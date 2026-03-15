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La endometriosis deja de ser invisible gracias a nuevas técnicas de diagnóstico

El desarrollo de protocolos internacionales dedicados y la estandarización de criterios científicos permiten ponerle nombre a una patología históricamente subdiagnosticada. Un avance que prioriza la precisión no invasiva para resguardar la calidad de vida y el deseo de maternidad.

15 de marzo 2026 · 08:58hs
La endometriosis deja de ser invisible gracias a nuevas técnicas de diagnóstico

Durante décadas, la endometriosis, que afecta a entre el 10% y el 15% de las mujeres y personas asignadas como tales al nacer, fue catalogada injustamente como una enfermedad “invisible”. Esta etiqueta respondía no solo a la complejidad de sus síntomas, sino a las limitaciones de detección: el diagnóstico definitivo solía requerir, de manera casi obligatoria, una cirugía laparoscópica. Este obstáculo técnico derivó en una problemática de salud pública preocupante: un retraso diagnóstico promedio de entre 7 y 11 años, tiempo en el que la calidad de vida y la fertilidad se ven seriamente comprometidas.

Hoy, la medicina atraviesa un cambio de paradigma histórico que devuelve la esperanza a miles de pacientes. La transición hacia un enfoque no invasivo, basado en tecnologías de imagen de avanzada y la experiencia médica, marca un antes y un después en la consulta ginecológica. Actualmente, la ciencia permite desplazar la antigua necesidad del bisturí diagnóstico por la precisión de transductores de alta resolución y resonadores de última generación, estableciendo un nuevo "estándar de oro" que prioriza el bienestar y la integridad de la paciente desde el primer contacto.

El protocolo IDEA y el poder de la ecografía dinámica

La gran revolución en este campo surge de la estandarización internacional de la evaluación médica. En el pasado, la interpretación de las imágenes dependía en exceso de la subjetividad del operador, lo que muchas veces dejaba focos de la enfermedad sin detectar. Sin embargo, el panorama cambió con la consolidación del protocolo IDEA (International Deep Endometriosis Analysis). Establecido originalmente en 2016 para unificar el lenguaje ecográfico, este marco alcanzó su máxima validación científica con el reciente estudio multicéntrico IDEA-1 de 2026.

Este estudio, de una envergadura sin precedentes con más de 1.700 pacientes en ocho países, confirmó que la ecografía transvaginal realizada por especialistas experimentados bajo estos lineamientos alcanza una sensibilidad del 95% para detectar endometriosis profunda. La clave de este éxito radica en que el examen ha dejado de ser una captura de imagen estática para convertirse en una evaluación dinámica y en tiempo real.

La Dra. Daniela Stoisa, médica especialista en Diagnóstico por Imágenes de Diagnóstico Médico Oroño, explica que mediante estos pasos dinámicos se evalúa la movilidad de los órganos pélvicos. Un hallazgo determinante es el "signo del deslizamiento", técnica que permite identificar adherencias con precisión asombrosa, determinando si los órganos se desplazan libremente o si están fijos. Detectar estas adherencias tempranamente es vital, ya que son las principales responsables de la sintomatología y de las posibles complicaciones de la enfermedad.

Innovación en la detección temprana y superficial

A los avances en la enfermedad profunda se suma el consenso de la Sociedad Americana de Radiólogos en Ultrasonido de 2024, que introdujo la Ecografía Pélvica Aumentada (APU). Esta técnica permite realizar una detección efectiva en solo unos minutos adicionales durante un examen de rutina, actuando como una herramienta de alerta temprana que identifica sospechas antes de que la patología progrese, evitando que la paciente deambule por consultorios sin obtener una respuesta clara a su sintomatología.

Asimismo, hoy es posible detectar focos de endometriosis superficial, una variante que anteriormente era considerada técnicamente indetectable mediante imágenes. Un nuevo consenso del grupo IDEA (2025) describe cómo el uso de equipos de alta resolución permite identificar signos directos en el peritoneo, como pequeñas vesículas o quistes agrupados. De este modo, la enfermedad deja de ser una sospecha para convertirse en una certeza diagnóstica tangible.

Resonancia Magnética y precisión quirúrgica

Cuando la ecografía no es concluyente o se requiere una planificación detallada para casos de alta complejidad, la Resonancia Magnética (RM) se consolida como la herramienta estratégica esencial. Su evolución también ha sido marcada por la necesidad de un lenguaje técnico común entre los departamentos de radiología y los equipos quirúrgicos.

Bajo las recomendaciones del último consenso de la Sociedad Europea de Radiología Urogenital (ESUR 2025), se ha implementado el uso del Score dPEI (Deep-Pelvic Endometriosis Index). Este sistema de puntuación permite categorizar la severidad de la enfermedad de forma estandarizada, mejorando la comunicación interdisciplinaria y permitiendo predecir con antelación la complejidad de una eventual cirugía y el tiempo de recuperación de la paciente.

La especialización como pilar del diagnóstico

La implementación de estos protocolos de vanguardia es el resultado de una sinergia necesaria entre la actualización científica constante del cuerpo médico y una infraestructura tecnológica que soporte las exigencias de la imagenología de precisión. En este sentido, la labor desarrollada en los servicios de imágenes de la mujer en Diagnóstico Médico Oroño, donde se desempeña la Dra. Daniela Stoisa, se inscribe dentro de un modelo de atención donde la tecnología de alta gama se combina con el criterio médico especializado.

Esta integración es lo que permite que estándares globales, como los consensos IDEA 2025 o el Score dPEI de la ESUR, se apliquen de manera efectiva en la región. Al detectar la enfermedad en etapas más tempranas y de forma no invasiva, se logra un impacto directo en la salud de la comunidad: se acortan años de sufrimiento innecesario, se previene la progresión de la patología y se optimizan los resultados de fertilidad. El compromiso actual es claro: transmitir a cada paciente que su dolor no debe ser normalizado y que la tecnología actual permite que la endometriosis ya no tenga por qué ser invisible.

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