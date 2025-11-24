La Capital | suscriptores | Santa Fe

Con-tensión social en Santa Fe

La ayuda de la Nación en la ración alimentaria es nula y la provincia y Municipalidad deben aumentar la cobertura. Cuidar que nada explote

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

24 de noviembre 2025 · 06:05hs
La olla popular del comedor Rayito de Sol

La olla popular del comedor Rayito de Sol, de Cabín 9, incrementó sus raciones de una semana a la otra.

“Lo que resta es completar la agenda del año y cuidar que no se dispare nada”. La frase, que sale del gobierno provincial, revela precaución política. En una primera mirada, esa alerta sobre un eventual conflicto social parece lejana, pero cuando se mira de cerca y se rasca la primera capa se nota que la contención está atada, no soldada.

El nudo se lo hace el gobierno provincial. “Atajamos todos los penales nosotros solos, la Nación nada”, argumentan y coinciden con lo que dijo en la semana Maximiliano Pullaro: “Hoy no tenemos un conflicto social, no sólo por la estabilidad macroeconómica sino porque volcamos muchos más recursos en educación, transporte, políticas alimentarias, seguridad y sanidad”. Hasta hace un mes, lo de la “estabilidad macroeconómica” no se decía.

El Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe preparó un cuadro que compara la cantidad de personas asistidas de los programas Santa Fe Nutre personas (tuc), Nutre instituciones (tarjeta institucional) Nutre localidades (Prosonut) y módulos alimentarios entre 2023, donde se asistían a 100.752 y 2025 que cerrará con ayuda a 326.346.

Números de la ayuda

En cuanto a inversión, los programas mencionados, exceptuando los módulos, alimentarios muestra que en diciembre de 2023 se invirtieron $1.039.089.455 y en noviembre de este año $3.791.609.034, incluso cuando diciembre siempre es mayor la ayuda por las fiestas. Un 260 % más, cuando la inflación acumulada desde entonces no llegó a 180 %.

Puntualmente, la inversión total 2024/ 2025 en módulos alimentarios para atender a Infancias, Navidad y situaciones en particular asciende a la fecha a 13.006.768.380 pesos. Y el total de la inversión en política alimentaria desde el inicio de gestión a la fecha fue $16.798.377.414. Esto es solo Desarrollo Humano, que se le suman unos 8.000.000 pesos mensuales de la cartera de Educación para la merienda o desayuno en escuelas. La Municipalidad de Rosario también tuvo que aumentar la cobertura alimentaria.

El 2023 indica la fecha desde que asume Javier Milei y que el gobierno provincial cubrió lo que Nación dejó de enviar. “No es que recortó algo, no mandó nunca un peso”, explican en el ministerio, donde alertan que los ánimos no coinciden con los exultantes del gobierno nacional por haber encarrilado la economía luego de una crisis en puerta preelectoral.

Nuevo modelo

Probablemente se esté consolidando una nueva estructura social, similar a la de la década del 90: a los que les iba bien les va mucho mejor, a los de abajo mucho peor. Se agrandan los extremos.

Vuelve aquella figura donde el hijo queda desempleado y su padre o madre, jubilados, tienen que salir a hacer changas, cansados, mal pagos, agotados. O igual estén obligados a esos trabajos por más que no tengan que cubrir el mal momento de sus hijos. Solo un posible ejemplo.

La ministra del área, Victoria Tejeda, sí da ejemplos claros: “Se está cayendo el nivel de vida de los más postergados. Los centros de jubilados antes nos pedían ayuda para hacer talleres y ahora nos piden módulos alimentarios. Los clubes de barrio nos pedían pelotas o para viajar a torneos, ahora la copa de leche”.

El desempleo en Santa Fe en el año arañó los 14 mil puestos, muchos industriales, según el secretario de Trabajo, Julio Genesini, quien dijo que trabajan para al menos amortiguar con suspensiones en los casos más complejos. Toda la situación amerita tener empatía en la reforma laboral que se viene para trabajadores y pymes, un equilibrio complejo pero necesario.

