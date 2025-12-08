Paulo Ferrari: "Las inferiores de Central siempre tienen que estar entre las mejores del país"

El coordinador de las juveniles del Canalla hizo un balance de lo que fue el año, en el que la 5ª de AFA logró el título y aparecieron varios chicos en primera

Ferrari se mostró feliz por la aparición de varios chicos en la primera canalla. Dijo que ese es el verdadero objetivo de las divisiones inferiores.

Para Central fue un buen año futbolístico para en el primer equipo, pero también lo fue para las divisiones inferiores, con la conquista del título que logró la 5ª de AFA . Más allá de esa consagración, en el análisis que hacen en Arroyito apuntan también a las apariciones de varios juveniles que se dieron en el equipo de Ariel Holan . “ Las inferiores de Central siempre tienen que estar entre las mejores del país” , fue una de las frases salientes de Paulo Ferrari , coordinador junto a Gustavo Falaschi de las inferiores canallas, en el extenso diálogo que mantuvo con Ovación .

El Loncho hizo un balance de lo que fue este 2025 que dejó, entre otras cosas, el título de la quinta división después de 12 años sin que una categoría de AFA lograra coronarse. Para el exlateral derecho, las inferiores de Central “hoy son muy competitivas” y eso lo nota en el aporte que las mismas ya le están dando a la primera división.

Un par de datos más de lo que fue el año de las inferiores: Central fue tercero en la acumulada (se suman todos los resultados de las seis categorías), con 389 puntos, detrás de los poderosos Boca (410) y River (399) . Incluso en la Rosarina el Canalla tuvo un buen andar . De 5ª a 10ª fue primero en la acumulada del año; en el Apertura fue campeón en 7ª y 8ª, mientras que en el Clausura se quedó con el título en cinco de las seis categorías: 5ª, 6ª, 7ª, 9ª y 10ª.

Ferrari hizo un profundo análisis junto a Ovación sobre lo que fue el año para las divisiones inferiores de Central

Las inferiores de Central hoy son muy competitivas. Tuvimos un muy buen año, pero año a año estamos creciendo mucho y creo que tenemos muy buenos jugadores, que es lo que más nos interesa.

¿Son muchas las cosas que tuvieron que cambiar cuando agarraron en esta conducción?

Sí, fueron muchas, pero sobre todo las ideas que tiene uno. Cuando me convocaron para entrar a este proyecto, antes de las elecciones, nos reunimos con Coco (Pascuttini) con Miguel (Russo), Omar Palma y Pipo Falaschi. Son gente del club y de mucha experiencia y lo que queríamos ver era qué camino debíamos tomar. Veíamos que teníamos que trabajar un montón para ir logrando los objetivos que hoy vamos logrando y creo que de a poco vamos cumpliendo con esas metas. Lo mejor que nos puede pasar es ver chicos apareciendo en primera división.

Ferrari3 Coco Pascuttini es el gran asesor que tiene Central en el estructura de las divisiones inferiores. Celina Mutti Lovera / La Capital

¿Y qué cosas tuvieron que cambiar?

Lo principal era reorganizarnos, pero después sabíamos que teníamos que apuntar mucho al tema de infraestructura, algo que todos pueden ver. Porque además de canchas hay materiales de vestuario que por ahí no se ven, pero que son imprescindibles para el desarrollo de los chicos. La creación de un sintético era fundamental. Hoy no perdemos más días de entrenamientos por lluvia.

Una mejor infraestructura

¿Hoy la infraestructura se transformó en un pilar fundamental?

Hay clubes que avanzaron muchísimo en el tema y nosotros necesitábamos mejorar. Si queremos jugadores fuertes es necesario contar con los elementos de gimnasio para trabajar esa fuerza. Para que los jugadores sean más técnicos es primordial tener buenos campos de juego y como esas situaciones muchas otras. El club está haciendo un gran esfuerzo y a todos nos pone contento eso porque todos los que trabajamos, nacimos en este club. Hoy Central está en un crecimiento muy bueno y es algo que disfrutamos.

¿El plan que idearon allá por diciembre de 2022, se viene cumpliendo de acuerdo a lo proyectado?

