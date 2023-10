Abigeato: le faenaron la mitad de las vacas lecheras que tenía en su tambo

También las herramientas

“Cuando estaba llegando al campo noté que algo andaba mal. Las vacas no estaban en el lugar en que las había dejado y a lo lejos y con la poca luz del amanecer vi unos bultos en el corral. Pensé que eran algunas vacas echadas, pero en realidad las habían faenado y solo quedaban los restos. Se llevaron la carne de los cuartos y los lomos”, detalló a este diario y añadió que “el que lo hizo era hábil con el cuchillo, conocía el oficio”.

También le robaron partes de la máquina ordeñadora, el sistema de pezoneras con los pulsadores, una bomba sumergible, los caños de agua y un grupo electrógeno que había comprado a plazos y aún no terminó de pagar. “Me llevaron hasta las botas de goma”, lamentó.

Muy compungido tuvo el reflejo de llamar a un amigo para contarle lo ocurrido. “El llamó a la Guardia Rural Los Pumas. Vinieron, trabajaron en el lugar y siguieron rastros. También pidieron a la comuna los registros de las cámaras del pueblo”, dijo y profundizó: “Identificaron el rastro de una camioneta, pero no tengo muchas esperanzas de que encuentre quién hizo esto”.

Amigos solidarios

El campo en el que se alimentaban las vacas de Rodrigo, tiene pasturas que un amigo sembró a pagar como pudiera. Es que el tesón y la seriedad en su trabajo lo hicieron merecedor del respaldo de sus familiares, amigos y vecinos. “Ahora, que se enteraron lo que me ocurrió, me ofrecen ayuda de todas partes. Me llaman por teléfono, vienen a mi casa a solidarizarse y ofrecerme lo que pueden para que me recupere”, señaló.

En consonancia, Laura, la mamá del joven emprendedor, contó que lo ve muy desilusionado. “Lo vi sufrir mucho. Y simplemente le pedí que no tome decisiones apresuradas, porque siente una profunda impotencia y sabe bien que le costará mucho volver a empezar”, lamentó.