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Mantu, de Bulldog: 35 años de carrera, su historia de vida y cómo lo salvó la música

El líder de Bulldog, el rosarino Hernán Mantoani, habló con Florencia O'Keeffe en el programa "Más Cerca" sobre los momentos más difíciles que atravesó, y el éxito de la banda

4 de julio 2026 · 10:28hs
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Mantu, de Bulldog: 35 años de carrera, su historia de vida y cómo lo salvó la música

El líder de la emblemática banda rosarina Bulldog, Hernán Mantoani, conocido como Mantu, fue el invitado del nuevo capítulo del programa "Más Cerca", conducido por Florencia O'Keeffe. Durante la entrevista, el músico repasó su extensa trayectoria, y comenzó contando el vínculo con este diario: "Un placer volver a La Capital después de mucho tiempo. A la última nota la hicimos acá en el museo, en la parte nueva. Así que sí, siempre estuvimos conectados", reflexionó sobre los inicios de la banda a fines de los años 80, cuando los jóvenes músicos "veníamos a golpear la puerta para que nos hagan una nota, para que pongan en publicidad sobre los shows que hacíamos".

Mantu dijo haber sido un "adolescente rebelde" y explicó que tanto él como sus compañeros de banda optaron por la música en lugar de seguir carreras convencionales, algo típico en aquella época. "Nos volvía locos la música, nos encantaba, era decir: ¡wow!", sostuvo el líder de Bulldog. También se refirió a esa pasión que surgió en la escuela primaria, cuando inventaba letras para melodías instrumentales. La vocación se intensificó después de la temprana y trágica muerte de su madre, un suceso que lo marcó profundamente a los 13 años, y que lo acercó a su padre y a su hermana, en lugar de llevarlo "a una rebeldía desmedida", siendo la música su principal motor, contó.

La resistencia personal y de la banda

Con más de 35 años de historia, Bulldog mantiene una formación casi original, algo que Mantu atribuye al "conocernos, el respeto que nos tuvimos". A pesar de las exigencias de giras que implicaban "24 horas juntos" durante un mes, las diferencias nunca derivaron en una separación drástica. El músico también reflexionó sobre los sacrificios que la carrera conllevó, como perderse muchos momentos importantes, reuniones, cumpleaños de familiares muy cercanos. "Era la elección que hacíamos en ese momento", afirmó, y agregó que sus hijas, con el tiempo, comprendieron que su padre "siguió un sueño...lo hacía". En definitiva, se "pregona con el ejemplo", enfatizó.

Otro momento de quiebre en la vida de Mantu ocurrió hace aproximadamente un año, cuando sufrió un infarto al regresar de una gira en Chile. A pesar de los síntomas como una contractura fuerte que padecía desde hacía varios días, realizó los shows hasta que finalmente fue al médico: tras exámenes de sangre y otros estudios, le confirmaron el diagnóstico, pero lo curioso es que el proceso duró varios días hasta que supo que tenía.

"Como no me sentía mal no me asusté nunca, en ese momento", relató. Los médicos atribuyeron el episodio al estrés crónico y silencioso, lo que llevó al cantante y guitarrista a un proceso de autoanálisis y terapia. "El miedo, el susto grande apareció después, cuando caí en la cuenta de lo que me había pasado", reflexionó.

Su regreso a los escenarios en Rosario, donde entró en silla de ruedas con un suero (poniendo humor a la situación), marcó una despedida simbólica de esa etapa.

La música se presentó una vez más como su salvación, ya que en el escenario se olvidó de sus miedos y tensiones. "Si esto realmente me hace bien lo vamos a seguir volcando por este lado", pensó Mantu, quizá con un ritmo menos frenético de shows y giras.

Las nuevas generaciones

El músico valoró la inyección de las nuevas generaciones de público ya que muchos pibes y pibas van a los shows de Bulldog, toquen donde toquen. Mantu dijo que eso es "esencial" para que una banda de rock "siga en movimiento". Con la vigencia de sus letras, que abordan el amor, el desamor y las pérdidas, y el inquebrantable apoyo de sus compañeros, Mantu afirmó que la música lo salvó una vez más "Sí. Como con lo de mi vieja y el infarto. Está ahí siempre para darme una mano."

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