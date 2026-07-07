La Capital | Salud | ola polar

Ola polar: ¿es normal que la tos dure tanto después de una virosis?

Hay personas que continúan con ese síntoma por dos semanas o más. Cuándo es necesario volver a hacer una consulta con el médico

7 de julio 2026 · 11:46hs
Google Seguir a La Capital en Google
A veces la tos sigue incluso cuando el resto de los síntomas de un virus ya se fueron. Cuándo hay que preocuparse.

A veces la tos sigue incluso cuando el resto de los síntomas de un virus ya se fueron. Cuándo hay que preocuparse.

La tos que no se va rápidamente después de una virosis se denomina postinfecciosa. Es una tos seca y persistente que queda, justamente, tras superar un cuadro respiratorio. Suele afectar hasta a un 25 por ciento de los pacientes y puede durar varias semanas. ¿Por qué ocurre? ¿Cuándo es necesario consultar a un especialista? Hay que tener en cuenta que las vías respiratorias, en ciertos casos, permanecen inflamadas y muy sensibles al aire frío o al ejercicio luego de un proceso viral, explican los expertos.

En la última semana de junio, en Rosario, las consultas por problemas respiratorios en guardias y consultorios médicos se estabilizaron en cuanto a cantidad. Sí subieron un poco más en los servicios domiciliarios. Los picos de demanda se dieron en mayo y principios del mes pasado. Y ahora se espera con atención qué pasará luego de esta ola polar. El virus que más circula en Rosario en este momento es la gripe A (cepa H3N2), seguido por otros como los rinovirus, adenovirus y sincicial respiratorio.

Para evitar los contagios las recomendaciones son las mismas: lavarse las manos seguido, airear los ambientes, alimentarse y dormir bien, evitar estar en lugares cerrados con personas con síntomas y tener las vacunas al día, en especial quienes están en grupos de riesgo.

Leer más: Cinco recetas fáciles y simples pensadas para combatir el frío

Por qué no se va la tos después de una virosis

Una de las preocupaciones de los pacientes que han pasado una virosis suele ser la tos que no se va. Personas que hace ya varias semanas que tuvieron fiebre, malestar general, catarro, y siguen tosiendo aunque el resto de los síntomas desaparecieron. Quizá también registran un cansancio poco habitual.

Al respecto, la Sociedad Argentina de Pediatría, aclara que "la tos persistente o crónica es aquella que dura más de 8 semanas en adultos o 4 semanas en niños". Los consensos médicos indican "que no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma. Su tratamiento solo es efectivo cuando el especialista identifica la causa raíz".

El asma, el tabaquismo, la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), una sobreinfección bacteriana y hasta el reflujo (acidez) y goteo "detrás" de la nariz pueden ser causas a tratar. Por eso, es clave el buen diagnóstico. Si la tos no pasa no hay que automedicarse con jarabes comprados o remedios caseros porque pueden ocultar el verdadero motivo, y se recomienda consultar a un neumonólogo. Mucho más si aparece sangre en la tos, dificultad para respirar o la irritación es muy grande y la tos ni siquiera permite dormir bien.

Tener tos de forma constante puede ser muy agotador. La tos constante puede causar distintos problemas, como interrupción del sueño, dolor de cabeza, mareos, vómitos, sudoración, incontinencia urinaria y hasta síncope en personas más vulnerables como los adultos mayores.

Noticias relacionadas
La ola polar marcó el pulso del arranque de julio de 2026 con mucho frío en las calles de Rosario.

Rosario helada: el frío no da tregua y la temperatura volvió a caer bajo el cero

A salir bien abrigados. El frío se siente fuerte y las virosis se multiplican

Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

El frío se hace sentir en las calles de Rosario.

El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Mucho frío en Rosario. ¿Cuáles  son las zonas del cuerpo que más sufren? 

