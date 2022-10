Central necesita, pero no puede, ser un equipo full time

Central hoy es un equipo que transita el torneo, que lo camina con una liviandad absoluta y eso le sucede porque no es un equipo que esté preparado para cosas importantes. Es más, le faltan algunas materias importantes para alcanzar el título de “equipo competitivo”. ¿Hubo que llegar hasta el partido contra Racing para darse cuenta de eso? En absoluto, pero esos 90 minutos en Avellaneda colaboraron para reordenar y reforzar un montón de ideas que andaban desperdigadas por ahí. Y cuando se dice que Central no termina de ser un equipo serio o cuanto menos un equipo competitivo tiene que ver con esos males de los que no logra desembarazarse, como por ejemplo el de disputar sólo una parte del partido y la otra regalarla o, de mínima, oponer la menor resistencia. En Avellaneda, Central fue otra vez ese equipo de medio tiempo como tantas otras veces: Boca, Argentinos Juniors, Estudiantes y Patronato, por ejemplo.