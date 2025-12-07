Por primera vez, nació una cría de oso panda en un zoológico de Indonesia

El zoológico de la isla de Java difundió las primeras fotos del cachorro, que muestra señales de estar en buen estado de salud

Un zoológico en la isla de Java difundió fotografías de la primera cría de oso panda nacida en Indonesia y dijo que el cachorro macho mostraba señales de estar en buen estado de salud.

La madre, Hu Chun, de 15 años, dio a luz a Satrio Wiratama, apodado Río, el 27 de noviembre en las instalaciones del zoológico en Cisarua, provincia de Java Occidental.

El nombre simboliza la esperanza, la resiliencia y el compromiso compartido de Indonesia y China en la protección de las especies en peligro de extinción, dijeron desde el zoológico Taman Safari Indonesia.

“Este nacimiento es el resultado de un programa de cooperación internacional a largo plazo que ha estado en marcha durante una década, desde la llegada de los pandas gigantes Hu Chun y Cai Tao a Indonesia en 2017 como parte de una asociación de conservación de 10 años con China”, señala el comunicado.

Río se encuentra estable y bajo vigilancia constante por parte del equipo del zoológico. Muestra signos de buena salud, como una vocalización fuerte, una lactancia eficaz y un aumento de peso constante. Durante los próximos dos meses se espera que desarrolle un mejor control de la temperatura, mejor crecimiento del pelaje, abra los ojos y comience a desarrollar movimientos motores tempranos.

El público que visite el zoológico de Java todavía no podrá conocer al panda, ya que Taman Safari Indonesia seguirá priorizando la salud y el bienestar de la madre y su cría.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, anunció el jueves el nombre del bebé panda y mostró su foto cuando se reunió con Wang Huning, un importante asesor político e ideólogo destacado de China.

2025-12-07 oso panda 2 Hu Chun con su cría.

Cai Tao y Hu Chun, una pareja de pandas gigantes que llegaron a Indonesia en 2017, viven en una casa “tipo palacio” que fue construida para ellos en el zoológico Taman Safari, que se encuentra a unos 70 kilómetros de Yakarta.

Los pandas son considerados como la mascota nacional no oficial de China y su programa de préstamo de pandas gigantes con zoológicos extranjeros es vista como una herramienta de la diplomacia de poder blando de Beijing, también conocida como "diplomacia del panda".

Los pandas gigantes tienen dificultades para reproducirse, por lo que los nacimientos son especialmente bienvenidos. Quedan menos de 1900 pandas gigantes en sus únicos hábitats silvestres, en las provincias chinas de Sichuan, Shaanxi y Gansu.

El estudio del ADN del panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) lo engloba entre los miembros de la familia de los osos. Nativo de China central, el panda habita de manera salvaje en regiones montañosas, principalmente las de Sichuan, hasta una altura de 3.500 metros.

En 2017 se estimó que la población total superaba los dos mil ejemplares, de los cuales 1.864 viven en libertad,.