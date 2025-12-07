La plaza 25 de Mayo estrenó las obras de puesta en valor

Los trabajos se enmarcan en el festejo del Tricentenario y se suman a la recuperación del pasaje Juramento y las fachadas del Palacio Municipal y La Catedral

Más verde, con espacios más amplios para caminar y más accesible. La plaza 25 de Mayo estrenó este domingo las obras de remodelación que forman parte del legado por el festejo del Tricentenario de la ciudad. Los trabajos demandaron una inversión cercana a los mil millones de pesos.

Después de cinco meses de trabajos, el espacio verde más antiguo de la ciudad volvió a recibir a cientos de personas que participaron del acto de inauguración de la refacción de la histórica plaza rosarina, lugar de encuentro privilegiado desde la lejana época del Pago de los Arroyos.

" La Plaza 25 de Mayo no es solo un punto geográfico; es el epicentro de nuestra historia, es el lugar donde empezó todo y nos debíamos una puesta en valor como esta. Hoy, gracias a un esfuerzo conjunto entre la provincia y la Municipalidad y una visión de futuro, esta plaza recupera su esplendor nada más y nada menos que en el año de nuestro Tricentenario", expresó el intendente de la ciudad, Pablo Javkin .

Y abundó: " Cada detalle de esta obra ha sido pensado para mejorar la experiencia de quienes la transitan y disfrutan. Se ha priorizado la circulación peatonal, ampliando las veredas perimetrales para garantizar mayor seguridad y comodidad para todas y todos. Ahora, el flujo entre la peatonal Córdoba y la plaza, y desde la plaza hacia el histórico Pasaje Juramento, se vuelve más fluido y accesible, invitándonos a redescubrir cada rincón de nuestra historia".

Llegar este domingo a la plaza era como entrar en un túnel del tiempo. En las calles se exhibían vehículos antiguos e integrantes de la Ópera del Teatro el Círculo, desarrollaban pequeñas escenas (flashmob) en los edificios linderos al espacio verde.

En tanto, en el centro de la plaza, actuaban el Quinteto del Túnel, acompañado por artistas del Mercado de las Artes, como Carlos Barocelli y Ana Petrini, quienes pintaban en vivo.

Manzana fundacional

Ubicada en la llamada manzana fundacional de Rosario, la puesta en valor de la plaza acompañaron los trabajos de recuperación de las fachadas del Palacio Municipal y la Iglesia Catedral, además de la recuperación del pasaje Juramento y del grupo escultórico creado por la artista Lola Mora.

Los trabajos desarrollados en la plaza 25 de Mayo incluyeron la nivelación de suelo, la ampliación de las veredas perimetrales al nivel de la calle, colocación de baldosas graníticas, y también incluyó la reconstrucción de los canteros, y nueva forestación y alumbrado de acuerdo al diseño original de la plaza, entre otros trabajos.

También, se llevaron adelante tareas de restauración en el monumento central, la Columna de la Libertad, y en las dos fuentes, que fueron reparadas por el equipo de conservación que realizó la recuperación del Pasaje Juramento.

A la vez, para mejorar el tránsito vehicular, se retiró el estacionamiento a 45º por calle Córdoba, y se dejó un sólo carril para la circulación de autos.

La remodelación en la plaza fue una de las acciones emprendidas por el municipio en el marco de la celebración del Tricentenario de Rosario, que involucraron obras en zonas de alto valor histórico y simbólico, que representarán un valioso legado urbano para toda la ciudad.

2025-12-07 inauguracion plaza 04 81818575

Obras fieles a la historia

Los trabajos en la Plaza 25 de Mayo comenzaron a mediados de julio y buscaron devolver a la primera plaza de la ciudad su encanto original. Con una inversión cercana a los mil millones de pesos ($ 932.100.857,61, de acuerdo a la licitación), se ampliaron las veredas en todo el perímetro al nivel de la calle, se realizaron trabajos de nivelación de suelos y se mejoró el cruce peatonal en calle Buenos Aires que conecta con el pasaje Juramento.

Además se readecuaron desagües pluviales, y reubicación de sumideros, se ejecutó un nuevo cordón cuneta y se renovaron veredas perimetrales y solados interiores. Se sumaron rampas de accesibilidad, se recuperaron y colocaron nuevas baldosas, se restauraron los bancos de madera y se incorporaron nuevos bancos, cestos y bebederos y se realizaron tareas de iluminación, parquización y jardinería.

El objetivo de las intervenciones fue jerarquizar las sendas peatonales y otorgar mayor accesibilidad a través de la readecuación de los accesos a la peatonal Córdoba y al Pasaje Juramento.

Una plaza histórica

Los historiadores coinciden en afirmar que la actual Plaza 25 de Mayo precedió al primer asentamiento conocido como Pago de los Arroyos, después reconocido como Villa del Rosario y, finalmente, ciudad. También acuerdan en que desde 1700 tuvo un protagonismo central como lugar de encuentro de los vecinos.

La remodelación del histórico espacio público se suma a las tareas de revitalización urbana y de puesta en valor en el Pasaje Juramento, un tramo de gran importancia que conecta de manera peatonal el Monumento a la Bandera con la Plaza 25 de Mayo, que abarcaron mejoras en la fuente y sobre las esculturas de Lola Mora, que recobraron todo su esplendor y su brillo artístico.

En ese lugar, se retiró el piso de placas de mármol de Carrara que se encontraba deteriorado, se demolieron carpetas, contrapisos, y se ejecutó un nuevo piso tipo Dekton. Además, se reparó para poder poner en funcionamiento la fuente de agua. Esas tareas abarcaron retiros de revestimiento de canto rodado, impermeabilizaciones, sellados, carpetas, trabajos en el sistema hidráulico, y en la instalación eléctrica.

A estas iniciativas se suman la restauración de la fachada sobre calle Buenos Aires del Palacio Municipal, que comprendió la restauración del frente y el arreglo de mamposterías con riesgo de derrumbe, para poder devolverle su color original.

En ese edificio de valor patrimonial, se desarrollaron tareas de rehabilitación en las fachadas y las terrazas accesibles para recuperar su calidad material, solucionar sus problemas edilicios y devolverle el aspecto original de principios del siglo XX.

Por su parte, los trabajos de restauración en la Catedral comprendieron tareas de recuperación en las fachadas, las terrazas, y en las torres del edificio. Vale destacar que, el abordaje también alcanzó la Casa Parroquial.

En la iglesia, se cambió de manera completa la cubierta de chapa; se impermeabilizaron las terrazas, la cúpula mayor y las menores; se realizaron trabajos de pintura general, y se reconstruyeron las cornisas y las molduras. También, se repararon los revoques con nuevos, idénticos a los originales.

Además, se implementaron nuevas instalaciones eléctricas por cada terraza, se restauraron objetos y esculturas de metal, se pintaron aberturas, y se trabajó sobre la protección de la herrería y se restauró la existente. Y, también, se colocó nueva zinguería.