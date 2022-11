Economía indexada y dólar a la suba

El Banco Central no modificó los tipos de interés, en su lógica la inflación tendría que bajar, por ende, se prepara para mantener estables la tasa de inflación.

La economía sigue indexada a la tasa del 6,3% mensual. El precio del dólar MEP se va a arbitrar con el dólar Qatar. La tasa ya no convence, el dólar brilla.

En términos anuales, la tasa de inflación es del 88% anual, la tasa de interés del 75% anual, y la tasa de devaluación del 57,3% anual. Aún queda el rezago de los meses anteriores en donde la tasa de interés y la tasa de devaluación corrían de atrás a la tasa de inflación.

El gobierno ha propuesto a las empresas que congelen los precios de 2.000 productos aproximadamente y que se comprometan a que, cerca de 30.000 productos, aumenten a un ritmo del 4,0% mensual. La contrapartida para estas empresas sería libre acceso a dólares para importar. El compromiso aún no fue firmado por las empresas ya que en el acuerdo no figura explícitamente la posibilidad de acceder a dólares de la importación.

Daría la sensación que los precios justos tienen un acuerdo escrito que es injusto, ya que no satisface a las partes involucradas. Sin embargo, nos gustaría hacer algunas consideraciones.

Todo acuerdo de precios ha sido un fracaso históricamente, con lo cual lo primero que tenemos para decir es que resulta altamente probable que no se pueda cumplir, o bien que los objetivos planteados no sean alcanzados al final de los 120 días.

Para llegar a los 120 días deberían estar alineadas todas las variables económicas, o al menos la tasa de interés y la tasa de devaluación del peso. Si firmás un acuerdo de precios para aumentar solo el 4% un universo de productos, no podemos tener una tasa de interés en el 6,25% mensual o una tasa de devaluación en el 6,7% mensual. El gobierno debería acompañar bajando la tasa de interés y desacelerando la devaluación del dólar oficial.

En caso de que el gobierno no pueda bajar la tasa de interés a niveles del 4,0% mensual, debería darles a las empresas algún beneficio impositivo para que puedan beneficiarse por adherirse al programa de Precios Justos, algo que, a priori, no ocurre.

El acuerdo nace muerto, ya que los precios siempre se fijan en el mercado, y nunca de la mano de un burócrata.

Conclusión

El acuerdo de precios, que fue presentado entre el gobierno y las empresas, no fue firmado por las partes involucradas y no está en vigencia. Lo que sí está ocurriendo es que la posibilidad de limitar la suba de precios hizo que muchas empresas adelantaran la actualización de las listas de precios, que en la actualidad no existen, ya que los precios en el mercado se comunican verbalmente, y nadie quiere dejar escrito una oferta, porque los precios varían en cuestión de días.

Un acuerdo de precios en donde los aumentos se ubican por encima de la tasa de interés y la tasa de devaluación nace muerto, y difícilmente el programa pueda atravesar los 120 días sin contratiempos.

Si el programa atravesara los 120 días sin problemas, acumularían un retraso en los precios que al día 121 se produciría un efecto resorte que elevaría los precios notablemente y generaría más problemas que los que venía a solucionar.

El gobierno pretende congelar los precios y firmar un acuerdo de una suba del 4,0% mensual para despejar dudas sobre una eventual devaluación del peso en pleno verano. Creemos que, a priori, no logró el objetivo.

En el corto plazo se habla de una ampliación del swap chino, pero hasta que los yuanes no estén contabilizados en las cuentas del Banco Central no estaremos convencidos si se logró dicho objetivo. La sucesión de anuncios no cumplidos nos hacen más cautelosos ante el escenario financiero.

El Banco Central no modificó los tipos de interés, en su lógica la inflación tendría que bajar, por ende, se prepara para mantener estables la tasa de inflación. El Relevamiento de Expectativa de Mercado ve la inflación a 12 meses en torno del 100% anual, la tasa de plazo fijo es del 75% anual y, si calculamos la tasa efectiva, se ubica en el 107,0% anual. Daría la impresión que, hasta que la tasa de inflación no supere esta marca, no modificarán los tipos de interés. Se equivocan de acá a la China.

La tasa de las letras de Tesorería a un plazo de 29 días rinde el 110,72% anual, mientras que las letras de Tesorería a un plazo de 75 días rinden el 112,52% anual. De esta forma el gobierno busca que los inversores se corran desde las colocaciones de plazo fijo en bancos, a financiar directamente al Estado a mayor tasa.

Desde nuestro punto de vista el Banco Central se equivoca en no subir la tasa de interés. Con el atraso cambiario que tenemos, es imposible mantener durante el próximo año la cotización del dólar mayorista en torno de los niveles actuales, o solo aumentando la inflación del mes corriente. Más tarde que temprano tendrá que devaluar a mayor ritmo, de lo contrario las exportaciones irán languideciendo en el tiempo.

La falta de dólares obligará a los importadores a traer mercadería al país con dólares propios, esto implica que deberán costear los productos a un dólar de $ 315 (se utiliza el dólar contado con liquidación para estas operaciones) esto implicaría una suba de precios o quebrantos muy importante en el mercado. Si no hay suba de salarios, la recesión se profundizaría y obligará a un cambio en las medidas económicas.

Con el dólar MEP en $ 302 y el dólar Qatar en $ 336, no caben dudas que los que viajen al mundial demandarán dólares MEP antes de utilizar las tarjetas en el exterior. Hay algo que en el mercado se llama arbitraje, algo que no conocen las actuales autoridades del Banco Central, pero que lo conocen a la perfección los argentinos. No hay dudas que el dólar MEP subirá hasta igualar al dólar Qatar.

Al ritmo de devaluación actual el dólar Qatar, para fin de mes, debería estar en torno de $ 350, ese precio podría tener el dólar MEP para fin de mes. Para diciembre de 2022 y tomando una suba del dólar oficial de aproximadamente el 7% para diciembre, el dólar Qatar podría ubicarse en $ 380, si el arbitraje se potencia por las vacaciones no descartamos que pueda superarse este nivel.