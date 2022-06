La fórmula presidencial ganadora se presentó en el Movistar Arena, un estadio colmado de personas de todas las edades, estratos sociales y etnias, que gritaban, cantaban y bailaban desde que se enteraron que por primera vez un gobierno que no se alineaba a la derecha, llegaba al país.

Pepe Mujica pidió a Colombia que ayude a Petro: "No puede hacer magia"

El 29 de mayo pasado la sorpresa en la primera vuelta de las elecciones presidenciales fue que ningún candidato del sector del ex presidente Álvaro Uribe llegaba al ballotage. De ese modo, toda la derecha de Colombia se encolumnó detrás de Rodolfo Hernández, el ingeniero civil de 77 años, líder del movimiento político Liga de Gobernantes Anticorrupción, para algunos, un personaje que recuerda a la figura de Donald Trump. Desde ese sector los espacios más conservadores se proponían hacerle frente al Pacto Histórico encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez, movimiento que agrupó a partidos de izquierda, socialdemócratas y sobre todo cercano a organizaciones sociales, ambientalistas y comunidades originarias.

Después de la primera vuelta, la expectativa por los resultados fue muy grande, tanto a nivel local como internacional, y los números de las encuestas eran muy ajustados. Tres semanas después, el domingo 19 de junio, a las 4 de la tarde cuando se cerró la votación, los primeros informes daban como ganador a Rodolfo Hernández, pero a las 4:55, llegó la noticia definitiva: Gustavo Petro se convirtió así en el primer presidente de izquierda electo y Francia Márquez, la primera mujer afro en llegar a la vicepresidencia de Colombia.

Este ballotage fue la elección con más concurrencia de votantes en la historia de Colombia y el Pacto Histórico logró una votación superior al 50,44 por ciento del total en segunda vuelta. Petro y Francia Márquez obtuvieron 11.279.265 votos contra 10.574.365 de Rodolfo Hernández y Marelen Castillo.

Un gobierno sin Uribe

Uribe es una de las figuras políticas más fuertes, controvertidas y decisivas de la historia colombiana de las últimas décadas. Luego del triunfo de Petro y Francia publicó en sus redes sociales: “Para defender la democracia es menester acatarla. Gustavo Petro es el Presidente. Que nos guíe un sentimiento: Primero Colombia”.

Desde hace 20 años ningún gobierno nacional colombiano asumió sin haber estado bajo el control de Uribe. Fue presidente de 2002 a 2010, con una política neoliberal, de mano dura, vinculada al paramilitarismo y la creciente violencia. En 2010 llegó al poder su ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien al tiempo se distanció, negoció con la guerrilla de las FARC y fue reelecto en 2014. Su principal mérito fue lograr en 2016 la firma de la paz y recibió el Premio Nobel por esas negociaciones históricas. Sin embargo, el mismo año, con la influencia nuevamente de Uribe y su partido Centro Democrático, en el plebiscito para refrendar los acuerdos con la paz ganó la opción del “No”. En 2018 volvió a ganar la presidencia un uribista de pura cepa, Iván Duque, quien finalizará su mandato el 7 de agosto próximo, cuando por primera vez en más de 200 años de historia de Colombia, un gobierno que no pertenece a la derecha, ni al uribismo, gobernará el país.

Luego de conocidos los resultados, Rodolfo Hernández, aceptó la derrota y dijo: “Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir al país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a los que confiaron en él”. El ex candidato sin embargo aún no ha confirmado si tomará el escaño que le corresponde en el Congreso de la República por haber obtenido el segundo lugar en las elecciones presidenciales.

El clima en Colombia

Desde que se conoció que Gustavo Petro y Francia Márquez se convirtieron en presidente y vicepresidenta de Colombia hubo festejos espontáneos en muchas ciudades y pueblos, mientras que el festejo central fue en el Movistar Arena de Bogotá.

