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Colombia elige este domingo al sucesor de Gustavo Petro

Los izquierdistas Iván Cepeda y los candidatos de la derecha, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, los principales candidatos

31 de mayo 2026 · 12:45hs
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Las elecciones se desarrollan con normalidad en Colombia.

Agencia A.P.

Las elecciones se desarrollan con normalidad en Colombia.

Los colombianos empezaron a votar este domingo para elegir al presidente para el período 2026-2030 que sucederá a Gustavo Petro.

El izquierdista Iván Cepeda (Pacto Histórico-Alianza por la Vida), y los derechistas Paloma Valencia (Centro Democrático-Gran Coalición por Colombia) y Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), asoman como los candidatos con más posibilidades.

También se presentan Sergio Fajardo (Dignidad y Compromiso), Claudia López (Con Claudia) y Roy Barreras (La Fuerza Frente con Vida), entre otros.

Cepeda encabeza los sondeos con una intención de voto entre el 37,1% y el 44,6%. Le sigue De la Espriella entre el 27,5% y el 36,3% y el tercer lugar lo ocupa Valencia entre 12,6% y el 13,9%, informó el medio 20minutos.

De confirmarse estas tendencias y ninguno obtiene el 50 por ciento+1 de los votos, los dos primeros, Cepeda y De la Espriella, irían a la segunda vuelta,que se disputaría el 21 de junio.

Principales candidatos a la presidencia de Colombia

Hijo de miembros del Partido Comunista colombiano, Cepeda, de 63 años, lleva toda su vida instalado en la izquierda. Su padre fue asesinado en 1994, cuando ocupaba una banca en el Senado, por fuerzas paramilitares.

Desde el Senado se ha convertido en una de las voces más destacadas de la izquierda colombiana y es conocido por su rol en las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

También se convirtió en una de las más prominentes voces opositoras a Álvaro Uribe, destacando su implicación en el juicio al expresidente por manipular a testigos encarcelados para que declararan a su favor tras ser acusado por el propio Cepeda de vínculos con paramilitares.

En tanto, la senadora Paloma Valencia, de 48 años, nieta de un expresidente de Colombia, es la candidata del Centro Democrático, el partido de expresidente Uribe. En la consulta conservadora del mes pasado sorprendió al movilizar más de tres millones de votos.

Valencia se define a sí misma como "100% uribista", y en su trayectoria política ha sido una de las voces más críticas tanto del Acuerdo de Paz con las FARC alcanzado en 2016 bajo el mandato del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), como de la estrategia de Paz Total de Gustavo Petro.

La seguridad ocupa también un lugar central en su programa, que promete ser una restauración del enfoque de Uribe. También quiere desarrollar un Plan Colombia 2.0, en referencia a la iniciativa de EE.UU. y Colombia de lucha contra el narcotráfico

Por su parte, De la Espirella, conocido como "El Tigre", irrumpió en política hace dos años cuando lanzó su candidatura para las elecciones presidenciales.

Este abogado y empresario de 47 años era ya conocido en Colombia gracias a la defensa de clientes de alto perfil, incluido Álex Saab, el empresario colombo-venezolano, aliado del expresidente Nicolás Maduro y recientemente deportado a Estados Unidos.

Con su movimiento Defensores de la Patria, se apoya en un discurso de tintes populistas y con un matiz religioso. En materia de seguridad y lucha contra la corrupción, apuesta por un discurso de mano dura. Una de sus propuestas es la creación de 10 megaprisiones, siguiendo la estela de Nayib Bukele en El Salvador, de quien se declara admirador.

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