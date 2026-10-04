Rosario será sede del Congreso Argentino e Iberoamericano de Acompañamiento Terapéutico

El XXII Congreso, organizado por la Universidad del Gran Rosario y AATRA, se realizará el 23 y 24 de octubre con referentes de la Salud Mental de todo el país

La ciudad de Rosario será sede del XXII Congreso Argentino e Iberoamericano de Acompañamiento Terapéutico , que se realizará los días 23 y 24 de octubre bajo el lema "Tramas institucionales, formación, derechos y prácticas en transformación".

Organizado conjuntamente por la Universidad del Gran Rosario (UGR) y la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la Argentina (AATRA) , el encuentro será 100 % presencial y reunirá a destacados referentes de la Salud Mental, la Gestión Pública y la clínica del Acompañamiento Terapéutico.

Durante dos jornadas se desarrollará una agenda académica que abordará los desafíos actuales de la disciplina, con especial atención a la formación y profesionalización, los derechos y marcos normativos, las transformaciones de las prácticas clínicas y la producción de conocimiento científico.

Uno de los ejes centrales será el debate sobre la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 , que contará con la participación del Ps. Leonardo Gorbacz, coautor de la normativa, junto con la Dra. Marcela Bottinelli y el Ps. Sebastián Holc.

La formación profesional también tendrá un lugar destacado. El congreso incluirá un foro sobre los desafíos actuales de la formación, con la presentación de nuevos planes de estudio universitarios en clave SACAU a cargo del Ps. Alfredo Estupiñan, de la UGR, junto a referentes de la Universidad FASTA, la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Nacional de Tucumán y el Hospital Dr. Alejandro Korn.

El Ps. Alfredo Estupiñán, director de la carrera de Acompañamiento Terapéutico de la UGR y organizador del Congreso, destacó la relevancia de que la Universidad del Gran Rosario sea sede del encuentro y vinculó esta instancia con el proceso de formalización y jerarquización de la disciplina.

"La relevancia para la Universidad del Gran Rosario de ser sede del XXII Congreso Argentino e Iberoamericano de Acompañamiento Terapéutico tiene que ver, sobre todo, con seguir respondiendo a las demandas que surgen en el terreno de la formalización y la jerarquización de una disciplina cada vez más demandada dentro del campo de la salud mental", señaló Estupiñán.

El director de la carrera agregó que la UGR presentará para 2027 una propuesta de Licenciatura completa, con titulación intermedia de técnico o técnica a los dos años, y una formación orientada a responder a las demandas actuales de la profesión. Asimismo, destacó que el plan de estudios está elaborado en clave SACAU, correspondiente al Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios.

La agenda contempla además debates sobre emergencias, crisis y catástrofes; formación en Suicidología y Acompañamiento Terapéutico; psicoanálisis, adicciones y AT; psicodrama y supervisión clínica.

Entre las temáticas vinculadas a las prácticas profesionales se encuentran también el Acompañamiento Terapéutico Escolar, Judicial y en instituciones, los consumos problemáticos, el ámbito deportivo y recreativo y el Acompañamiento Terapéutico Perinatal y la Salud Mental Materna.

El programa incorpora, además, espacios destinados a la colegiación y matriculación profesional, con experiencias de conformación de colegios profesionales en distintas provincias y análisis de procesos de matriculación en Buenos Aires, Córdoba y Río Negro.

Sede UGR con apertura y cierre en el Teatro La Comedia

La jornada inaugural tendrá lugar el viernes 23 de octubre a las 10.00, en el histórico Teatro La Comedia (Mitre 958), con la participación de la presidenta de AATRA, Lic. Verónica Fernández; el representante de AATRA Filial Rosario, Lic. AT Pablo Escorcia; el director de la Tecnicatura y el Ciclo de Licenciatura en Acompañamiento Terapéutico de la UGR, Ps. Alfredo Estupiñán; y el rector de la Universidad del Gran Rosario, Ing. Javier Macchi.

A las 11.00 se desarrollará la Charla Inaugural, a cargo del Dr. Jorge Luis Pellegrini, referente en Salud Mental Comunitaria y procesos de desmanicomialización, y del Lic. Jorge Rossetto.

El resto de las actividades (comisiones de trabajo, talleres intensivos, simposios y foros temáticos) se desarrollará en las aulas de la Sede Central de la Universidad del Gran Rosario (Corrientes 1254).

El cierre del congreso será el sábado 24 de octubre a las 13.00, nuevamente en el Teatro La Comedia, con una Mesa Plenaria de Clausura integrada por la Lic. Silvia Resnizky y la Lic. Susana Kuras de Mauer. En ese marco se realizará también la entrega del Premio Federico Manson; la distinción a la primera titulación de Licenciatura en Acompañamiento Terapéutico y el anuncio de la sede del Congreso 2027.

Producción de conocimiento y experiencias profesionales

La programación incluye la presentación del Capítulo de Actualizaciones Clínicas en Acompañamiento Terapéutico de la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) y la exposición de proyectos de investigación de cátedras universitarias.

A su vez, se desarrollarán diversos talleres de Supervisión Clínica y actividades vinculadas con la escritura académica y la producción de conocimiento.

El programa contempla, además, presentaciones de numerosos libros vinculados con el campo profesional.

Información para participar

Fechas y horarios Viernes 23 de octubre: de 8.00 a 19.30. Sábado 24 de octubre: de 9.00 a 15.00.

Sedes Teatro La Comedia – Mitre 958, Rosario. Universidad del Gran Rosario – Corrientes 1254, Rosario.

Aranceles Comunidad UGR y socios AATRA: $60.000. Público general: $70.000. Promoción grupal 5×4: $280.000 total para Público General (pagan 4, ingresan 5). Comunidad UGR/AATRA: $240.000 total ($48.000 por persona).

Inscripción y programa completo: congresoat.ugr.edu.ar

Contacto de prensa e institucional: [email protected]