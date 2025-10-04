La Capital | Política | Santa Fe

Tensión en la peatonal de Santa Fe por la visita de Milei: opositores corrieron a militantes libertarios

Se enfrentaron en el microcentro de la ciudad. Los opositores del presidente corrieron a los seguidores de Milei y rompieron el gazebo que habían armado

4 de octubre 2025 · 11:43hs
Tensión y disturbios en la peatonal de Santa Fe por la visita de Milei:  manifestaciones opositores corrieron a militantes libertarios

Tensión y disturbios en la peatonal de Santa Fe por la visita de Milei:  manifestaciones opositores corrieron a militantes libertarios

La ciudad de Santa Fe amaneció este sábado bajo un fuerte operativo de seguridad por la visita del presidente Javier Milei, quien arribó a las 10 de la mañana al aeropuerto de Sauce Viejo para participar de un acto político junto a los candidatos de La Libertad Avanza.

El evento central estaba previsto para las 11.30 en la intersección de San Martín y Mendoza, en pleno corazón de la peatonal santafesina, bajo el lema: “No aflojemos, que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

Desde temprano, vallados y cortes de tránsito afectaban varias cuadras del microcentro de la capital provincial, mientras efectivos de distintas fuerzas de seguridad se desplegaban en la zona. La Casa Militar, encargada de la custodia presidencial, coordinaba el operativo con Infantería y la Policía Federal, ante un escenario político y social cargado de tensión.

Enfrentamiento entre militantes

En las inmediaciones del acto, militantes libertarios se concentraron en la esquina de Mendoza y San Martín, con banderas argentinas y consignas a favor del presidente. Sin embargo, opositores de Milei llegaron al mismo lugar, corrieron a los militantes libertarios y rompieron el gazebo que habían armado, generando un clima de fuerte confrontación.

A una cuadra de distancia, en San Jerónimo y Mendoza, un grupo del Partido Obrero se manifestó con megáfonos y cacerolas, rechazando la presencia presidencial. Una barrera policial impidió que este grupo se acercara al acto central.

Además, se anunció un cacerolazo en la Plaza del Soldado como muestra de rechazo a la presencia del mandatario, mientras la circulación en el microcentro se mantenía altamente restringida.

En medio de un escándalo

La visita de Milei se produce también en medio del escándalo que sacude al oficialismo por las denuncias contra José Luis Espert, candidato libertario bonaerense, acusado de haber recibido en 2020 200.000 dólares de una empresa vinculada al empresario detenido por narcotráfico y lavado Federico “Fred” Machado.

Aunque Espert niega irregularidades y asegura que fue un pago por asesoramiento, el caso generó tensión dentro del espacio oficialista. Milei respaldó públicamente a Espert, calificando las acusaciones como una “persecución política”, mientras algunos aliados expresaron preocupación por el posible impacto en la campaña.

Próxima parada: Paraná

Tras su paso por Santa Fe, el presidente viajará a Paraná, donde podría encabezar una caminata por el Parque Urquiza, acompañado por dirigentes de La Libertad Avanza, el PRO y candidatos entrerrianos al Congreso. En esa provincia, el oficialismo logró ampliar su base política gracias a la alianza con el gobernador Rogelio Frigerio, que sumó sectores del PRO y la UCR a la coalición libertaria.

