La banda Beatlejuice mostrará en Liverpool el talento rosarino

¿Cómo llegaron a esta instancia?

Llegamos a esta instancia porque conocíamos el certamen. La mayoría de las bandas Beatle sabe del certamen, de esta posibilidad, y participan de este evento que es a nivel latinoamericano. El Negro Agustín hizo una gran gestión para inscribirnos. Mandamos material en video, fotos, redes, y nos aceptaron. Luego hicimos nuestra presentación en The Cavern Buenos Aires el jueves 30 de noviembre donde cada día participaron seis bandas aproximadamente a lo largo de una semana. De hecho estar ahí ya fue hermoso y muy emotivo. Había gran nivel y variedad. Lo disfrutamos mucho. El sábado a las 23.15 avisaron vía streaming el resultado y orden de participantes en la final que sería el domingo. Pablo Coca se quedó en Buenos Aires y lo vió en persona, en The Cavern... ¡Amo su optimismo! Nos nombraron últimos y explotamos de euforia. Ya era mucho haber pasado esa fase. Estábamos conformes, pero queríamos ir por todo. Dormimos lo que pudimos y viajamos a la mañana para estar listos y hacer un buen show en la final. El domingo también nos nombraron últimos como ganadores del certamen, mejor banda Beatle y representantes de Latinoamerica en la Beatle Week 2024 que se desarrollará a fin de Agosto en Liverpool donde habrá bandas de todo el mundo.

79814696.jpg BeatleJuice también fue elegida mejor banda de la Beatle Week de Buenos Aires.

¿Qué desafíos supone compartir el evento con otras bandas tributo?

Es un desafío hacer su música es su casa, en su lugar de origen. Pero por haber estado tocando en esa hermosa ciudad, para ellos también es lindo saber que siguen presentes en todo el mundo y les vuelve lo que esos cuatro animales tan venerados generaron, poniendo a Liverpool a principios de los 60 y para siempre en el mapa mundial en letras mayúsculas. Ellos organizan esto a nivel mundial y hacen realidad a bandas de todo el mundo el sueño de conocer los sitios donde comenzó todo y tocar en esos lugares, entre las mismas paredes que lo hicieron Los Beatles.

¿Por qué decidieron formar una banda homenaje y qué las diferencia de otras similares?

Nos gustan Los Beatles desde siempre. Si sos músico, seguro pasaste por ellos. De mi parte, por tener un hermano ocho años mayor, los escucho desde que tengo memoria. Hace años se me ocurrió tocar esas eternas bellas canciones, universales, con un estilo, una impronta hard rock, mezclando arreglos de los estilos del género tanto ingleses como americanos. Tenía esas ganas, esa idea. Le comenté a Luis y al Negro Agustín, y les gustó. Luego convocamos a Marcelo, y lo que más costó encontrar fue un especialista vocal del estilo. Por esas cosas mágicas de la vida, la música nos cruza con Pablo y le planteamos la idea en el bar El Cairo. Se enganchó. Fuimos a una sala sin saber cómo iba a sonar, pero teníamos mucha fe y nos pusimos a tocas las canciones con esa impronta hard rockera. El flasheo fue instantáneo y general. A pesar de que no estaba Marce, sonaba súper. Ensambló todo rápidamente. Volvimos al segundo ensayo ya con la banda completa y sabiendo que el segundo ensayo puede ser el que te baja a la realidad, lo hicimos. Y fue mejor aún. Entonces nos pusimos a trabajar las canciones usando todo tipo de arreglos y recursos de estilo. Hace un año y medio de esto. Y no paramos desde ese momento. Nos salían fechas todas las semanas y ahora somos “La Banda Hard Rock Beatle”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Cavern Club (@cavernliverpool)

¿Qué posibilidades abre esta participación?

Las posibilidades que abre, hablando en presente, es estar tocando donde sea. Sabemos que tocar en Liverpool puede abrir puertas inimaginables. Estamos abiertos y preparados paro todo. Ojalá nos tengas que hacer esta misma pregunta dentro de meses y usando otro tiempo verbal. El deseo es seguir por años haciendo esto.

El nombre de la banda recuerda a la película de Tim Burton, ¿por qué lo eligieron?

El nombre de la banda salió porque El Negro Agustin, en esas reuniones nocturnas me dijo que le ponga nombre a la banda. En tres segundos se me ocurrió toda esa asociación múltiple, sonora, temática, estética y le dije ¡Beatlejuice! Fue muy loco. Te lo tendría que contar él, pero alude a la película que mencionaste, con esa estética en nuestro logo y también a sacarle más jugo a Los Beatles. Lo que hacemos es “jugo” de Beatles y el nombre nos gustó a todos.

¿Qué proyectos tienen?

El proyecto es ampliar el repertorio a unas treinta canciones, trabajarlas, versionarlas al estilo, tocarlas en vivo para madurarlas, compartir con la gente y seguir mejorando para semejante experiencia y evento como lo es la Beatle Week de Liverpool.