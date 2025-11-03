No hay nada mejor que casa
Exclusivo suscriptores

No hay nada mejor que casa

La Capital | suscriptores | Maximiliano Pullaro

Maximiliano Pullaro se enfoca en la provincia luego de la derrota electoral nacional y busca lucir la segunda etapa de gobierno

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

3 de noviembre 2025 · 06:00hs

El Ejecutivo de Santa Fe se saca la ropa de Provincias Unidas y vuelve a ponerse la de Unidos. Es la reacción más clara tras la dura derrota del club de gobernadores. La otra es la más humana: tragar amargo y escupir dulce ante un escenario que, hasta hace una semana, era inimaginable. Lejos de la discusión nacional que imaginó ocupar para el período 2025/27, Maximiliano Pullaro impulsa la segunda etapa de Santa Fe.

“Tiene que venir el despegue económico, el comercial, que le dé competitividad respecto de otras provincias y que ayude a que Santa Fe se convierta prácticamente en la capital del interior”, se ilusionan en Unidos.

Javier Milei, Karina, Santiago Caputo y Manuel Adorni, protagonistas de la reconfiguración del poder libertario después del triunfo en las elecciones del domingo pasado. 

Gestos de apertura y pureza, la fórmula de un Milei que pasa a la ofensiva

Los gobernadores de Provincias Unidas no lograron ser competitivos y ahora su posicionamiento tiene otro valor.

Milei arma acuerdos ¿de barro?

Mucho tendrá que ver lo que ocurra a nivel de reformas por parte del gobierno nacional y del involucramiento de los mandatarios provinciales, ahora en desventaja y tratando de encontrar el lugar en el sillón.

Fue una semana de análisis, de hacer crítica, hasta hubo lugar, lógico, para preguntarse si hacía falta jugar esta partida con el gobernador al frente. “Hay mirar con mucha serenidad y no caer en ningún análisis facilista”, reconocen. Y agregan: “No es que no pasó nada”.

Santa Fe, lo que viene

Un primer punto es preservar la coalición interna, que nadie se confunda y se obnubile rápido con los libertarios. Tener a todos convencidos. Por eso largan la segunda parte de la gestión, que tendrá hasta nueva línea discursiva: “Ya nos empezamos a enfocar muy fuerte en 2026”.

A la tropa se la convence con renovar los desafíos, además de consolidar lo que entienden que está bien encaminado, pero que no está finalizado. El presupuesto explica mucho por dónde quieren ir. La derrota no cambió los planes provinciales. “Una elección de medio término nacional no te puede cambiar un presupuesto o prioridad en seguridad”, indican.

Enumeran como casi un slogan: orden, reformas, seguridad y obra pública. "Entre las prioridades de orden superior, al igual que en el año 2025, destaca la asignada a la seguridad", fundamenta el Presupuesto 2026 recientemente presentado. La función Seguridad Interior prevé un gasto de $1.286.461,2 millones, un 43,7% respecto al presupuesto 2025. Se le suma “Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales”, es decir, la inversión, entre ellas de cárceles, que asciende a $1.505.377,02 millones, un 45,6% más que este año.

“Esto tiene adversarios”, reconocen. Aquí empieza a tallar el acomodamiento poselectoral de los espacios y se vincula con lo poco que sacaron de positivo de la experiencia Provincias Unidas: que el peronismo no ganó. “Venían agrandados hasta el domingo. Imaginate lo que hubiesen sido si ganaban”, sueltan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/1984397835047927950?s=08&partner=&hide_thread=false

El peronismo seguirá con la cabeza a medio asomar, sin un empoderamiento intenso durante los próximos dos años como hubiese ocurrido con una victoria en la provincia. Igualmente se tornó competitivo tras un 2024 en que prácticamente era tierra arrasada. Resta el reacomodamiento interno eterno y el nacional.

En lo que sí están atentos en Unidos ahora es en si los libertarios se animan en la provincia después de sacar el 40%. La poca estructura y los antecedentes no los ubican construyendo fuerte, pero en lo electoral saben jugar.

La reorganización del gobierno con un nuevo jefe de Gabinete con perfil 100% Milei y karinista, como Manuel Adorni, ¿los cebará más? ¿Querrán avanzar sobre zona núcleo después de ganar Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos? ¿Qué pasa ahora con el vínculo con el gobierno tras la salida del dialoguista Guillermo Francos y la asunción de Diego Santilli para "articular con el Congreso" como dijo Milei? ¿Era más conveniente para Pullaro y Santa Fe que Santiago Caputo tomara un casillero de ministro de Interior expandido (obra pública, vialidad, transporte)? Será el colorado nomás.

