Día de la Independencia: ¿de quién?, ¿de quiénes?, ¿qué pasó y cómo fue?

Por esa razón es que encontramos la firma de congresales pertenecientes a jurisdicciones que en la actualidad no forman parte de la nación argentina: Charcas, Tarija, Mizque, Chichas; ciudades que hoy integran la República Plurinacional de Bolivia. Si en 1816 era un grito a voces que la independencia no podía esperar, los contornos del nuevo estado no estaban claros. Mucho menos la forma de gobierno a adoptar ni la distribución del poder. Fue esto último, el motivo por el que las provincias del Litoral y la Banda Oriental, actual Uruguay, decidieron no enviar representantes a Tucumán. Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe adherían a las ideas políticas que desde el otro lado del río tenían a José Gervasio Artigas como su máximo exponente. Que nuestra provincia no haya participado del congreso que declaró la independencia no significa que se haya opuesto a ella. Santa Fe vivía un doble proceso independentista. Desde 1815 buscaba afianzar su emancipación de la Gobernación Intendencia de Buenos Aires y afirmarse como provincia autónoma.

La autonomía de Buenos Aires y la oposición a su proyecto político explican, en parte, la ausencia de representantes santafesinos en Tucumán. Diez días después de declarar la independencia de España, el 19 de julio, los congresales decidieron agregar y de toda otra dominación extranjera, con el claro objetivo de ser una nueva nación soberana en el concierto internacional. Así se inició el camino del Estado independiente, las disputas sobre la forma de gobierno continuaron en buena parte del siglo XIX y sus secuelas pueden verse hasta el día de hoy.

Confederacionismo Vs centralismo

Para 1815 afloraron dos modelos sobre cómo distribuir el poder, una vez que se lograra la tan ansiada independencia. Existía la propuesta de una nación unificada, que garantizara una soberanía única e indivisible en la que el Poder Central pudiera afianzar la unidad y el control de todos los territorios del ex virreinato. Esto le daba preponderancia a Buenos Aires, por ser la antigua capital virreinal.

Por otro lado, cobraba cada vez mayor importancia aquellas propuestas que se asentaban sobre ideas federales y/o confederales. Estas últimas, sostenían que la soberanía debía estar descentralizada y proponían defender la autonomía de las antiguas ciudades frente a la creación de un Estado central. José Gervasio Artigas estaba convencido de que ésta era la mejor forma de gobierno para el Río de la Plata. Si su tarea como defensor de la campaña frente a las fuerzas realistas fue elogiada al inicio de la revolución, poco a poco su proyecto político lo alejó de la conducción revolucionaria.

El primer desencuentro fue cuando los congresales de la Banda Oriental fueron expulsados de la Asamblea del Año XIII, por tener instrucciones de defender la constitución de un estado confederal y negarse a jurar en nombre de una nación que restringía los derechos de las provincias. Tres años después, su influencia se había extendido por Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y parte de Córdoba. Allí, su idea política estaba mucho más clara. Artigas defendía una forma de forma de gobierno en la que se respetara la autonomía de los pueblos frente al poder central, lo que se traducía en una forma de gobierno confederal. Una liga de estados que se relacionaban a través de diferentes pactos sin la necesidad de crear un poder central permanente. Santa Fe fue uno de los bastiones del artiguismo y una de las provincias que tuvo representación en el Congreso de Arroyo de la China, reunido casi un año antes que el de Tucumán, en la campaña entrerriana. Hay quienes sostienen que fue en ese congreso cuando se realizó la primera declaración de independencia.

Sin embargo, esto hay que desecharlo por varios motivos. Nunca se encontró el acta con una declaración formal de independencia, tampoco se conservaron los registros de las sesiones del congreso. Por último, no existió el reconocimiento por parte de naciones y potencias extranjeras, hecho fundamental para ser admitido como un estado soberano. Pese a ello, la propuesta de Artigas nos deja la evidencia de otros proyectos políticos que quedaron en el camino. La independencia de la Provincias Unidas se logró un año después. Las disputas por cuan centralista o federal iba a ser la nueva nación que surgió el 9 de julio de 1816 continuaron. Los acuerdos se fueron reconfigurando al calor de los acontecimientos. Otro modelo de nación fue posible. Recordar en esta fecha la alternativa de una república bajo una forma de gobierno confederal cobra más vigencia que nunca, puesto que nuestro Estado federal conserva aún muchos resabios de unitarismo.

