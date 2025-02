Alfabetización: qué método utiliza cada provincia en sus planes para mejorar lectura y escritura

Otro enfoque, que se desarrolla bajo un paradigma constructivista, pone el foco en el trabajo con textos literarios dando particular importancia a las prácticas de lectura y escritura en las aulas. Las provincias de Jujuy, Neuquén y Río Negro informaron haber aplicado políticas vinculadas a este método.

Enfoque equilibrado

Según destaca el informe, un tercer enfoque, llamado equilibrado, se propone "equilibrar o integrar el trabajo con el sistema de escritura y el abordaje de la comprensión y la producción de textos". "Implica específicamente la atención tanto al sistema de escritura como al trabajo con textos", señalan desde Argentinos por la Educación sobre una propuesta donde inscriben al Plan Raíz que lanzó la provincia de Santa Fe en 2024 para chicas y chicos de primer año de la escuela primaria. Además de Santa Fe, las otras provincias que declaran utilizar un enfoque equilibrado son Catamarca, Entre Ríos, Salta y Tierra del Fuego.

Por otro lado, cinco provincias informan utilizar métodos mixtos. Ellas son: Chaco, La Pampa, Mendoza, Misiones y Tucumán. Estos métodos mixtos pueden combinar elementos de los métodos y enfoques descriptos, o bien indicar que la jurisdicción no adopta un método en particular, sino que permite que las escuelas elijan entre uno u otro enfoque. San Luis declaró utilizar un método integral, y provincias de Córdoba, Santa Cruz y Santiago del Estero declaran no definir un método específico en sus planes de alfabetización.

alfabetizacion raiz (2).jpg Los libros del plan comenzaron a llegar a distintas escuelas primarias de la provincia.

El Plan Raíz de Santa Fe

Uno de las iniciativas que menciona el informe de Argentinos por la Educación es el Plan Raíz, el programa que lanzó el año pasado la provincia con la intención que los chicos y chicas de las escuelas de Santa Fe "terminen el primer ciclo de la primaria leyendo con fluidez y comprendiendo los textos".

Comenzó a aplicarse en primer año de las escuelas públicas y privadas de Santa Fe, y para este año el Ministerio de Educación decidió ampliarlo a los que cursan segundo grado de la primaria. Cuando se presentó el plan, el ministro José Goity explicó que se evaluaron distintas experiencias que ya se realizaban en el país. "Llegamos a la conclusión que la mejor propuesta, ya desarrollada y consolidada, era la que lleva adelante la Fundación Dale!, a través de Copla (Cooperación para la Alfabetización), que lidera la doctora Beatriz Diuk, investigadora del Conicet". Y explicó que se trataba de una propuesta financiada por el Instituto Natura y la Fundación Pérez Companc.

Lectura y escritura

En la presentación, los funcionarios del Ministerio de Educación señalaron que entre los objetivos propuestos es garantizar que niñas y niños adquieran al finalizar tercer grado una lectura y escritura fluida, ampliación del vocabulario y comprensión y producción de textos acordes a su edad. En 2024 se implementó en 1.476 escuelas primarias de gestión pública y privada de toda la provincia, comenzando en 2024 con 1º grado, incorporando 2º en 2025 y 3º en 2026.

Según datos del programa, durante 2024 se entregaron 150 mil libros en más de 1.400 escuelas; se realizaron 290 capacitaciones, y se logró la conformación de un equipo provincial de capacitadores y alfabetizadores. El objetivo de este año es extender el alcance del plan al segundo grado y, al mismo tiempo, "realizar un apoyo específico para alumnos de tercer grado que no hayan superado la prueba de fluidez lectora realizada en septiembre del año pasado", detalló el ministro.

Las pruebas se alcanzaron a todos los niños del segundo grado con la intención de identificar el grado de fluidez, entonación y comprensión lectora de cada alumno. Este año, la idea es repetir la evaluación e instalarla en el calendario escolar.