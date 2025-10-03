La Capital | Política | Espert

Milei y Espert se reunieron de urgencia en Olivos, pero el diputado confirmó que sigue siendo candidato

Con un posteo en sus redes sociales que fue avalado por el presidente, el actual legislador de La Libertad Avanza continuará al frente de la boleta en la provincia de Buenos Aires

3 de octubre 2025 · 22:48hs
Milei y Espert se reunieron de urgencia en Olivos.

Milei y Espert se reunieron de urgencia en Olivos.

En una noche plagada de versiones sobre la posible renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, finalmente el propio legislador confirmó que sigue en carrera. Esto fue avalado pocos minutos después por el presidente Javier Milei tras una reunión de urgencia entre el jefe de Estado y el candidato en la Quinta de Olivos.

Sobre las 22, se supo que el actual diputado, que busca renovar su banca en el Congreso, se reunió con el presidente, de urgencia, en Olivos. Se corrieron varios rumores de la posible renuncia de Espert a ser candidato el 26 de octubre en las elecciones nacionales en representación de La Libertad Avanza, presionado por la denuncia de financiamiento con dinero narco proveniente del empresario argentino Federico "Fred" Machado.

Mientras mantenían su reunión en Olivos, Espert le respondió un posteo al periodista Eduardo Feinmann, en el que le aclaró: "No me bajo nada". Este mensaje fue reposteado por Milei, por lo que el aval del presidente hacia el legislador continúa firme.

Embed

Especulaciones tras la reunión de Milei con Macri

Más temprano, el presidente Javier Milei mantuvo este viernes una reunión en la Quinta Olivos con el exmandatario Mauricio Macri, acompañado por el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

>> Leer más: La Casa Rosada considera que Espert debe ampliar sus explicaciones

“Recién terminamos una muy fructífera reunión con Macri, Francos y la secretaria General de la Presidencia en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre próximo, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país para que sea grande nuevamente. ¡Viva la libertad, carajo!”, publicó Milei en su cuenta de X.

El ida y vuelta de versiones que se suscitó este viernes por la noche sobre la posible renuncia de Espert fue alimentado por propios funcionarios del Gabinete nacional. Además, las afirmaciones de que el diputado iba a dar de baja su candidatura se dieron luego de la reunión entre Macri y Milei en Olivos, la segunda en una semana luego de un año sin vínculos directos entre ambos.

>> Leer más: La oposición estrecha el cerco alrededor de Espert en Diputados

De hecho, la cita en Olivos entre el actual presidente y el exmandatario se dio en medio de un escenario político en el que el oficialismo busca consolidar apoyos para el paquete de reformas que impulsa en el Congreso.

Noticias relacionadas
Fred Machado nació en Viedma, pero amasó su fortuna en Miami.

Quién es Fred Machado: el empresario acusado de narco que complica a Espert

El peronismo quiere correr a Espert de Presupuesto tras supuestos vínculos narco

Espert zafó por ahora, pero se prepara una sesión clave para su futuro en Diputados

Patricia Bullrich pidió explicaciones concretas a José Luis Espert por el vínculo con un narco

Bullrich pidió explicaciones urgentes a Espert por sus supuestos vínculos narco

Espert habría recibido u$s 200.000 por parte de Machado para su campaña del 2019, Unión por la Patria recogió el guante.

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco

Ver comentarios

Las más leídas

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

Lo último

Milei y Espert se reunieron de urgencia en Olivos, pero el diputado confirmó que sigue siendo candidato

Milei y Espert se reunieron de urgencia en Olivos, pero el diputado confirmó que sigue siendo candidato

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

Milei y Macri acordaron trabajar en equipo a partir del 27 de octubre próximo

Milei y Macri acordaron trabajar en equipo a partir del 27 de octubre próximo

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

La integraban seis personas con distintos roles y la Fiscalía resaltó que contaron con una logísitica similar a la de una fuerza de seguridad paralela

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario
El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos
La Ciudad

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto
La Ciudad

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría
la region

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

ChatGPT y salud mental: dura advertencia del Colegio de Psicólogos de Rosario
Salud

ChatGPT y salud mental: dura advertencia del Colegio de Psicólogos de Rosario

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Por Claudio Berón

Policiales

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Ovación
Atlético del Rosario va por un triunfo que lo acerque al regreso a la primera división de la Urba
Ovación

Atlético del Rosario va por un triunfo que lo acerque al regreso a la primera división de la Urba

Atlético del Rosario va por un triunfo que lo acerque al regreso a la primera división de la Urba

Atlético del Rosario va por un triunfo que lo acerque al regreso a la primera división de la Urba

El Regional del Litoral de rugby entra en su etapa decisiva y tres rosarinos pelean por dos plazas

El Regional del Litoral de rugby entra en su etapa decisiva y tres rosarinos pelean por dos plazas

Newells: las razones por las que la junta electoral bajó la candidatura de Julián González

Newell's: las razones por las que la junta electoral bajó la candidatura de Julián González

Policiales
Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario
Policiales

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Zona oeste: encontraron a un hombre muerto a puñaladas en una casa abandonada

Zona oeste: encontraron a un hombre muerto a puñaladas en una casa abandonada

Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares

Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares

La Ciudad
El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos
La Ciudad

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Autonomía municipal: Javkin recibió aportes académicos de la UCA y la UNR

Autonomía municipal: Javkin recibió aportes académicos de la UCA y la UNR

En lo que va del año se inauguraron más de 60 plazas de bolsillo en Rosario

En lo que va del año se inauguraron más de 60 plazas de bolsillo en Rosario

Triple femicidio: Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, llegó a la Argentina
Policiales

Triple femicidio: Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, llegó a la Argentina

Conflicto por los incendios en las islas: Ningún fuego se inicia solo
La Ciudad

Conflicto por los incendios en las islas: "Ningún fuego se inicia solo"

Espert desmintió aportes de un presunto narco y Milei lo avaló: No somos como ellos
Polìtica

Espert desmintió aportes de un presunto narco y Milei lo avaló: "No somos como ellos"

Quién es Fred Machado: el empresario acusado de narco que complica a Espert
Política

Quién es Fred Machado: el empresario acusado de narco que complica a Espert

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española
La Ciudad

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Por Luis Castro
Ovación

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Autonomía municipal: Javkin presentará su mensaje este 8 de octubre

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: Javkin presentará su mensaje este 8 de octubre

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre
Información General

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

El dólar volvió al techo: expectativas contra reservas
Economía

El dólar volvió al techo: expectativas contra reservas

Remo: los maestros de Regatas Rosario volvieron a dar la nota en Cataluña

Por Pablo Mihal
Ovación

Remo: los maestros de Regatas Rosario volvieron a dar la nota en Cataluña

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario
La Ciudad

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos
Política

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación
La Ciudad

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

En modo motoquero, Pullaro inauguró la pavimentación de la ruta 3
Política

En "modo motoquero", Pullaro inauguró la pavimentación de la ruta 3

Elecciones en Newells: Julián González denunció proscripción
Ovación

Elecciones en Newell's: Julián González denunció proscripción

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newells: Siento que estoy viviendo un sueño

Por Hernán Cabrera
Ovación

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newell's: "Siento que estoy viviendo un sueño"

El tiempo en Rosario: viernes caluroso antes de un sábado de más calor y tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes caluroso antes de un sábado de más calor y tormentas

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares
La Región

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares