Don Facundo, el hombre que repelió una invasión inglesa en la Antártida

En noviembre de 1951, Puntonet, oriundo del pueblo cordobés Luque, cumplía el servicio militar en la Armada y se había anotado como voluntario para participar de la expedición a la Antártida. “Estábamos en la Base Naval Río Santiago y un día nos preguntaron quiénes nos animábamos a viajar en barco a la Antártida. No nos dieron más información, pero yo ni lo pensé y enseguida me anoté, porque nunca había salido de Córdoba y me entusiasmó mucho la idea. Además, nos iban a pagar muy bien, porque más abajo del paralelo 42 todos cobran igual: el sueldo de un oficial. Fuimos a la revisación médica unos tres mil soldados y quedamos los más sanos, porque insistían en que el clima era inhóspito y si no éramos fuertes no íbamos a resistir”, recuerda hoy, 71 años después de aquella aventura austral.