Ola polar en Rosario: qué le hace el frío al cuerpo y qué síntomas generan alerta

Ver comentarios

Las más leídas

Mohamed Salah dejó solo al DT de Egipto y negó un robo ante Argentina: El arbitraje no decidió el partido

Mohamed Salah dejó solo al DT de Egipto y negó un robo ante Argentina: "El arbitraje no decidió el partido"

Autorizaron a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidieron

Autorizaron a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidieron

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6: se lleva 363 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6: se lleva 363 millones de pesos

El informe toxicológico de Ernestina Pais despejó dudas sobre su muerte

El informe toxicológico de Ernestina Pais despejó dudas sobre su muerte

Lo último

Pare de sufrir: Argentina y el riesgo de abrir el paracaídas muy cerca del piso

Pare de sufrir: Argentina y el riesgo de abrir el paracaídas muy cerca del piso

Hockey femenino: Universitario venció a Gimnasia por penales y se consagró campeón del Apertura del Litoral

Hockey femenino: Universitario venció a Gimnasia por penales y se consagró campeón del Apertura del Litoral

En el 9 de Julio, Diego Giuliano sostuvo que las cadenas son cada vez más duras

En el 9 de Julio, Diego Giuliano sostuvo que "las cadenas son cada vez más duras"

Motos en las veredas: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción

La ordenanza permite reservar espacios temporales sobre la calzada para trabajadores de la construcción y busca evitar motos sobre las veredas y conflictos con vecinos

Motos en las veredas: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción
En el acto del 9 de Julio, el intendente Javkin volvió a pedir por una Argentina federal
La Ciudad

En el acto del 9 de Julio, el intendente Javkin volvió a pedir por "una Argentina federal"

Frente a Milei, la Iglesia convocó a la unidad en el tedeum del 9 de Julio
Política

Frente a Milei, la Iglesia convocó a la unidad en el tedeum del 9 de Julio

Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro en Capitán Bermúdez
Policiales

Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro en Capitán Bermúdez

Central y la vuelta de una cara conocida: qué tan encaminado está el regreso de Axel Werner

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central y la vuelta de una cara conocida: qué tan encaminado está el regreso de Axel Werner

Bronquiolitis: Santa Fe suma un anticuerpo para proteger a los bebés más vulnerables
La Ciudad

Bronquiolitis: Santa Fe suma un anticuerpo para proteger a los bebés más vulnerables

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Mohamed Salah dejó solo al DT de Egipto y negó un robo ante Argentina: El arbitraje no decidió el partido

Mohamed Salah dejó solo al DT de Egipto y negó un robo ante Argentina: "El arbitraje no decidió el partido"

Autorizaron a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidieron

Autorizaron a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidieron

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6: se lleva 363 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6: se lleva 363 millones de pesos

El informe toxicológico de Ernestina Pais despejó dudas sobre su muerte

El informe toxicológico de Ernestina Pais despejó dudas sobre su muerte

Tres detenidos por venta de cocaína en la misma esquina de Rosario en apenas un mes

Tres detenidos por venta de cocaína en la misma esquina de Rosario en apenas un mes

Ovación
Hockey femenino: Universitario venció a Gimnasia por penales y se consagró campeón del Apertura del Litoral

Por Leandro Garbossa
Ovación

Hockey femenino: Universitario venció a Gimnasia por penales y se consagró campeón del Apertura del Litoral

Hockey femenino: Universitario venció a Gimnasia por penales y se consagró campeón del Apertura del Litoral

Hockey femenino: Universitario venció a Gimnasia por penales y se consagró campeón del Apertura del Litoral

Central y la vuelta de una cara conocida: qué tan encaminado está el regreso de Axel Werner

Central y la vuelta de una cara conocida: qué tan encaminado está el regreso de Axel Werner

España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Policiales
Arroyo Seco: detuvieron a un integrante de la banda del peruano Rodriguez Granthon
Policiales

Arroyo Seco: detuvieron a un integrante de la banda del "peruano" Rodriguez Granthon