En un estadio con capacidad para 14 mil personas totalmente colmado, Francia Márquez fue la primera en tomar la palabra. Destacó el acompañamiento en la elección sobre todo de jóvenes, mujeres, campesinos, campesinas y de la comunidad afrodescendiente de la que es parte. Parada en el escenario, con una voz como un canto suave pero potente, la mujer negra de peinado tirante, vestida de colores vivos, con pulceras gruesas artesanales y aros dorados con la forma del mapa de Colombia - los mismos que llevó durante toda su campaña- arengó: “vamos, hermanos y hermanas, a reconciliar esta nación. Vamos por la paz de manera decidida, sin miedo, con amor y con alegría. Vamos por la dignidad. Vamos por la justicia social. Vamos las mujeres a erradicar el patriarcado en nuestro país. Vamos por los derechos de la comunidad diversa LGBTQ+. Vamos por los derechos de nuestra Madre Tierra, de la casa grande. A cuidar nuestra casa grande y a cuidar la biodiversidad. Vamos juntos a erradicar el racismo estructural”.

Esas palabras en su boca cobraron cada vez más fuerza, las decía una mujer negra, que trabajó en servicios domésticos, feminista, que fue madre a los 16 años, tuvo dos hijos, estudió abogacía en la Universidad de Santiago de Cali y ya después como abogada se dedicó a trabajar por los Derechos Humanos y en defensa del medio ambiente. Ella le dio la bienvenida al nuevo presidente de Colombia al escenario que lo ovacionó. Y al lado de esa mujer de 40 años se paró Gustavo Petro, senador y economista de 62 años que se unió a la organización guerrillera urbana M-19 cuando tenía 19 años, bajo el seudónimo de “Aureliano” inspirado en el coronel de ‘Cien años de soledad’, fue alcalde de Bogotá de 2012 a 2015 y candidato tres veces a la presidencia de la Nación.

En su discurso dijo: “El cambio consiste en dejar el odio atrás, en dejar los sectarismos atrás. Queremos que Colombia sea una Colombia, no dos Colombias y para eso necesitamos del amor. La política del amor, entendida como una política del entendimiento, del diálogo, de comprendernos los unos a los otros” y remarcó sobre el espíritu de su futuro gobierno: “Si queremos sintetizar en tres frases en que consiste gobierno de la vida es: la paz, la justicia social y la justicia ambiental”. De fondo, la gente gritaba, como en un estadio de fútbol, con fuerza, con necesidad: “No más guerra, no más guerra, no más guerra”.

Las voces que celebraron

En las mismas calles que en 2019 miles de colombianos y colombianas salieron a reclamar por sus derechos y el cese de la violencia en lo que fue el Paro Nacional que duró tres meses y tuvo represión, ojos arrancados y muertes, esta vez mujeres, hombres, niños, jóvenes, comunidades originarias salieron solo y exclusivamente a celebrar.

Aquí algunas de las voces contando los motivos por los cuales este cambio político radical los llena de esperanza.

En Bogotá

Bogotá fue el epicentro de los festejos, banderas ondeando desde el Transmilenio, el medio de transporte que conecta a toda la ciudad, desde los edificios, en las calles, en la histórica plaza Bolívar y en los alrededores del Movistar Arena, había grupos de amigos, familiares, gente desconocida abrazándose entre sí, llantos, risas, gritos de emoción.

Gena Moreno iba bajo la lluvia a encontrarse con sus amigas dijo: “después de la primera vuelta, que ganó Rodolfo Hernández que era alguien que no pensábamos que iba a quedar en segundo lugar, yo vi las esperanzas perdidas y matemáticamente la votación de Petro era difícil y sin embargo aumentó como tres millones de votos, creo que es una votación histórica en el volumen de gente que lo votó, es demasiado increíble. La idea es apoyarlo en lo que sea porque va a ser muy duro, tiene muchas cosas en contra, pero apoyarlo para que su presidencia no le robe la ilusión a la gente”

Estefanía Guerrero también desde las calles dijo: “yo no estoy votando por mí, estoy votando por la gente que necesita, la gente que está aislada, que está en el campo, que necesita nueva vida, es por el amor. Mi familia me enseñó que todos somos iguales, que todos nos amamos, todos tenemos que respetar lo que la vida nos da, la naturaleza, los animales, por eso voto por Petro y por eso estoy feliz”.

Camilo militante del Partido Comunista también salió a festejar: “es una alegría, porque es la acumulación de muchas luchas que se han dado a través del tiempo, desde el movimiento estudiantil donde estoy presente, siento que han sido pasos que se han ido acrecentando y cuando llegó el paro nacional realmente fue como una ruptura en la sociedad y la gente se empezó a dar cuenta de que los gobiernos de derecha ya estaban caducos en Colombia y eso ayudó a haber elegido. Todavía está difícil, todavía hay muchas peleas por dar, seguramente Petro no va a hacer los cambios más estructurales que se necesitan porque todavía hay muchos retrógrados que no van a permitir hacer esos cambios pero la esperanza está abierta y sobre todo que no asesinen a más líderes sociales”.