El combo

“El combo fiestas, frustración y alcohol puede generar algo. Aquel que ve que no puede comprarle un regalo a su hijo o pasar las fiestas como la gente se siente frustrado y puede conflictuarse”, lee un dirigente político provincial. En eso el gobierno trata de estar prevenido.

Una situación similar amagó con activar esa tensión social latente La Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez le envió una carta documento al ministro de Desarrollo, Gustavo Puccini, para pedirle una reunión donde abordar la deuda de 6.000 millones de pesos en compra de energía que tiene con la EPE, a la que le compra la energía para distribuir en la localidad.

Pero soltó sin vueltas algo que puede ser leído como algo más que presión, que iba a avanzar con plan de cortes programados en barrios populares donde están enganchados y no les pueden cobrar para, justamente, pagar la deuda. Calor, diciembre y sin luz, un combo letal que se contuvo luego de una reunión entre la EPE, Puccini y el intendente Alberto Ricci luego de un cortocircuito fuerte.

"Jugaron fuerte y abajo del cinturón", rezongaron en el gobierno. “Venimos luchándola. Se me juntan las personas que no cobran, las familias de pescadores que no tienen, las organizaciones que empiezan la demanda de alimento. Estamos atravesando una situación difícil y no queremos que se desmadre”, dijo el intendente en los medios ante un eventual conflicto social de 30 mil personas que viven en barrios irregulares que se cuelgan de la luz.

WhatsApp Image 2025-11-21 at 13.29.23 (1)
Anahí Rodríguez, titular de la EPE; Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo, y Alberto Ricci, intendente de Villa Gobernador Gálvez.

Anahí Rodríguez, titular de la EPE; Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo, y Alberto Ricci, intendente de Villa Gobernador Gálvez.

Lo que evidencia esto es que una chispa puede prender un bosque en la ciudad. Sin ir más lejos, el Ministerio de Seguridad detectó que los homicidios en contexto de violencia interpersonal ganan porcentaje en el total de crímenes en función de la baja de aquellos vinculados a la criminalidad organizada como la disputa por el narcotráfico. Es decir, la sociedad es violenta y con poco se prende.

Es aquella violencia que tiene que ver con conflictos dentro del seno de los núcleos convivientes o los que se explican por vínculos entre personas conocidas (vecinos por ejemplo). Desacuerdos o enfrentamientos que en teoría podrían remediarse por la cercanía y del ámbito (familiar, laboral, o de amistades), pero que terminan de la peor manera.

Ahora bien, más allá de malos ánimos, también hay cierta desazón o resignación que va a la par de este reacomodamiento de la estructura social. Hay también un conformismo singular. La cuestión es hasta cuándo se sostienen las diferencias sociales o la caída del nivel de vida y los resortes aguantan.

Noticias relacionadas
El chancro es uno de los primeros síntomas de sífilis que suele aparecer

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe

Eduardo Bordas se irá de su cargo de secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Santa Fe.

Anuncian un nuevo cambio clave en la Corte Suprema de Santa Fe

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, subrayó que la tasa obtenida por Caba fue “una de las mejores de la historia”.

Deudas provinciales: Caba hizo punta con un bono por u$s600 millones

La producción de acero en la provincia enfrentó una profunda caída del 45% interanual.