Imputan a una banda de cordobeses y rosarinos por robo en automóviles

Imputan a una banda de cordobeses y rosarinos por robo en automóviles

Robaron a una jubilada de 83 años y el sistema Lince fue clave para detener a cuatro sospechosos

Robaron a una jubilada de 83 años y el sistema Lince fue clave para detener a cuatro sospechosos

Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro en Capitán Bermúdez

Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro en Capitán Bermúdez

La Ciudad
Los rosarinos celebraron el 9 de Julio con un desfile y una gran fiesta popular
La Ciudad

Los rosarinos celebraron el 9 de Julio con un desfile y una gran fiesta popular

Motos en las veredas: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción

Motos en las veredas: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción

En el acto del 9 de Julio, el intendente Javkin volvió a pedir por una Argentina federal

En el acto del 9 de Julio, el intendente Javkin volvió a pedir por "una Argentina federal"

Bronquiolitis: Santa Fe suma un anticuerpo para proteger a los bebés más vulnerables

Bronquiolitis: Santa Fe suma un anticuerpo para proteger a los bebés más vulnerables

Para la Justicia, Atanor contaminó de manera irreversible el río Paraná

Por Tomás Barrandeguy
La Región

Para la Justicia, Atanor contaminó de manera irreversible el río Paraná

Tres detenidos por venta de cocaína en la misma esquina de Rosario en apenas un mes
Policiales

Tres detenidos por venta de cocaína en la misma esquina de Rosario en apenas un mes

Facturas truchas por $10 mil millones: condenan a la banda de los contadores
Policiales

Facturas truchas por $10 mil millones: condenan a "la banda de los contadores"

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6: se lleva 363 millones de pesos
Información General

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6: se lleva 363 millones de pesos

Murió Pascual Guerrieri, artífice clave del terrorismo de Estado en Rosario
Política

Murió Pascual Guerrieri, artífice clave del terrorismo de Estado en Rosario

Sin Di María, Central ganó sus primeros amistosos con goles de Marco Ruben

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Sin Di María, Central ganó sus primeros amistosos con goles de Marco Ruben

El tiempo en Rosario: un jueves agradable, con menos viento y bastantes nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves agradable, con menos viento y bastantes nubes

Venezuela: encontraron el cuerpo de un niño argentino entre los escombros
El Mundo

Venezuela: encontraron el cuerpo de un niño argentino entre los escombros

En 10 años fueron asesinados al menos 15 reclusos en cárceles de la provincia
Policiales

En 10 años fueron asesinados al menos 15 reclusos en cárceles de la provincia

Una camionera rosarina demandó a una empresa por discriminación laboral

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una camionera rosarina demandó a una empresa por discriminación laboral

Movilidad regresiva: el mercado de trabajo migra hacia la precarización
Economía

Movilidad regresiva: el mercado de trabajo migra hacia la precarización

La industria se volvió a hundir en mayo y suma en cinco meses -3,1 %
Economía

La industria se volvió a hundir en mayo y suma en cinco meses -3,1 %

Qué avenidas y barrios serán repavimentados durante las vacaciones de invierno
La Ciudad

Qué avenidas y barrios serán repavimentados durante las vacaciones de invierno

La ejecutaron en la horca en 1955 por matar a su novio violento; ahora la indultan
Información General

La ejecutaron en la horca en 1955 por matar a su novio violento; ahora la indultan

En poco más de 12 horas  fallecieron dos motociclistas en la zona oeste
La Ciudad

En poco más de 12 horas  fallecieron dos motociclistas en la zona oeste

La selección aún no pasó los cuartos de final y Milei ya ofrece la Casa Rosada
Política

La selección aún no pasó los cuartos de final y Milei ya ofrece la Casa Rosada

Sacar la primera licencia de conducir en Rosario será más rápido
La Ciudad

Sacar la primera licencia de conducir en Rosario será más rápido