San Martín de las Escobas: el productor al que le mataron el ganado recibirá ayuda oficial

rodrigo berta con funcionarios.jpeg (Gentileza Bichos de Campo). Berta recibió el lunes la visita de funcionarios del municipio, la provicia y la Nación.

“La intención es poder generar de manera excepcional varios préstamos”. La comuna firmará la garantía para que se pueda llegar a un total de unos 3 millones de pesos para poder comprar animales y reponer la maquinaria, “para encontrar una solución lo más rápido posible”. Y Videla afirmó que se está elaborando un informe técnico para que también la Nación pueda sostener a un tambo tan nuevo en un momento desesperante para el productor, publicó el diario digital Bichos de Campo.

En diálogo con La Capital, el productor de 30 años contó que los funcionarios "vieron cómo trabajo, mis instalaciones, que son pocas. Les expliqué como era mi trabajo y lo que me estaba pasando. Zenklusen me preguntó si estaba inscripto en el RUPP (Registro Único de Producciones Primarias), si era monotributista y otras cuestiones impositivas. Después me llamó la secretaria del gobernador Omar Perotti y me explicó que tengo que entregar la denuncia del hecho, certificar mi situación contributiva y fiscal, y acercar una declaración jurada de que no tengo nada asegurado".

Berta no sabe a cuánto ascenderá el apoyo. Puede ser que reciba un crédito blando, o algún subsidio. Por el momento, está haciendo todos los trámites para presentar "dos carpetas" a provincia y Nación. Zenklusen, en tanto, inició la gestión para que la Empresa Provincial de la Energía logre hacer la obra de electrificación, de no más de 200 metros, que necesita el campo desde la columnas del camino.

RODRIGO BERTA ANIMALES FAENADOS.jpg Cuando el productor llegó a su tambo el 28 de septiembre, encontró cinco vacas lecheras faenadas.

El productor pidió presupuesto para una ordeñadora, para un grupo electrógeno y para el recupero de los animales. Según sus cálculos, un grupo electrógeno "podría estar costando un millón y medio de pesos, o más; la bomba sumergible, unos 500 mil pesos, una vaquillona preñada como la que perdí estaría en 750 mil pesos, y el resto de la vacas, que también estaban preñadas, 500 mil pesos cada una", calculó mentalmente.

El productor tiene una sola pretensión: "Quiero ni más ni menos que lo tenía para poder seguir trabajando". Que así sea.