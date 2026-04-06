Michelin llevó a Expoagro su gama de neumáticos, con foco en movilidad sustentable

La filial local de la compañía francesa acercó al campo sus innovaciones en neumáticos para el agro, sumando tecnología y beneficios para el cuidado del suelo

En un escenario en el que la eficiencia productiva y la sustentabilidad ganan cada vez más peso en el agro, Michelin Argentina no se queda atrás de este cambio de tendencia. La filial local del grupo francés lució en Expoagro 2026 toda su gama de neumáticos y soluciones tecnológicas orientadas a mejorar el rendimiento en el campo.

Lo hizo con un amplio stand exclusivo donde lució diferentes productos que son insignia de la marca, además de incorporar a su cartilla novedades de peso para el sector agropecuario, sobre todo en lo referido a mejoras en la tracción de los vehículos, a una reducción en la compactación del suelo y a ganar eficiencia en el uso de combustibles . De hecho, en este segmento, la firma exhibe un portafolio compuesto por más de 115 productos, entre gamas y medidas, incluyendo neumáticos radiales, versiones con tecnología Ultraflex y sistemas de orugas.

Las soluciones en las que se enfoca la empresa están diseñadas para adaptarse a distintos tipos de suelos y aplicaciones, brindando al campo productos versátiles, para cubrir diferentes necesidades. Así también lo analizó Juan Arilla, responsable de negocios para fuera de ruta, al analizar los desarrollos que la compañía impulsa para el sector y las últimas incorporaciones en materia tecnológica.

"El portafolio incluye neumáticos para tractores de las gamas Agribib y AxioBib, soluciones para tolvas y equipos de arrastre con CargoXBib, opciones para cosechadoras con CerexBib y para fumigadores con la línea SprayBib. Toda la gama de Michelin está compuesta por neumáticos radiales que, a diferencia de los de construcción convencional, presentan mejoras en términos de performance y durabilidad . En lo que respecta a la compactación del suelo, reducen alrededor de un 18% el impacto, y también permiten lograr hasta un 30% menos de consumo de combustible", explicó Arilla en diálogo con Agroclave.

WhatsApp Image 2026-03-17 at 16.59.29 Michelín dijo presente con toda su gama de productos en la vigésima edición de Expoagro. Foto: Andrés Mancini / La Capital.

A toda esa línea, también se suman los neumáticos ultraflex, que representan una evolución de la tecnología radial desarrollada por Michelin, la cual permite trabajar a baja presión de inflado, soportando más carga, más velocidad y preservando el suelo. Según señalan desde la firma, al ofrecer una mejor tracción, se mejora la productividad en el campo, generando unas ganancias de la misma de hasta un 4% anual.

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“Estamos abocados a reflejar estos beneficios en las operaciones de cada productor. Para eso contamos no solo con especialistas propios de Michelin, sino también con una red especializada dispuesta a conocer cada operación y asesorar, no solo sobre el neumático adecuado, sino también sobre el uso correcto de cada uno”, sostuvo Arilla, quien destacó las distintas acciones comerciales que concretaron en Expoagro, con planes de financiación con un plazo de 180 días en neumáticos, hasta un 15% de descuento en sistemas de conversión de tracción, 10% en autos, 15% en camionetas y 5% para la línea camiones.

WhatsApp Image 2026-03-17 at 16.59.42 Los sistemas de orugas están diseñados para desempeñarse en variedad de suelos y distintos requerimientos productivos. Foto: Andrés Mancini / La Capital.

Eje sustentable

Por su parte, Eliana Banchik, CEO de Michelin Argentina, hizo hincapié en la fuerte apuesta a la movilidad sustentable que la compañía viene llevando adelante desde hace años, reforzando su compromiso en la reducción del impacto ambiental y sumando materiales reciclados a la producción de neumáticos. "En la compañía la sustentabildiad la entendemos como tres pilares que son interdisciplinarios, que tienen que ver con el planeta, la performance financiera y las personas, entendemos que todo esto se alimenta de manera conjunta. Somos la empresa que más invierte en desarrollo e innovación de nuestros productos y hacemos que duren más, que permiten ahorrar combustible", aseguró la directiva.

En esta línea, Banchik aseguró que vienen trabajando, tanto en el proceso productivo de fabricación del neumático, para que consuma menos materias primas o energías, como también la disposición final de estos productos. “Para 2050, todos nuestros neumáticos deberán ser 100% sustentables, fabricados con materiales reciclados o de origen natural y, al mismo tiempo, reciclables de manera prácticamente infinita. Además, todo lo vinculado con las personas, la diversidad y la inclusión es una palanca fundamental para el desarrollo de nuestros negocios”, aseguró Banchik.

Michelìn neumàticos (1) Michelín acumula más de 110 años de trayectoria en neumáticos dentro del mercado argentino. Foto: Andrés Mancini / La Capital.

A su vez, la CEO de Michelin adelantó que tienen planeados lanzamientos de nuevos productos durante el 2026, aunque prefirió no dar detalles de cuáles serán. Sí se refirió al anuncio de la nueva edición de la Guía Michelin de restaurantes para Buenos Aires y Mendoza, haciendo hincapié en los proyectos en torno a líneas de negocios y servicios que ofrece la empresa.

"Sin dudas, para nosotros el sector agrícola siempre es importante. Nosotros fuimos los primeros en traer los neumáticos radiales al país, una tecnología que hace una diferencia muy importante en el transporte, generando un cambio en la productividad del campo. Siempre buscamos estar cerca de los productores", aseguró Banchik.