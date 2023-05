Licitarán nuevamente la interminable obra de la Fuente de los Españoles

A partir de esto, el municipio determinó la rescisión del contrato por incumplimiento de parte del contratista en diciembre de 2022. Fuentes allegadas al episodio comentaron en off que lo que hizo la anterior concesionaria, fue “una estafa a dos puntas”. El Estado no suele dar de baja muchas licitaciones, porque se generan estos inconvenientes. “Pero la situación fue tan escandalosa, que hubo que tomar esa determinación: no hubo problemas de pago, Melting siempre cobró, pero no le abonó al subcontratista”, señalaron.

Una vez más

Lo cierto es los trabajos quedaron por la mitad. La reconstrucción llegó a un 53%, falta un 47%. Y por eso los equipos técnicos trabajaron en volver a largar la licitación. A comienzos de mayo, se logró confeccionar un pliego acorde a las tareas necesarias para retomar las tareas, que tendrán características muy artesanales. Las ofertas se reabrirán los primeros días de junio con la expectativa de poder adjudicar y retomar los trabajos en el segundo semestre de este año.

La “restauración integral e iluminación ornamental” de la Fuente de los Españoles (como define el proyecto), tiene un presupuesto oficial de 52 millones de pesos, y un plazo estimado de obra de 9 meses, por lo que calculan que en marzo de 2024 podría estar terminada. Los trabajos consisten en la restauración integral y realización de réplicas de mayólicas planas y de volumen, como figuras de bulto de la fuente original, contemplando la totalidad de sus piezas y partes constitutivas, y de los bancos perimetrales.

Otros trabajos serán las instalaciones de agua, electricidad y desagües nuevos; la provisión y colocación de tapas de acceso, las tramitaciones y permisos; y la instalación para alimentación a panel solar. Además, comprende la provisión de elementos decorativos, un sistema hidráulico decorativo completo, iluminación, instalaciones y elementos de protección transitoria.

Por último, se realizará la puesta en valor de las escalinatas de acceso y réplica de jarrones decorativos, la provisión y colocación de una protección perimetral y una cubierta de protección permanentes, y la renovación ornamental de los parterres perimetrales.