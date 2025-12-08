La Capital | La Ciudad | tránsito

Aunque siguen siendo el eslabón más frágil del tránsito, disminuyeron los siniestros fatales en motos

De acuerdo al informe de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, la cantidad de usuarios de motocicletas fallecidos se redujo un 29% en un año

Carina Bazzoni

8 de diciembre 2025
La mayoría de los siniestros viales fatales que involucran a motociclistas se registra en ámbitos urbanos.

Pese a que conductores y ocupantes de motos siguen encabezando las estadísticas de fallecidos en siniestros de tránsito, las muertes de los usuarios de estos vehículos se redujeron un 29 % en un año, de acuerdo al último informe estadístico de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). Según destacan, la clave de esta disminución está relacionada con dos factores: mayores requisitos para sacar el carné de conducir y controles en calles y rutas.

Lo cierto es que de enero a diciembre de 2024 hubo 152 motociclistas fallecidos en siniestros viales, y el año anterior, en ese mismo período, las muertes habían sido 216, lo que significa una reducción del 29,63 %.

Los números surgen del informe de la APSV en base a los datos consolidados de los siniestros viales con fallecidos en el territorio provincial. El trabajo fue presentado hace diez días, dando cuenta de una reducción interanual del 16,4 % en las muertes en hechos viales y un descenso acumulado del 39,2 % en los últimos 17 años.

Durante 2024 hubo en la provincia 339 siniestros viales con fallecidos, en los cuales perdieron la vida 367 personas. Un número que si bien es preocupante, resulta el más bajo desde que se llevan adelante estos registros. Incluso hubo menos muertes viales que en 2020, en medio de las medidas preventivas por la pandemia del Covid 19.

El director provincial de Formación y Comunicación de la APSV, Sebastián Kelman, destacó que esta merma importante de la siniestralidad vial con víctimas fatales se explica, en parte, por la baja en las colisiones, atropellamientos o despistes que tienen a las motos como protagonistas.

"El vehículo que más ha disminuido su siniestralidad es la moto y luego le sigue el auto; juntos son los que tienen la mayor porción en el total de víctimas fatales", señala el funcionario, y agrega que "el descenso importante de estos dos tipos de vehículos marca una baja generalizada".

En paralelo, en el último año crecieron los siniestros fatales que involucran a ciclistas, peatones, conductores de pick-up y de camiones; pero la participación de estos vehículos es menor en relación a motocicletas y autos.

Motos, en las áreas urbanas

De acuerdo al informe de la APSV, los usuarios de motocicletas siguen siendo el grupo con mayor cantidad de víctimas fatales. Cuatro de cada diez fallecidos durante el año pasado se desplazaban en estos vehículos. No obstante, fueron también los siniestros que más se redujeron, pasando de 216 fallecidos en 2023 a 152 en 2024.

El trabajo también destaca que en el mismo periodo se redujo el número de personas fallecidas que se desplazaban en automóvil, pasando de 114 a 88 casos (una baja del 22,8 %).

En contraposición, algunos tipos de usuarios registraron incrementos. Los fallecidos en utilitarios o pickups aumentaron un 37,0 %, los peatones un 8,3 %. También se verifica un leve aumento en las víctimas que se desplazaban en bicicleta (+13 %).

Y fue marcado el incremento en el número de fallecidos que circulaban en camiones, que pasó de cuatro a 14 casos (+250 %), aunque se trata de un grupo de baja magnitud relativa en cuanto a hechos de tránsito.

Por su parte, no se registraron víctimas fatales en transporte de pasajeros, luego de seis casos en 2023.

A diferencia de lo que ocurrió con otros tipos de vehículos, el 62,3 % de los siniestros fatales que involucraron motocicletas se produjo en ámbitos urbanizados. Esta marcada concentración en áreas urbanas refleja la alta exposición de los motociclistas en entornos de tránsito más denso, donde confluyen diversos tipos de vehículos y se incrementa el riesgo de colisiones. Y confirma la persistencia de la motocicleta como el vehículo más vulnerable en la siniestralidad vial urbana.

Más y mejores controles

Para Kelman, la reducción de los siniestros fatales entre los usuarios de motos se relaciona con múltiples factores. "Creo que son consecuencia de las campañas de concientización que hicimos, del trabajo mancomunado con los municipios y comunas y de la puesta en marcha de las clínicas de moto, donde se aborda cómo se conducen estos vehículos o la importancia del uso del casco", destaca.

En ese contexto, se hicieron más rigurosos los exámenes de las licencias para la conducción de estos vehículos, sobre todo el examen práctico para obtener el primer carné.

No obstante, agrega, "en el fondo lo más importante es el control que se está haciendo, el control en la calle, sobre todo en el ejido urbano, el control de la policía de seguridad pública, de los inspectores locales y el control de la guardia provincial en las rutas que pasan por las zonas más urbanizadas".

Como consecuencia de este conjunto de políticas, apunta, "ha crecido mucho el uso del casco, en las grandes ciudades están un 80 % o 90 % y creo que eso es lo que está directamente relacionado con la baja de este vehículo que es el que más siniestralidad vial con víctimas fatales tiene".

Cifras consolidadas

El informe de la APVS incluye a todas las personas fallecidas en siniestros viales en el territorio provincial. El trabajo recoge los datos de las muertes que ocurren en el lugar del hecho, relevados por la policía, y también los que ocurren posteriormente, hasta 30 días después del siniestro, de acuerdo al procedimiento y la metodología propuestos por la Organización Mundial de la Salud.

Por eso, los datos consolidados corresponden al año pasado. Los números preliminares de 2025 confirman la tendencia a la reducción de víctimas fatales observada en 2024: al 31 de octubre de este año se registran 253 fallecidos, frente a 280 en el mismo período del año anterior.

Esta variación representa una reducción interanual del 9,6 %. De mantenerse esta tendencia, se consolidaría una nueva mejora en los indicadores provinciales.

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