Sí, tal cual. Si bien creemos que tenemos mucho para mejorar, porque Central tiene que estar cada vez mejor, siempre fuimos hacia adelante. Este año fue muy bueno y muy lindo para las divisiones inferiores, no sólo por los resultados que están a la vista, sino por la forma en la que ganamos. Acá todos somos competitivos y queremos ganar siempre, pero nos pareció buenísimo la forma en la que los chicos se desarrollaron en cada partido. Ni hablar cuando vemos que algunos de esos pibes te aparecen en primera división. Ese es el final de nuestro trabajo, pero en sí este año tuvimos un progreso muy grande porque fueron muy competitivas y pelearon siempre arriba en todas las categorías. Eso te marca que se está trabajando de buena manera, pero también que tenemos buenos jugadores.

La 5ª campeona, "una consecuencia"

¿Lo que se logró este año con la quinta, que fue campeona, es una consecuencia de todo ese trabajo?

Sin dudas que es una consecuencia. A eso se llega por el trabajo de todos los entrenadores, por la inversión que hace el club en todas

sus áreas, como nutrición, kinesiología, psicología. Todos trabajamos para que esto se logre y para que los chicos lleguen lo más preparados posible. Está bueno esto de que la quinta haya sido campeona porque los chicos estuvieron hasta último momento compitiendo con esa adrenalina de querer ser campeón, de entrar a la cancha nerviosos. Son todas experiencias que van viviendo en inferiores y que cuando les toque en primera ya las vivieron acá. Me gusta que una categoría pelee arriba porque va a pasar por estos estados que después los va a vivir arriba. Obviamente en primera hay mucha más presión que acá, pero nos parece correcto que lleguen con la mayor cantidad de situaciones de este tipo vividas.

Está claro que el objetivo es formar jugadores y que los títulos no es lo que se busca, pero ¿por qué a Central le llevó 12 años volver a ser campeón de una categoría?

Cuando nos juntábamos con todas esas personas que antes te mencionaba era un poco para eso, para ver por qué nos estaba costando tanto ser más competitivos, hacia dónde teníamos que ir y cómo lograr esos objetivos. Siempre tuvimos en claro que era trabajo día a día porque desde chico lo hacíamos de esa forma. Y si en aquel tiempo todas las categorías peleaban arriba era porque teníamos buenos jugadores. Creíamos que trabajando y dándoles toda nuestra atención a los chicos Central tenía que estar en los primeros lugares y este año nos encuentra en un mejor lugar que en 2024. Ojalá que el año que viene se mejor que este que terminó. Central es un club muy importante y sus inferiores siempre tiene que estar entre las mejores del país.

Además de la quinta campeona fueron terceros en la acumulada, detrás de Boca y River.

Tal cual. Estuvimos detrás de los dos clubes con más presupuesto y con una infraestructura muy grande, a la que nosotros aspiramos a llegar. Mirá, el primer año que nos enfrentamos con ellos nos costó, el segundo ya estuvimos mucho más parejos y en este tercero más todavía.

En 5ª no, en primera

Hay un detalle importante de esa 5ª campeona, que el último tramo del torneo ya no tenía a Cantizano, a Segovia y a Ovando porque trabajaban directamente con primera.

Ahí también se vio algo muy bueno y lo que decimos es lo que sentimos. A nosotros nos interesa ganar, pero estos chicos que nombrás comenzaron a trabajar en reserva y la reserva también peleaba arriba, y de ahí subieron a primera. Nosotros queríamos pelear en 5ª y en reserva, pero lo más importante era que esos chicos compitan en primera.

Un destacado fue el chico Ovando. ¿Qué siente alguien que trabaja en inferiores cuando ve un jugador como Nacho que entra y juega de la forma en la que lo hizo?