Mónica no podía creer que esta vez salieron solo a festejar: “estoy compartiendo aquí con mis amigas, lo que sentimos es como poder hacer una movilización de solo satisfacción, del placer de saber que por primera vez ganó un gobierno diferente en Colombia”.

Marcela Santo es lideresa social de la Unión Patriótica y fue testigo electoral: “Ganó el pueblo, yo contando los votos lloré, es el pueblo el que lo hace emocionar a uno, porque es el habitante de calle que no tiene voz, la mujer en ejercicio de prostitución que no tiene voz y las personas privadas de la libertad que tampoco lo tienen, a ellos vamos a llegar con trabajo social y político real y seguro, porque es la voz del pueblo y nosotros estamos afuera para apoyar todo eso que nos hace falencia estatal”.

Juan José Macía es periodista de Radio Nacional de Colombia y apuesta a lo que se generó tras los resultados: “Me genera alegría, no solo que ellos dos asuman el cargo de presidente y vicepresidenta, sino también las reacciones que se han generado desde los diferentes sectores políticos del país. Ver a una derecha que acepta los resultados, ver a todos rodeando y deseándole un buen gobierno, ver al candidato que salió derrotado y que estuvo en segunda vuelta, aceptando su lugar de oposición pero diciendo que no va a ser oposición sino que va a rodear a Gustavo Petro en caso de que el mantenga su coherencia. Creo que Gustavo Petro, en medio de los temores que puede generar en cierta parte de la población colombiana, creo que es un líder político que sabrá generar unidad y que, espero, sea el presidente que nos lleve a vivir en paz, a esa paz que deseamos muchos colombianos”.

Taira Rueda, es artista audiovisual y a los pocos minutos del resultado no deja de mostrar su, aún, incredulidad: “Se siente felicidad, no lo podemos creer, el margen fue muy corto, pero igual no lo puedo creer, estamos muy acostumbrados a perder, entonces es increíble, lo que espero primero es que la gente entienda que el cambio no es automático, que los miedos de los que nos han llenado son mentiras. Lo importante es que va a ser un gobierno que respeta los Derechos Humanos, que habla sobre defender la vida de todas las personas, que habla sobre la equidad”.

En Medellín

Medellín es la ciudad bastión del uribismo, si bien allí Petro no ganó, también hubo celebraciones. Doris Gomes Osorio, periodista de Radio Universidad de Antioquia, dijo: “Estamos felices, después de muchos meses de una campaña muy activa, de una guerra sucia muy fuerte, con la esperanza de un gobierno que no hemos tenido en Colombia, un gobierno progresista, de izquierda y una propuesta alternativa, creo que la sensación para quienes apoyamos esta causa es de gran emoción, pero sabemos que no va a ser fácil porque el ambiente político es adverso y a Gustavo Petro y a Francia Márquez les tocará hacer acuerdos con otros movimientos y partidos políticos para lograr algún grado de gobernabilidad”.

En Cali

Cali es considerada la capital mundial de la salsa y donde todo se celebra con baile. Cientos de caleños salieron a las calles a celebrar danzando, sobre todo en la zona donde el paro de 2019 fue más fuerte, como en Puerto Resistencia, emblema de aquellos días de movilización en las calles. Desde allí Claudio, un joven artista, contó con salsa y bachata de fondo: “Se ha vivido con mucho gozo, con mucha alegría, todo el mundo, no lo podíamos creer que era lo que estaba pasando, porque teníamos fe en que ganara, pero la verdad que con la costumbre de que siempre todo al final algo hacen y fue una gran sorpresa, todo el mundo empezó a celebrar en los carros, en todos sus vehículos, desde los edificios, la gente ondeando las banderas, en los puntos de concentración en la ciudad como en Puerto Resistencia y en otros lugares de acopio, nos reunimos varias personas a celebrar y a darle este grito de esperanza a Colombia”

