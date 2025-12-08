Hockey: con la Súper Final, Universitario le puso la frutilla al postre en una gran temporada

El equipo capitaneado por Ignacio Aimar se quedó, además, con el torneo Clausura y el Interprovincial de varones. Un gran año para el club de Las Delicias

Más que un equipo, una gran familia. El plantel conducido por Carlos Young fue campeón con una formación en el que mezcló experiencia y juventud.

Universitario le bajó el telón al 2025 quedándose con la Súper Final de varones organizada por la Asociación de Hockey sobre césped del Litoral (AHL) para dirimir al mejor equipo de la temporada, oportunidad en la que venció a GER, campeón del Torneo Apertura por 2-0. Pero esa fue la frutilla del postre ya que además salió campeón en el Torneo Clausura y del Campeonato Interprovincial . Si es por los resultados, el objetivo que se trazó el grupo, de poder seguir creciendo y seguir mejorando como equipo se cumplió al pie de la letra.

“El balance es altamente positivo” , destacó el capitán del primer equipo académico, Ignacio Aimar , quien redondeó la idea confirmando que “fue un año bastante lleno de finales, en las cuales obtuvimos muchos títulos, y eso siempre es bueno”.

Que la campaña del Universitario haya sido de menor a mayor tiene un explicación, que el mismo capitán se encargó de contar: “Desde principios de año apuntamos al Súper 8, el torneo más competitivo y quizás pensamos demasiado en ese torneo y descuidamos el torneo Apertura, donde tuvimos resultados que no fueron los esperados y eso se notó después. El Súper 8 nos elevó el nivel como grupo y encaramos la segunda parte del año de una manera distinta. Hubo una remontada, por decirlo de alguna manera, bastante grande al punto que un mes antes de la final ya notaba que veníamos bien. Fue un proceso que tuvimos junto al cuerpo técnico con un laburo excelente”.

El lamento de Aimar

Dice un viejo adagio jurídico que “a confesión de parte, relevo de pruebas”. En ese sentido, el equipo académico durante el Torneo Apertura pecó de enfocarse solamente en el Súper 8 y descuidar el certamen local. “Fue una lástima, porque ese torneo clasificaba a la Copa Santa Fe... Este año no la pudimos jugar por la misma razón”, recordó Aimar quien aceptó que el certamen donde terminaron terceros quedó como una cuenta pendiente.

En la segunda parte del año Universitario fue protagonista. “Me sorprendió con la confianza con la que entrábamos a la cancha. Hubo partidos en los que no los dábamos por ganados pero sabíamos que trabajándolos el rival no tenía mucha chances de superarnos. Teníamos confianza no solo en el compañero de al lado y sino en el rendimiento del equipo por cómo nos veníamos preparando”, contó Aimar. En la final del Clausura, Uni superó a GER 2-1 y sacó pasaje a la Súper Final donde se encontró con el mismo rival, pero antes de eso jugó el Súper 8, el torneo de clubes más importante del país, que este año se disputó en el Estadio Polideportivo de Santiago del Estero.

Hockeyy2 León de oro. Manuel Brunet fue uno de los que aportó su rica experiencia en el hockey de Universitario.

“Nos quedó pendiente el objetivo del Súper 8. Ganamos la fase 1 para clasificar, pero el objetivo que teníamos como equipo de estar dentro de los cuatro primeros no lo pudimos cumplir. Estuvimos cerca de meternos en una semi y si bien mejoramos el puesto del año pasado, también acá quedó una cuenta pendiente”, declaró el capitán que pese a ese panorama sabe que el balance general es positivo.

Universitario, de menor a mayor

Universitario no solamente fue de menor a mayor en los resultados sino también en la parte grupal y actitudinal. En ese sentido, para el capitán, la incorporación de un psicólogo deportivo (Federico Lande), fue fundamental para encarar lo que fue el Súper 8 y coronar de la mejor forma la parte final del año.

En el Torneo Interprovincial de caballeros, en un caso excepcional, el hockey de Rosario vivió su fiesta máxima en el Estadio Mundialista Luciana Aymar con una final netamente rosarina, con el clásico entre Jockey Club y Universitario, equipo que se quedó con la victoria al imponerse 3-0, con goles de Iñaki Alvarez, Mauro Conforti y el propio Ignacio Aimar.

En ese sentido, “Uni tiene un plantel donde hay jugadores jóvenes y otros con mayor experiencia. Los más grandes dan otro manejo, pero la iniciativa de los más chicos te dan otros recursos también”, destacó el líder. En esa dirección, Aimar destacó que su equipo contó con jugadores destacados que supieron hacer valer su experiencia como Federico Musso, Iñaki Alvarez, Emiliano Avaca y Manuel Brunet, que fueron clave para inclinar la balanza. “Lo que aportaron esos jugadores al equipo fue fundamental”, reseñó Aimar quien cerró la idea diciendo que “fue más que un granito de arena”.

Tras el Clausura, la Súper Final

Dueño del Clausura, en la Súper Final, “se impuso Universitario por 2 a 0, los de Las Delicias fueron justos vencederos; GER no pudo resolver cuestiones tácticas y sus jugadores entraron en un espiral de mal humor que los llevó a no poder dar vuelta el partido”, como destacó el sitio especializado Esto es Hockey.

Lo cierto es que con esa victoria, los chicos de Uni pudieron dar rienda suelta a los festejos junto a toda una comunidad que comparte el amor por el club y la pasión por el deporte. “El sentido de pertenencia es muy grande. Uni es una gran familia que tiene valores muy marcados, al punto que hay mucha gente externa apoyando al equipo, que generalmente hace el trabajo que no se ve. De ellos también es el título”, concluyó el capitán.

El plantel

El plantel académico estuvo integrado por los siguientes jugadores: Ignacio Aimar (capitán), Alesandro Barberis, Tomás Mutti Stegmann, Federico Musso, Manuel Brunet, David Rodríguez, Lautaro Lucero, Alex Vernaschi, Mauro Conforti, Franco Vetere, Iñaki Alvarez, Nicolás Varisco, Emiliano Avaca, Gerónimo Maino, Luca Araoz, Mateo Wasinski, Matías Tabares, Manuel Harte, Tomás Pereyra y Patrick Koch. Staff: Carlos Young (head coach), Cecilia Di Chiaza (entrenadora), Ernesto Lucero (entrenador), Rodrigo Milano y Luciano Aguero (preparadores físicos), Federico Lande (psicólogo deportivo) y Walter Varisco (jefe de equipo).