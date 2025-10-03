Milei y Espert se reunieron de urgencia en Olivos, pero el diputado confirmó que sigue siendo candidato

Con un posteo en sus redes sociales que fue avalado por el presidente, el actual legislador de La Libertad Avanza continuará al frente de la boleta en la provincia de Buenos Aires

En una noche plagada de versiones sobre la posible renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, finalmente el propio legislador confirmó que sigue en carrera . Esto fue avalado pocos minutos después por el presidente Javier Milei tras una reunión de urgencia entre el jefe de Estado y el candidato en la Quinta de Olivos.

Sobre las 22, se supo que el actual diputado, que busca renovar su banca en el Congreso, se reunió con el presidente, de urgencia, en Olivos. Se corrieron varios rumores de la posible renuncia de Espert a ser candidato el 26 de octubre en las elecciones nacionales en representación de La Libertad Avanza, presionado por la denuncia de financiamiento con dinero narco proveniente del empresario argentino Federico "Fred" Machado .

Mientras mantenían su reunión en Olivos, Espert le respondió un posteo al periodista Eduardo Feinmann, en el que le aclaró: "No me bajo nada" . Este mensaje fue reposteado por Milei , por lo que el aval del presidente hacia el legislador continúa firme.

Más temprano, el presidente Javier Milei mantuvo este viernes una reunión en la Quinta Olivos con el exmandatario Mauricio Macri , acompañado por el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos , y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei .

Hola Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. Salute! https://t.co/2UFq3esrvg

“Recién terminamos una muy fructífera reunión con Macri, Francos y la secretaria General de la Presidencia en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre próximo, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país para que sea grande nuevamente. ¡Viva la libertad, carajo!”, publicó Milei en su cuenta de X.

El ida y vuelta de versiones que se suscitó este viernes por la noche sobre la posible renuncia de Espert fue alimentado por propios funcionarios del Gabinete nacional. Además, las afirmaciones de que el diputado iba a dar de baja su candidatura se dieron luego de la reunión entre Macri y Milei en Olivos, la segunda en una semana luego de un año sin vínculos directos entre ambos.

De hecho, la cita en Olivos entre el actual presidente y el exmandatario se dio en medio de un escenario político en el que el oficialismo busca consolidar apoyos para el paquete de reformas que impulsa en el Congreso.