Un dato: calculan que entre Unidos y libertarios comparten un 60% del electorado. El mileísmo es conocido por cooptar y desdibujar. Ocurre en provincias con problemas financieros que se entregan sin salida. Santa Fe no es el caso. Sobre la mesa apoya capital político llegado el caso.

Son tiempos, como se demostró en las legislativas, de emociones y miedos. La mejora de la seguridad o la vuelta a la inseguridad podría jugar fuerte en 2027. Falta, pero se piensa claramente en la reelección. Y los rivales, en destronar a Pullaro.

Por eso dicen que les interesa revisar los porqué de la elección y cómo siguen hacia adelante en estos dos años. “La segunda etapa de gestión acaba de arrancar”, avisan.

Maximiliano Pullaro Santa Fe Provincias Unidas Unidos

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Noticias relacionadas
La Dirección Nacional Electoral (Dine) confirmó que, a partir de las 21, comenzarán a reflejarse los resultados provisorios del escrutinio.

Comicios con sabor a plebiscito y final abierto en Santa Fe

La Bolsa de Comercio va a elecciones.

Bolsa de Comercio de Rosario: intereses, mitos y cartas de una elección tensa

La mejora del riesgo país tras las elecciones puede darle al gobernador Maximiliano Pullaro el endeudamiento por 1.000 millones de dólares

La victoria de Milei le abre una ventana a Pullaro para ir a Wall Street

Las elecciones de este domingo en Argentina reconfigurarán el tablero político de cara al 2027. 

Unas elecciones que obligan a Milei y sus adversarios a reinventarse

Ver comentarios

Las más leídas

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Edición impresa

lunes 3 de noviembre de 2025

Tapa

Fentanilo contaminado: Unas doce familias ofrecerán sus testimonios en el Concejo Municipal

El encuentro será este lunes al mediodía en el Concejo Municipal. Se reclamará la sanción de leyes para el control de medicamentos de alto riesgo

Fentanilo contaminado: Unas doce familias ofrecerán sus testimonios en el Concejo Municipal

Por Carina Bazzoni

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste
La Ciudad

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste

Nueva etapa: Javier Milei se reúne este lunes con su gabinete renovado
POLITICA

Nueva etapa: Javier Milei se reúne este lunes con su gabinete renovado

No hay nada mejor que casa

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

No hay nada mejor que casa

Los trámites municipales on line pasaron de 50 mil a un millón en 6 años

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Los trámites municipales on line pasaron de 50 mil a un millón en 6 años

Bajos salarios y poder económico, el combo de las crisis en Argentina
Economía

Bajos salarios y poder económico, el combo de las crisis en Argentina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

Lo más importante
Fentanilo contaminado: Unas doce familias ofrecerán sus testimonios en el Concejo Municipal

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Fentanilo contaminado: Unas doce familias ofrecerán sus testimonios en el Concejo Municipal

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste

Nueva etapa: Javier Milei se reúne este lunes con su gabinete renovado

Nueva etapa: Javier Milei se reúne este lunes con su gabinete renovado

No hay nada mejor que casa

No hay nada mejor que casa

Ovación
El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

Central Córdoba ya planifica el 2026: siguen los DT y varios jugadores clave

Central Córdoba ya planifica el 2026: siguen los DT y varios jugadores clave

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Jannik Sinner ganó en París y recuperó el número uno del mundo

Jannik Sinner ganó en París y recuperó el número uno del mundo

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca
Policiales

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca

Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre
Economía

Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre

Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas
Información General

Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional
Economía

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional

Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México
Inofmración General

Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México

Afirman que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como candidato
Economía

Afirman que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como candidato

Cristian Ritondo cargó contra Provincias Unidas: Su estrategia fue malísima
Política

Cristian Ritondo cargó contra Provincias Unidas: "Su estrategia fue malísima"

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal
La Ciudad

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza
La Ciudad

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública
La Ciudad

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria
Política

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria

Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

Por Ricardo Terán
La Región

Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles
La Ciudad

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles

Estudiantes de UTN crearon un juego con datos satelitales y la Nasa los evaluará
La Ciudad

Estudiantes de UTN crearon un juego con datos satelitales y la Nasa los evaluará

San Lorenzo: Raimundo presentó el presupuesto 2026 con fuerte inversión social
La Región

San Lorenzo: Raimundo presentó el presupuesto 2026 con fuerte inversión social

Grassi: el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador
Economía

Grassi: el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada
Zoom

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Estudiantes de Santa Fe crearon un prototipo para atender pacientes pediátricos

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Estudiantes de Santa Fe crearon un prototipo para atender pacientes pediátricos

Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores
Política

Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años
La Región

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años