciones y tildó la denuncia de una “operación” en su contra. Luego hizo dos descargos (una entrevista televisiva y un video publicado en redes) que dejaron con sabor a poco a propios y ajenos.

“El presidente no se engaña, porque esto es un intento de los orcos para volver a gobernar el país y hacerlo más miserable. Seguiremos a pesar del linchamiento mediático”.