Seis de cada diez ramas industriales en Santa Fe atraviesan un desempeño negativo

Ver comentarios

Las más leídas

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

Lo último

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95% de la ciudad con led

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95% de la ciudad con led

Quiénes son los que 8 futbolistas de Newells que tienen que volver a fin de año

Quiénes son los que 8 futbolistas de Newell's que tienen que volver a fin de año

El Concejo aprobará este jueves la autonomía municipal

El Concejo aprobará este jueves la autonomía municipal

El Concejo aprobará este jueves la autonomía municipal

El proyecto establece la vigencia inmediata de una serie de normas antes de la elección de estatuyentes que redactarán la Carta Orgánica
El Concejo aprobará este jueves la autonomía municipal

Por Lucas Ameriso

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95% de la ciudad con led
La Ciudad

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95% de la ciudad con led

Con-tensión social en Santa Fe

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Con-tensión social en Santa Fe

Narcoavionetas abandonadas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región
La Región

Narcoavionetas abandonadas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación
Policiales

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes
Ovación

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos

Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos

Ovación
Ganó Inter Miami con un show de Messi y un gol del ex-Newells Mateo Silvetti
Ovación

Ganó Inter Miami con un show de Messi y un gol del ex-Newell's Mateo Silvetti

Ganó Inter Miami con un show de Messi y un gol del ex-Newells Mateo Silvetti

Ganó Inter Miami con un show de Messi y un gol del ex-Newell's Mateo Silvetti

Regional Amateur: PSM Fútbol venció a Unión de Álvarez

Regional Amateur: PSM Fútbol venció a Unión de Álvarez

Los goles de Miguel Merentiel para que Boca avance a cuartos de final

Los goles de Miguel Merentiel para que Boca avance a cuartos de final

Policiales
Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos
Policiales

Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos

Embistió a una moto y huyó: trasladaron al Heca a una pareja gravemente herida

Embistió a una moto y huyó: trasladaron al Heca a una pareja gravemente herida

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

Fraude con combustible en Jefatura: Había que generar dinero y subirlo

Fraude con combustible en Jefatura: "Había que generar dinero y subirlo"

La Ciudad
Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95% de la ciudad con led
La Ciudad

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95% de la ciudad con led

El Concejo aprobará este jueves la autonomía municipal

El Concejo aprobará este jueves la autonomía municipal

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un anticipo del verano

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un "anticipo" del verano

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

Alerta por despidos en la fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto
Economía

Alerta por despidos en la fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto

La nieta de John F. Kennedy reveló que le diagnosticaron un cáncer terminal
Información General

La nieta de John F. Kennedy reveló que le diagnosticaron un cáncer terminal

Bolsonaro dijo que abrió su tobillera en un colapso nervioso con alucinaciones
El Mundo

Bolsonaro dijo que abrió su tobillera en un colapso nervioso con alucinaciones

Lula anunció la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur
Política

Lula anunció la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La avenida Corrientes porteña explotó con La Noche de las Librerías
Información General

La avenida Corrientes porteña "explotó" con La Noche de las Librerías

Un hombre murió aplastado por su propio camión en Comodoro Rivadavia
Información General

Un hombre murió aplastado por su propio camión en Comodoro Rivadavia

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte convocan a una marcha

Por Matías Petisce
La Ciudad

Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte convocan a una marcha

Los nuevos ministros de Milei: un militar y una funcionaria del Plan Bandera
politica

Los nuevos ministros de Milei: un militar y una funcionaria del Plan Bandera

Más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales
La Ciudad

Más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

La UGR expande su oferta académica con carreras presenciales y a distancia
La Ciudad

La UGR expande su oferta académica con carreras presenciales y a distancia

Embargos millonarios para directivo de Vicentin y exdirector rosarino de Afip
Policiales

Embargos millonarios para directivo de Vicentin y exdirector rosarino de Afip

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley y también afianzar lazos sociales

Por Ariel Etcheverry

LA CIUDAD

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley y también afianzar lazos sociales

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo
La Ciudad

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Proyectan 4 millones de niños y adolescentes menos en Argentina hacia 2040
Información General

Proyectan 4 millones de niños y adolescentes menos en Argentina hacia 2040

Una causa que expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Una causa que expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Villa G. Gálvez: preventiva para acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro
Policiales

Villa G. Gálvez: preventiva para acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola

Colocan en Rosario un dispositivo para controlar el Parkinson a distancia

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Colocan en Rosario un dispositivo para controlar el Parkinson a distancia