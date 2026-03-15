La cirugía metabólica como alternativa para el tratamiento de la Diabetes Tipo 2

El impacto de la diabetes en la salud cuando no es diagnosticada ni tratada de manera adecuada.

En la actualidad, la evidencia científica demuestra que la cirugía bariátrica y metabólica puede lograr la remisión de la diabetes tipo 2 en hasta un 85 % de los pacientes intervenidos . Esta alternativa terapéutica cuenta con el aval de la comunidad científica internacional y de diversas entidades especializadas en diabetes . “La evidencia acumulada en los últimos años ha consolidado a la cirugía metabólica como una herramienta terapéutica cada vez más considerada dentro del abordaje integral de la enfermedad ”, señala el Dr. Jorge Harraca especialista en Cirugía de la Obesidad de Grupo Gamma .

La diabetes continúa siendo una enfermedad crónica y progresiva , considerada por muchos especialistas como la “epidemia del siglo XXI” . Se caracteriza por niveles elevados de glucosa en sangre y presenta dos tipos principales: tipo 1 y tipo 2 . Esta última es la más frecuente y representa aproximadamente el 90 % de los casos .

A nivel mundial, la diabetes tipo 2 continúa en aumento . Según explica el Dr. Harraca , su crecimiento está estrechamente vinculado al estilo de vida occidental y, en gran medida, al incremento de la obesidad . A diferencia de la diabetes tipo 1 , suele manifestarse en la edad adulta y se caracteriza principalmente por una resistencia de las células a la acción de la insulina , más que por una falta de producción de esta hormona .

Si bien las cifras globales han crecido de manera sostenida desde 2011 , ya entonces se estimaba que alrededor de 250 millones de personas en el mundo convivían con esta enfermedad . Más de la mitad de los casos estaban asociados a la obesidad y se proyectaba un aumento sostenido en los años siguientes , un escenario que, de acuerdo con los especialistas, se ha confirmado con el paso del tiempo .

“La diabetes es una patología progresiva que requiere control permanente”, dice el Dr. Harraca y destaca que el diagnóstico precoz, junto con herramientas adecuadas, una alimentación equilibrada y la práctica regular de actividad física, continúan siendo pilares fundamentales para su manejo. Aunque actualmente existen más opciones farmacológicas que hace 15 años, el tratamiento médico sigue siendo una de las bases del control de la enfermedad.

La diabetes en cifras de riesgo

La diabetes afecta múltiples órganos y sistemas del organismo y puede provocar complicaciones graves. Según estimaciones globales disponibles al momento de la publicación original, la progresión de la enfermedad podía asociarse a las siguientes consecuencias:

• 35 millones de ataques cardíacos

• 13 millones de accidentes cerebrovasculares

• 6 millones de episodios de insuficiencia renal

• 8 millones de casos de ceguera o necesidad de cirugía ocular

• 2 millones de amputaciones

• 62 millones de muertes

Estas cifras reflejan la magnitud del impacto que la diabetes puede generar cuando no es diagnosticada ni tratada de manera adecuada.

Obesidad, diabetes y tratamiento quirúrgico

La relación entre obesidad y diabetes ha sido ampliamente documentada. En este sentido, el Dr. Harraca explica que, cuando ambas condiciones se presentan asociadas, la enfermedad puede resolverse de manera parcial o completa mediante intervenciones terapéuticas intensivas y oportunas.

El tratamiento tradicional, basado en dieta, ejercicio y cambios en los hábitos de vida, puede lograr una reducción de peso y una mejoría significativa en el control de la diabetes en el corto plazo. Sin embargo, los resultados a largo plazo suelen ser limitados debido a la dificultad de sostener estas medidas en el tiempo.

Desde 2011 hasta la actualidad, la evidencia que respalda las técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la obesidad —conocidas como cirugía bariátrica— se ha fortalecido de manera significativa. Según indica el especialista, en pacientes con obesidad y diabetes tipo 2 estas intervenciones logran un promedio de remisión cercano al 85 %, con niveles de glucosa normales y sin necesidad de medicación en un alto porcentaje de los casos.

Con el paso de los años, estas cirugías comenzaron a aplicarse también en personas con obesidad menos severa e incluso con sobrepeso, consolidando el desarrollo de una subespecialidad denominada cirugía metabólica, cuyo objetivo principal es el tratamiento de la diabetes.

Respaldo internacional

Ya en 2011, especialistas en cirugía bariátrica y diabetes se reunieron para debatir el rol de estas intervenciones en el tratamiento de la diabetes tipo 2. De esos encuentros surgieron recomendaciones que posicionaron a la cirugía bariátrica y metabólica como una alternativa terapéutica temprana para determinados grupos de pacientes.

El Dr. Harraca señala que, desde entonces, distintas sociedades científicas han continuado evaluando y respaldando su indicación en casos cuidadosamente seleccionados, con el objetivo de reducir las graves complicaciones asociadas a la enfermedad.

¿Quiénes pueden ser candidatos?

A diferencia de la cirugía bariátrica tradicional, la cirugía metabólica puede realizarse en pacientes con índices de masa corporal inferiores a los de la obesidad severa o mórbida, ya que su finalidad principal es el tratamiento de la diabetes y no exclusivamente el descenso de peso.

Diversos centros especializados aplican criterios específicos de selección. Entre ellos se encuentran:

• Edad entre 25 y 60 años.

• Diabetes mellitus tipo 2 con menos de 10 años de evolución.

• Tratamiento con hipoglucemiantes orales o, en caso de uso de insulina, con menos de 7 años de tratamiento.

• Estudios bioquímicos específicos, como péptido C mayor a 1 y anticuerpos anti-GAD negativos, que permiten descartar diabetes de causa autoinmunitaria.

Según concluye el Dr. Harraca, la correcta selección de los pacientes y el abordaje multidisciplinario resultan claves para obtener los mejores resultados en este tipo de intervenciones.