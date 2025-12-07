La Capital | La Ciudad | sarampión

Sarampión: Santa Fe refuerza la vigilancia tras un caso confirmado en Entre Ríos

El nene con sarampión estuvo en Casilda antes de presentar síntomas y la provincia activó un operativo en el territorio. Qué se sabe hasta ahora

7 de diciembre 2025 · 09:13hs
El Ministerio de Salud de Santa Fe desplegó un operativo epidemiológico en Casilda después de que se confirmara un caso de sarampión en un niño de dos años residente en Santa Elena, Entre Ríos, que había permanecido 48 horas en la ciudad santafesina diez días antes del inicio de los síntomas. La provincia inició una reconstrucción detallada de los contactos, aplicó vacunas de rescate donde fue necesario y reforzó la vigilancia en toda la región.

La reacción se activó en un escenario nacional y continental que vuelve a poner al sarampión en la agenda sanitaria: en noviembre, la Organización Panamericana de la Salud informó que las Américas perdieron nuevamente el estatus de región libre de sarampión, tras un año de transmisión endémica en Canadá.

El caso confirmado y el antecedente en territorio santafesino

El niño comenzó con fiebre igual o mayor a 38 grados, exantema generalizado y síntomas respiratorios altos el 24 de noviembre. Dos días después fue atendido en el Centro Pediátrico de Santa Elena, donde no requirió internación, pero sí se tomaron muestras para diagnóstico. Los estudios IgM iniciales fueron indeterminados y se enviaron al Laboratorio Nacional de Referencia, que confirmó la infección por rt-PCR en muestra nasofaríngea.

El paciente cuenta con una dosis de vacuna triple viral, no presenta comorbilidades y permanece clínicamente estable, en aislamiento domiciliario junto a su familia.

Durante la investigación epidemiológica se detectó que el niño había viajado a Casilda entre el 14 y el 15 de noviembre. Ese antecedente, ubicado dentro de la ventana de incubación, fue suficiente para que la provincia activara un operativo sanitario completo.

Qué acciones despliega Santa Fe en Casilda

Según informó oficialmente el Ministerio de Salud provincial, el operativo involucra a la Dirección Provincial de Promoción y Prevención, el Hospital San Carlos de Casilda, la Secretaría de Salud municipal, el Ministerio de Salud de Entre Ríos, y el equipo de Santa Elena que atendió inicialmente al niño.

La provincia está desarrollando una investigación epidemiológica integral, que incluye:

  • Identificación de todas las personas que estuvieron en contacto con el niño durante su estadía en Casilda.

  • Reconstrucción de actividades, horarios y lugares visitados.

  • Evaluación de niveles de exposición y riesgos asociados.

  • Verificación de los esquemas de vacunación de cada contacto.

  • Aplicación de vacunas de rescate donde se detectan esquemas incompletos.

  • Revisión de los contactos de segundo nivel (contactos de los contactos) en los 21 días previos.

  • Indagación de posibles viajes a zonas con circulación activa de sarampión.

Además, se dispusieron medidas de bloqueo según la normativa nacional y se reforzó la vigilancia de síndrome febril exantemático en hospitales, centros de salud y efectores privados de toda la región.

El Ministerio señaló que los equipos ya se encontraban en estado de alerta debido al reciente ingreso al país de cuatro viajeros provenientes de Bolivia, sin contagios asociados, pero cuya vigilancia se mantiene activa hasta el 12 de diciembre, el tiempo máximo para la aparición de casos secundarios.

Una enfermedad altamente contagiosa que vuelve a avanzar

El sarampión es una enfermedad viral que se transmite por vía aérea y puede permanecer activo en superficies o en el aire hasta dos horas. Entre sus síntomas se encuentran fiebre alta, erupciones cutáneas, conjuntivitis, tos y secreción nasal.

La enfermedad puede provocar complicaciones graves (neumonía, convulsiones, meningoencefalitis y formas degenerativas sin tratamiento) especialmente en menores de 5 años. No existe un antiviral específico; la única herramienta eficaz es la vacunación.

Un contexto global adverso

La OPS reportó que entre enero y septiembre de 2025 se registraron 11.313 casos confirmados en América, con 23 muertes y un aumento de 31 veces respecto del mismo período de 2024.

Argentina notificó 35 casos este año, la mayoría asociados a importaciones y a esquemas incompletos de vacunación. El descenso sostenido en la cobertura vacunatoria infantil —especialmente en las dosis de refuerzo— explica por qué un solo caso obliga a activar operativos como el desplegado en Casilda.

Recomendaciones para la población

El Ministerio de Salud recordó que:

  • Niñas y niños de 12 meses a 4 años deben tener una dosis de vacuna triple viral.

  • A los 5 años deben recibir la segunda dosis.

  • Mayores de 5 años, adolescentes y adultos nacidos después de 1965 deben acreditar dos dosis de doble o triple viral, o bien tener serología IgG positiva.

  • El personal de salud debe comprobar inmunidad o contar con dos dosis aplicadas después del año de vida.

  • Ante fiebre y exantema, se debe consultar de inmediato y evitar la exposición en espacios públicos.

En casos de viajes internacionales, Salud recomienda revisar esquemas con anticipación: en bebés menores de 6 meses se sugiere reprogramar el viaje; entre 6 y 11 meses aplicar la “dosis cero” si no se puede postergar.