En Buenaventura, Pacífico colombiano

Verónica Quintana es estudiante de licenciatura en arte dramático en la Universidad del Valle sede Pacífico, Buenaventura tiene apenas 20 años y no pudo dejar de mostrar su emoción al contar cómo se sentía después de los resultados: “Nos encontramos completamente agradecidos, el pacífico entero votó por Petro. Un lugar azotado por la violencia, por el narcotráfico, las bandas criminales, toda la gente que quiere paz votó en su gran mayoría por Petro y por Francia, estamos completamente contentos, para nosotros esto es una dicha. La gente lloraba, los niños corrían y decían ¡Petro, ganó Petro!, así que es una felicidad muy grande que realmente se haya logrado, en un país, donde a los nadies, que somos todos los bonaverenses, nos han dejado relegados y marginados, donde solo hablan de Buenaventura mal en las noticias y no se animan a decir nada bueno de nosotros, así que estamos contentos y felices de tener una vicepresidenta negra y un presidente que trabaja por todos los derechos de los y las colombianas y colombianos”.

En Argentina

En Argentina había tres puntos para votar entre el 13 y el 19 de junio, en Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, las ciudades que actualmente cuentan con consulado colombiano. De 16 mil colombianos y colombianas que viven en Argentina votaron 7767. Gustavo Petro ganó por amplia mayoría con el 72,5% (5616 votos), frente al 25,8% (1996 votos) obtenido por Rodolfo Hernández.

Victoria Solano es colombiana y vive en Buenos Aires con sus hijos y esposo. Allí votó y esperó el resultado en familia. Lo recibió emocionada: “Tengo casi 40 años y es la primera vez que veo un gobierno que no es de derecha ni ultra derecha en el país, esta vez siento que el país votó con mucha emoción, siento que ganaron los jóvenes, siento que ganó por primera vez una visión de creer que las cosas se pueden hacer diferente, que no se tiene que construir un país sobre las tumbas, sobre las muertes, que no se tiene que construir un país sobre la guerra. En Colombia el conflicto armado ha sido muy largo, la desigualdad ha sido muy profunda, las políticas que nos han dejado por fuera a tantos han sido muchas, ha corrido mucha mucha sangre en este país para que por fin haya una opción diferente, una manera de hacer las cosas diferentes, incluyendo a todos, respetando los acuerdos de paz, poniendo la naturaleza en primer lugar y la opción de vivir sabroso y también la opción de construir un país diferente”.

En Rosario

Julieth Calderón es artista y vive en Rosario desde hace ocho años, pertenece al grupo “Colombia en Rosario” desde 2016 y desde esta ciudad viajó a Buenos Aires junto a un grupo de alrededor de 20 personas exclusivamente a votar, en su caso, también a celebrar.

“Fue muy emocionante, fue la primera vez para mi en 28 años que viví algo así, era ver la gente llorar, gritar de emoción, fue realmente una fiesta y el punto máximo fue verla a Francia y Petro hablar, fue muy emocionante para todes ver a la guardia indígena, a las comunidades afros, a la mamá Dilan Cruz (joven asesinado por un agente del ESMAD durante las protestas de 2019), que realmente hubiera un reconocimiento”. La joven destacó la idea de “poder politizar la migración, encontrarnos y poder tejer la historia, saber que realmente mucha gente que migra a Argentina, tiene que ver con una consecuencia del desfinanciamiento que hay en la educación y en la salud”.

“Es súper importante destacar las votaciones de colombianos y colombianas en Argentina. Porque una mayoría importante de colombianes en el exterior votó a Rodolfo Hernández. Siento que acá en Argentina el hecho de que Petro haya ganado por un 70 por ciento es un reflejo de la comunidad migrante que somos, una comunidad principalmente de estudiantes, de jóvenes, que se vienen a Argentina con el sueño de estudiar y de alguna manera transformar su realidad y la de sus comunidades, sus familias, entonces creo que por eso para nosotres durante estos años de estar acá y estar lejos, esto es una victoria muy significativa”, relató Julieth, muy emocionada.

El próximo 7 de agosto se abre un nuevo capítulo en la historia de Colombia, cuando asuma el gobierno del Pacto Histórico, que tendrá el desafío y la responsabilidad de llevar adelante políticas que incluyan a todos esos sectores diversos que los convirtieron en el gobierno más votado de la historia colombiana.