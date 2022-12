Con los colores en común: de la desazón a la alegría en el país de los campeones

Es difícil coincidir como sociedad, como pueblo, como país, pero hay un común denominador que tiene un sentido, y colores, la celeste y blanca, la selección Argentina, ese amor incondicional que nos ha emocionado hasta las lágrimas. Cuando en Brasil 2014, se fue esa final, jamás pensé en tener el privilegio de volver a ver Campeón del Mundo de la FIFA a la Argentina. Yo fui privilegiado testigo del 78 y del 86, también pase por las 7 finales perdidas, que dejaron críticas a rabiar, y frustraciones llevándose puesto a muchos futbolistas, parecía que la maldición no tenía fin, pero el fútbol da revancha, solo Lionel Messi y Ángel Di María guardaba la esperanza de que lo podía lograr, y sin timonel en pleno mar de tormenta, un muchacho, en silencio, con el mismo sacrificio y esfuerzo que le ponía para viajar todos los días a entrenar desde Pujato a Rosario, levantó la bandera y se puso al frente, de la Scaloneta y llegó el Maracanazo, si, después de 28 años Argentina, y Messi se encontraron con la copa América. Los pibes del barrio, futboleros de alma decían lo ví a Messi campeón, y todos ya empezamos a animarnos a festejar… Dicen por ahí que a los argentinos hay que comprarlos por lo que valen y venderlos por lo que dicen que valen, a la llegada a Qatar lejos de los favoritos Lio y compañía sabiendo que era su última chance, no la querían dejar pasar, tropezaron en el primer partido y salió el temple del capitán diciendo “A la gente le digo que confíe. No les vamos a dejar tirados …”.