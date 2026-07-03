Santa Fe celebró su gastronomía con el Torneo de Chefs y la feria Sabores

Rosario fue sede del Torneo de Chefs Santa Fe. La iniciativa reunió a chefs de distintos puntos de la provincia y promovió la identidad gastronómica santafesina

La Provincia potencia su identidad gastronómica con el Torneo de Chefs y la feria Sabores de Santa Fe

Rosario fue escenario de una nueva edición del Torneo de Chefs Santa Fe 2026 , la competencia que reúne a cocineros profesionales de distintos puntos de la provincia para definir quiénes representarán a Santa Fe en la gran final nacional del Torneo Federal de Chefs.

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Rosario, junto con las Asociaciones Hotelero Gastronómicas de Santa Fe Capital y del Oeste Santafesino, y con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, llevaron adelante ambas propuestas, que se desarrollaron ayer en La Fluvial de Rosario.

En esta oportunidad, Taberna San Juan y el Hotel Pullman City Center fueron consagrados como los representantes santafesinos que competirán en la instancia nacional.

La jornada, con entrada gratuita y más de 300 asistentes, reunió a ocho equipos de distintas localidades de la provincia que compitieron en vivo ante un jurado integrado por reconocidos referentes de la gastronomía regional. Paralelamente, el público disfrutó de la feria de emprendedores gastronómicos , con degustaciones de productos locales, clases magistrales de cocina y exposición de marcas vinculadas al sector.

El acto de apertura contó con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, mientras que en la premiación participaron funcionarios provinciales y municipales, además de autoridades de Aehgar (Asociación Civil Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario), Fehgra (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina), y las asociaciones empresarias de Santa Fe y del Oeste Santafesino.

En la apertura, Puccini vinculó el evento con la identidad santafesina: “Este Torneo de Chefs y la feria Sabores de Santa Fe son una muestra de lo que somos como provincia: talento, creatividad y productos de calidad que nos representan en cada mesa. Bajo el liderazgo del gobernador Maximiliano Pullaro, defendemos a nuestra industria vinculada al campo y acompañamos a los emprendedores gastronómicos para que tengan igualdad de condiciones y oportunidades de crecer. La gastronomía santafesina es producción, es identidad y es futuro”.

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Santa Fe, corazón productivo y gastronómico

La realización del Torneo de Chefs y la feria Sabores de Santa Fe se suma a una agenda provincial que impulsa la valorización de los productos regionales -como lácteos, harinas, carnes, mieles, frutas y elaboraciones artesanales- y que busca proyectar la gastronomía santafesina hacia nuevos mercados. Estas acciones refuerzan el liderazgo de Santa Fe como motor productivo del país y consolidan la visión de la gestión de Pullaro de integrar producción, cultura e identidad en un mismo proyecto de desarrollo.

“La gastronomía, como parte de la economía creativa, se convierte en un puente entre la tradición santafesina y los mercados globales, generando empleo, oportunidades y orgullo provincial. Con iniciativas como Sabores de Santa Fe, la provincia reafirma que su cocina no es solo un atractivo turístico, sino también un sector estratégico para el desarrollo económico y social”, sintetizó el secretario de Comercio Interior y Servicios, Gustavo Rezzoaglio.

Competencia y jurados

Ocho equipos de establecimientos gastronómicos de distintas ciudades participaron de la ronda clasificatoria oficial del Torneo Federal de Chefs, organizado por Fehgra. La competencia fue evaluada por un jurado integrado por destacados referentes de la gastronomía regional, entre ellos Juan Cimino, Virginia Rosa, Gustavo Martínez, Diego Gauna, Luciano Nanni y María de la Cruz Bustamante.

Tras una jornada de gran nivel culinario, el primer puesto fue para Taberna San Juan, con la dupla integrada por Santiago Trevisan y Felipe Marcos, mientras que el segundo lugar correspondió al Hotel Pullman City Center, representado por Jorge González y Gonzalo Leiva. Ambos equipos serán los encargados de representar a Santa Fe en la Final Nacional del Torneo Federal de Chefs, que se realizará en el marco de Hotelga, una de las competencias gastronómicas más destacadas del país.

También participaron con destacadas actuaciones Rock and Feller’s, Casagrande catering y eventos, Terrazas David, Anfibar, Marvel Food y Dique Uno (Santa Fe Capital).

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