Nos da un orgullo increíble. Yo cuando lo veía me emocionaba porque ver a un chico de esa edad (18 años) que entre a la cancha con tanta personalidad es todo lo que está bien. Acá estamos en un club donde se necesita mucha personalidad por la pasión con la que se vive todo, con una hinchada increíble pero que exige acorde a lo que apoya, por eso nuestros jugadores necesitan personalidad. Entonces, cuando vemos que nuestros chicos aparecen en primera y demuestran personalidad nos da un orgullo bárbaro porque queda claro hacia dónde apuntamos. Después ellos irán transitando su camino, tendrán partidos buenos y otros no tanto, pero ya el simple hecho de que ingrese con personalidad y con condiciones técnicas y físicas es algo que nos llena de alegría.

Ovando Ignacio Ovando tiene edad de 5ª, pero ya es parte del equipo de primera. Fue muy elogiado por el Loncho Ferrari.

¿Lo ves como un jugador con futuro?

Siempre lo vimos muy bien. Es un gran chico, buena persona y un gran profesional, así que ojalá le vaya diez puntos porque se lo merece.

La presencia de los chicos en el primer equipo

Después de tres años al frente de este proceso, ¿esperaban una mayor presencia de juveniles en el primer equipo?

Creo que hay muy buenos juveniles, que están compitiendo y que lo están haciendo en el tiempo acorde. Central es un equipo muy grande y tiene un plantel acorde a lo que es la institución, entonces los chicos que van apareciendo se van ganando un lugar al lado de jugadores de primer nivel. Imaginate que hoy un volante compite con Di María, Malcorra, Campaz; un volante central con Ibarra y Navarro. No es simple. Como el plantel es muy bueno, los chicos necesitan estar muy bien para participar.

Hubo momentos en lo que eso no pasaba.

Hubo momentos en los que el plantel no era tan numeroso o no había jugadores de este nivel, lo que hacía que se forzara la aparición de algún chico. Central hoy está en otro momento, en el que se necesita de todos, de grandes y de chicos que demuestren estar al nivel.

¿Hay algún tipo de decisión de respetar un poco más el proceso de maduración, de no tirar a la primera a un chico que por ahí no está del todo preparado?

Eso es lo ideal, que el chico vaya haciendo un proceso y cuando esté con cierta madurez empiece a jugar, que el ingreso de un chico no tenga que ser por necesidad. El club está en un gran nivel, intentamos respetar los procesos y los resultados se están viendo. Fijate que cuando le toca ingresar a un chico lo hace muy bien.

Quinta Los chicos de la 5ª de AFA lograron el título después de 12 años sin consagraciones de una categoría juvenil.

El día a día con Ariel Holan

¿Cómo es tu relación con Holan?

Tanto con Ariel como con todo su cuerpo técnico es 10 puntos. Trabajamos todo el año de manera excelente, hablando permanentemente. Por momentos me pide que lleve la 5ª, otro día la 6ª, por ahí la local. Es un técnico que trabaja siempre con los chicos y a los pibes eso les hace bien. Tenemos un gran diálogo y más allá de la buena relación que hay entre todos lo que tenemos en claro es que debemos darle todas las herramientas a Ariel, por eso en cada pedido que nos hace le ponemos toda la estructura a disposición.

En un momento en Arroyo Seco se habían instalado varias categorías, después volvieron a ciudad deportiva. ¿Hoy cómo esta ese tema?

Siempre estuvo la reserva, la 4ª de AFA y la local. A veces por sembrado de canchas y esas cosas vienen acá a Baigorria, pero allá están esas tres categorías. La 5ª va muy seguido y la 6ª también lo hace.

¿Central tiene en sus inferiores potenciales jugadores de primera división?

Tenemos muy buenos jugadores en inferiores que tienen que ir llevando adelante este proceso de madurez del que veníamos hablando. Lo bueno es que hoy no hay apuros porque el club esta funcionando de manera perfecta. En todas las categorías hay jugadores destacados y creo que no es casualidad que hayamos tenido el año que tuvimos. Podés estar primero, segundo o tercero, pero estar siempre en el lote de arriba te marca que tenemos buenos jugadores y que los chicos están cada vez mejor. Estamos convencidos y tranquilos de que esto va a ser así y trabajamos mucho en la captación de los más chiquitos para que esto se extienda en el tiempo y no sea algo de un par de años. Eso lo hacemos por Central, por si más adelante no estamos, el que venga se encuentre con unas divisiones inferiores completa en todas sus líneas.