La ESI y la complicidad masculina

¿Se imaginan no sumarse a una golpiza en la que se pone en juego el poder o la capacidad del líder? ¿Se imaginan no animarse a saltar por él? Y nadie habla de si es algo que uno comparte o no; pero debe permanecer y es el precio. ¿O acaso quieren animarse a ser expulsados del grupo o patota por ser poco hombres, cobardes. O más que seguro “nenitas”, “mariquitas” “cagones”. Porque los hombres, los machos, se la bancan hasta las últimas consecuencias.